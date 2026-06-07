Los 5 mejores platos de camarones del mundo: ingredientes, origen y preparación

Taste Atlas reconoce cinco recetas de camarones que destacan en la cocina mundial (Imagen Ilustrativa Infobae)

En distintas regiones del mundo, el marisco se transforma en recetas que cuentan historias de innovación, tradición y encuentros culturales. Desde las costas de México hasta los bares españoles y los mercados de Bahía, cada plato de camarones refleja la identidad de su lugar de origen y el ingenio de quienes supieron combinar ingredientes locales con técnicas heredadas. Según un ranking publicado por Taste Atlas, cinco preparaciones emblemáticas -una de ellas muy popular en la Argentina- han trascendido fronteras y forman parte del recetario imprescindible para quienes buscan sabores auténticos y arraigados.

Tacos Gobernador (Sinaloa, México)

Los Tacos Gobernador surgen en Mazatlán en la década de 1990 y se vuelven un clásico nacional (Imagen Ilustrativa Infobae)

La historia de los Tacos Gobernador se remonta a la década de 1990 en la ciudad portuaria de Mazatlán, en el estado de Sinaloa. El plato fue creado por un el propiertario de un restaurante local que buscaba impresionar al entonces gobernador estatal durante una visita oficial. La combinación de camarones frescos y queso fundido dentro de una tortilla dorada surgió como una innovación que pronto se popularizó en la región y más tarde en todo México, convirtiéndose en un clásico de la cocina sinaloense y una referencia obligada en marisquerías y puestos callejeros.

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Ingredientes principales:

Camarones pacotilla

Queso Chihuahua u Oaxaca (fundido)

Tortillas de maíz o harina

Cebolla picada

Tomate picado

Cilantro fresco

Salsas picantes

Limón

Modo de preparación:

Saltear los camarones en sartén con cebolla, tomate y cilantro.

Añadir abundante queso hasta que se funda.

Rellenar las tortillas con la mezcla y cocinarlas en plancha hasta que estén crujientes por fuera y cremosas por dentro.

Servir con salsas picantes y unas gotas de limón.

Camarones al Mojo de Ajo (México)

Camarones al Mojo de Ajo refleja la fusión mediterránea en la cocina costera mexicana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los Camarones al Mojo de Ajo tienen raíces profundas en las costas mexicanas, especialmente en regiones como Veracruz y Guerrero. Este plato refleja la influencia mediterránea en la cocina mexicana, donde el uso generoso de ajo y mantequilla se adaptó a los ingredientes locales. A lo largo del tiempo, la receta se consolidó como un favorito de pescadores y familias costeras, gracias a su sencillez y a la facilidad para resaltar la frescura del marisco. Hoy, es un icono de la gastronomía nacional y una constante en menús caseros y restaurantes especializados en mariscos.

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Ingredientes principales:

Camarones medianos o grandes

Mantequilla

Aceite vegetal

Ajo finamente picado

Chiles secos o frescos (opcional)

Cilantro fresco

Sal

Arroz blanco (acompañamiento)

Modo de preparación:

Fundir mantequilla con un poco de aceite en sartén.

Añadir el ajo picado y dorar.

Incorporar los camarones y cocinar hasta que cambien de color.

Agregar chiles y cilantro.

Servir con arroz blanco, aprovechando la salsa de ajo y mantequilla.

Gambas al Ajillo (España)

Gambas al Ajillo se consolida como tapa imprescindible en bares de Madrid y Andalucía (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las Gambas al Ajillo -muy populares en Argentina- son una tapa tradicional de la cocina española cuyo origen se sitúa en los bares y tabernas de Madrid y Andalucía. Su fama creció en el siglo XX, cuando las tapas se consolidaron como parte central de la vida social española. La receta aprovecha productos básicos de la dieta mediterránea, como el aceite de oliva y el ajo, junto con gambas frescas del litoral. Este plato se convirtió en símbolo de la hospitalidad y el encuentro en bares, donde se sirve en cazuelas de barro y se disfruta en compañía, marcando la identidad de la gastronomía ibérica.

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Ingredientes principales:

Gambas peladas

Aceite de oliva virgen extra

Ajo laminado

Guindilla seca (chile seco español)

Pimentón (opcional)

Perejil fresco

Pan rústico (acompañamiento)

Modo de preparación:

Calentar el aceite de oliva en una cazuela de barro.

Añadir las láminas de ajo y la guindilla, dorar ligeramente.

Agregar las gambas y saltear hasta que estén firmes.

Finalizar con pimentón y perejil.

Servir en la misma cazuela y acompañar con pan para mojar en el aceite aromatizado.

Gambas a la Plancha (España)

Gambas a la Plancha destaca el sabor puro del marisco en celebraciones y ferias españolas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tradición de preparar Gambas a la Plancha proviene de la cultura marinera de la costa mediterránea española. Desde hace décadas, este método simple de cocción permite apreciar la calidad del marisco sin recurrir a salsas o condimentos complejos. El plato ganó notoriedad en las celebraciones y ferias de los pueblos costeros, donde las gambas frescas se asaban en grandes planchas y se compartían entre familias y visitantes. Su prestigio se ha mantenido debido a la valorización de los productos locales y a la búsqueda de sabores puros y directos.

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Ingredientes principales:

Gambas frescas enteras (con cabeza y cáscara)

Sal gruesa

Limón

Modo de preparación:

Calentar una plancha de hierro y cubrir con sal gruesa.

Colocar las gambas y cocinarlas durante dos minutos por cada lado.

Servir de inmediato con un trozo de limón para exprimir al gusto.

Bobó de Camarão (Bahía, Brasil)

Bobó de Camarão es emblema de la cocina bahiana y la herencia afrobrasileña (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Bobó de Camarão es una preparación emblemática de Bahía, en el noreste de Brasil, y encarna la herencia afrobrasileña de la región. Su origen está ligado a la fusión de tradiciones culinarias africanas, indígenas y portuguesas. El uso de yuca y aceite de palma refleja la influencia africana, mientras que la incorporación del marisco aprovecha los recursos del litoral bahiano. Con el tiempo, el bobó se consolidó como un plato festivo y de identidad local, presente en celebraciones y rituales, y celebrado por su riqueza aromática y su colorido inconfundible.

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Ingredientes principales:

Camarones frescos

Yuca (mandioca)

Leche de coco

Aceite de palma (azeite de dendê)

Pimientos

Cebolla

Cilantro fresco

Sal

Arroz blanco (acompañamiento)

Modo de preparación:

Cocer la yuca y triturarla hasta obtener un puré.

Saltear los camarones con cebolla y pimientos.

Mezclar el puré de yuca con leche de coco y aceite de palma, incorporar los camarones y condimentar con cilantro y sal.

Cocinar hasta que la mezcla espese.

Servir caliente sobre una cama de arroz blanco.