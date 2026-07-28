Así se produce el café que llega a millones de hogares: drones, IA y nuevas prácticas en el campo

La elaboración atraviesa distintas fases, desde el cultivo y la recolección hasta la transformación industrial y el envío a numerosos países. Un recorrido para descubrir toda la cadena de valor de Nescafé en Brasil, el principal exportador a nivel global

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Cada mañana, millones de personas preparan una taza de café sin detenerse a pensar en el camino que ese grano atravesó antes de llegar a sus manos. Detrás de ese ritual cotidiano hay fincas, agrónomos, tecnología, fábricas y decisiones que se toman a miles de kilómetros del consumidor.

Nescafé abrió ese recorrido de principio a fin durante un viaje de prensa que organizó en Brasil y llevó a periodistas de distintos mercados desde los cafetales de Espírito Santo hasta su planta en San Pablo.

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Brasil, epicentro del café global

El país vecino aporta el 37% de esta infusión a nivel mundial: es el mayor exportador y el segundo consumidor, con un promedio de cuatro tazas diarias por habitante.

Particularmente, el estado de Espírito Santo provee más del 25% del abastecimiento total de la empresa y es la principal región de donde proviene Conilon, la variedad robusta que domina la producción de café soluble de la compañía.

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“Brasil tiene una capacidad de eficiencia muy fuerte y también una historia de inversión en investigación agrícola que siempre trae innovaciones”, señaló Marcelo Burity, Head of Green Coffee Development de Nestlé, en diálogo con Infobae.

Las fincas de Espírito Santo incorporan inteligencia artificial para optimizar el uso del agua y mejorar los rindes (Nescafé)

Las proyecciones indican que el mercado allí alcanzará los USD 21.890 millones en 2030, impulsado por la expansión de los segmentos premium, el avance de las bebidas frías y la incorporación de nuevas generaciones al consumo.

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Valeria Pardal, Business Executive Officer de Nescafé, describió la dimensión cultural de esa relación: “El brasileño vive el café de una manera que es parte de su cultura y su pasión. Está embebido en su vocabulario y en todo lo que hace”.

Chapadão Farm: tecnología y agricultura regenerativa en el campo

La primera parada del recorrido fue una finca de 310 hectáreas ubicada en Linhares, Espírito Santo, con más de 1,2 millones de cafetos. Clasificada en el nivel avanzado dentro del Nescafé Plan, al que se incorporó en 2016, la producción allí está en manos de una tercera generación de caficultores.

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La actividad se organizó en seis postas que mostraron el proceso completo, desde la gestión del agua hasta el procesamiento posterior a la cosecha. La primera presentó un sistema de riego basado en inteligencia artificial que calcula diariamente las necesidades hídricas del cultivo a partir de variables climáticas, precipitaciones y requerimientos de las plantas, con ahorros de hasta el 36% frente a sistemas convencionales y una reducción en la pérdida de nutrientes del suelo.

En la segunda estación se puso el foco en la nutrición del suelo mediante compostaje orgánico y asistencia agronómica: los datos presentados por Nescafé mostraron un incremento de hasta el 57% en la eficiencia del uso del nitrógeno y un ahorro de hasta el 19% respecto de sistemas de fertilización convencionales. En tanto, la tercera presentó sistemas agroforestales y de control que son capaces de reducir en un 80% las principales plagas del café.

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Tanto la cuarta como la quinta posta mostraron el uso de drones para la aplicación de insumos con precisión y cosechadoras autopropulsadas que generan un 47% más de eficiencia operativa respecto de sistemas semimecanizados, con una disminución de hasta el 45% en los costos de cosecha por bolsa. El recorrido cerró con el procesamiento posterior a la recolección: secado, clasificación, almacenamiento y controles de calidad, la fase que garantiza la uniformidad del producto desde el grano hasta la taza.

Burity explicó la lógica detrás de la adopción de estas tecnologías: “Tienen un rol muy importante, pero el éxito siempre depende de las condiciones locales. Aquí en Brasil, como tenemos fincas grandes y productores muy profesionalizados, existe la oportunidad de aplicar este tipo de herramientas de forma avanzada”.

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La fábrica donde el grano se convierte en soluble

A 600 kilómetros de Linhares, en la localidad de Araras —en el estado de San Pablo—, funciona el primer complejo industrial que la compañía inauguró en América Latina. Fundado en 1921 e incorporado a la elaboración de Nescafé en 1953, exporta más de 100 artículos a 65 mercados y genera cerca de 400 puestos laborales.

Dentro de la red global, estas instalaciones figuran entre las de mayor rendimiento operativo. Las inversiones recientes se orientaron a la digitalización, con monitoreo permanente, predicción de fallas y verificación automatizada mediante inteligencia artificial.

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La materia prima llega en dos variedades: 90% Conilon, proveniente de Espírito Santo, y 10% Arábica, de Minas Gerais. La combinación busca un perfil de sabor equilibrado con buen cuerpo y rendimiento industrial.

La elaboración contempla siete instancias sucesivas: recepción y análisis del grano verde, tostado con diferentes intensidades, molienda homogénea, extracción con agua caliente en columnas industriales, concentración del líquido obtenido, atomización para generar el polvo característico y, finalmente, acondicionamiento en frascos, sobres y latas.

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El establecimiento dispone de tres líneas destinadas a la manufactura y otras cinco orientadas al llenado. Los residuos resultantes de la actividad se reutilizan como biomasa para producir vapor y abastecer energéticamente al predio.

Una cultura cafetera en transformación

Brasil no solo produce café: lo consume con una intensidad que no tiene parangón en la región. Pero el patrón cambió en la última década. El tradicional cafezinho preparado en casa convive ahora con cápsulas, métodos alternativos y preparaciones servidas con hielo, una tendencia que gana terreno en distintos segmentos urbanos.

Pardal identificó dos espacios que funcionan como los principales impulsores de las novedades del sector: “Los coffee shops son lugares donde siempre nacen las tendencias, y también existen muchas recetas que se viralizan a través de las redes sociales que los consumidores de Latinoamérica también van incorporando”.

Los más jóvenes modificaron la manera de acercarse a esta bebida. Mientras generaciones anteriores incorporaban el hábito mediante preparaciones tradicionales, los adolescentes actuales lo hacen a través de combinaciones con leche, chocolate o caramelo.

Según explicó la directiva, el 75% de las bebidas comercializadas por Starbucks a escala mundial corresponde a versiones servidas con hielo. Ese dato refleja la magnitud del cambio que podría experimentar América Latina durante los próximos años.

Como consecuencia de esa evolución en las preferencias, surgió Nescafé Ice: la primera variedad soluble diseñada específicamente para mezclarse con agua a baja temperatura. Las estimaciones internas indican que una quinta parte de los ingresos obtenidos en territorio brasileño durante 2030 procederá de ese segmento.

Paralelamente, los sistemas porcionados continúan expandiéndose: entre el 8% y el 10% de los hogares en el país vecino ya poseen una máquina específica, frente al 35% registrado en Europa y más del 50% en Estados Unidos.

Pardal resumió la transformación cultural en marcha con una imagen concreta: “Estamos frente a un cambio total en los códigos de la categoría: a la cafetera con filtro tradicional y el consumo en tazas, se están sumando los vasos térmicos con hielo, algo completamente diferente”.

La industria cafetera muestra una permanente evolución tanto en su producción como en el consumo de sus variedades (Nescafé)

La Argentina se suma a la nueva era del café

Los cambios que hoy impulsan la producción mundial también encuentran un correlato en el mercado nacional. En una categoría presente en más del 86% de los hogares, con un consumo cercano a las 30.000 toneladas anuales y un promedio de un kilo per cápita, el crecimiento ya no depende únicamente de llegar a más personas, sino de ampliar las ocasiones para beber esta infusión y acompañar distintas formas de incorporarla a la rutina diaria.

Aunque el desayuno continúa siendo el momento más elegido con el 42% de las tazas, cerca del 40% ya figura por fuera de la mañana. En cuanto a las principales motivaciones, el disfrute y el bienestar representan el 44%, prácticamente al mismo nivel que la búsqueda de energía (45%).

“Es clave acompañar los nuevos hábitos con propuestas que se integren de manera natural a la experiencia cotidiana, así como garantizar la disponibilidad y la calidad a largo plazo. Iniciativas como Nescafé Plan buscan contribuir a ese objetivo, trabajando junto a los productores para construir una cadena más resiliente y sostenible”, señaló Sol Fernández Ballart, directora del negocio de Café de Nestlé Argentina.

Esta evolución también impulsó una mayor sofisticación de la categoría. Al igual que en otros países, los consumidores exploran variedades premium, café en grano, cápsulas y métodos de preparación artesanal, mientras crece el interés por bebidas frías y formatos listos para consumir, especialmente entre las generaciones más jóvenes.

Aunque el desayuno sigue siendo el momento más elegido para tomar café, aparecen cada vez más ocasiones de consumo (Nescafé)

15 años de trabajo conjunto con los productores

Nescafé surgió en 1938 como la primera propuesta de café soluble a escala internacional, impulsada por la necesidad de aprovechar el excedente de granos generado tras la crisis de 1929 en territorio brasileño.

En la actualidad, con una posición de liderazgo en la categoría, la marca tiene presencia en 180 mercados, opera 25 centros industriales y emplea a más de 8.000 personas.

Detrás de esa escala se construyó el Nescafé Plan, que se lanzó globalmente en 2010 como una decisión estratégica de negocio. En Brasil comenzó en 2011 y hoy alcanza a más de 3.800 caficultores y 35 agrónomos, con todos los participantes incorporando al menos una práctica de agricultura regenerativa.

En 2022, se fijaron nuevos objetivos ambientales orientados al cierre de la década, centrados en la reducción de emisiones, el fortalecimiento económico de las explotaciones rurales y una mayor capacidad de adaptación frente a fenómenos extremos.

Los resultados del Nescafé Plan Progress Report 2025 mostraron que más de 100.000 familias rurales recibieron capacitación en agricultura regenerativa en 15 naciones. A su vez, 1.600 asesores trabajaron sobre 400.000 hectáreas, se incorporaron 5,5 millones de árboles y se distribuyeron 20,3 millones de plantines.

Además, los datos difundidos señalaron que el 94,3% de la materia prima utilizada provino de esquemas responsables de aprovisionamiento, mientras que las emisiones de gases de efecto invernadero descendieron un 18,3% respecto de los registros de 2018.

Productores de Espírito Santo aplican prácticas regenerativas para fortalecer los suelos y reducir el impacto ambiental (Nescafé)

La participación en el programa es voluntaria: los productores no tienen obligación de vender su cosecha a la compañía, aunque esta les ofrece precios competitivos. “Siempre buscamos su confianza y entendemos que también representa un espacio de aprendizaje para nuestros agrónomos”, sostuvo el Head of Green Coffee Development de Nestlé.

El cambio climático opera como acelerador de esa adopción. La sequía que afectó a Espírito Santo en 2015 dejó sin agua los sistemas de irrigación y provocó una pérdida severa de cosecha. Esto marcó un punto de inflexión en la disposición a probar nuevas prácticas en el campo.

Paralelamente, Nestlé desarrolla acciones junto a la Organización Internacional del Trabajo para reforzar la debida diligencia en materia de derechos humanos. Las iniciativas abarcan seguridad laboral, formalización del empleo y protección comunitaria en territorios prioritarios como México, Honduras, Colombia, Brasil, Vietnam, Filipinas e Indonesia.

Lo que viene: desafíos y proyecciones para la industria

Según los datos compartidos por la empresa, la demanda global de café podría crecer hasta un 50% para 2040, mientras el cambio climático amenaza con afectar hasta la mitad de algunas zonas productoras hacia 2050. Ante ese escenario, la industria enfrenta la necesidad de producir más con menos recursos y en condiciones climáticas cada vez más variables.

Nescafé Plan apunta a ser una respuesta a esa ecuación: para 2030, la compañía busca alcanzar el 100% de abastecimiento responsable de ingredientes clave y continuar expandiendo la adopción de prácticas regenerativas entre los caficultores de sus cadenas de suministro en los cinco continentes.

La visión que sostiene esta iniciativa considera que la rentabilidad de quienes trabajan la tierra y la sostenibilidad del entramado comercial constituyen objetivos complementarios. A partir de esa lógica se consolidó, durante 15 años, un modelo que hoy extiende su influencia desde Sudamérica hacia distintas zonas productoras del mundo.