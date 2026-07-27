Las cáscaras de cebolla que se tiran a la basura pueden ser el mejor fertilizante para el jardín

Las cáscaras de cebolla aportan potasio, azufre y fósforo al suelo mientras se descomponen. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo que la mayoría descarta al cocinar puede convertirse en uno de los insumos más versátiles del jardín doméstico, según coinciden especialistas en horticultura y medios especializados en jardinería.

De acuerdo con The Spruce, las pieles de cebolla aportan nutrientes valiosos al suelo a medida que se descomponen, del mismo modo que cualquier otro residuo orgánico de cocina.

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La escritora de jardinería Holly Farrell, autora de The Tomato Grower’s Handbook, lo confirma. “Como cualquier otro desperdicio de cocina, las cáscaras de cebolla agregan nutrientes al suelo a medida que se descomponen”, señaló en declaraciones recogidas por el medio citado.

La experta en plantas Sandi Liang, fundadora de Dandi Plants, va más allá y destaca la composición química específica del vegetal. Las cáscaras concentran altos niveles de azufre, potasio y fósforo, tres nutrientes esenciales para la salud vegetal.

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El contenido de quercetina se asocia con una mayor resistencia de las plantas frente a patógenos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El alto contenido de azufre mantiene las plantas sanas gracias a sus propiedades antimicrobianas y antifúngicas, mientras que el potasio refuerza su vitalidad general”, explicó Liang.

A esos tres elementos se suman otros compuestos igual de activos. Según Lincoln Rowing, las cáscaras también contienen calcio, magnesio y quercetina, un antioxidante que fortalece la resistencia de las plantas frente a virus, hongos y bacterias.

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Investigaciones citadas por Mashed indican que el uso de fertilizante elaborado a partir de pieles de cebolla mejoró la productividad y el crecimiento de cultivos como lechuga, bok choy y rábanos.

Maneras de aprovecharlas

Enterrar las pieles en los bordes del jardín permite que se degraden y liberen nutrientes en el lugar. (Imagen ilustrativa Infobae)

La aplicación más directa es incorporar las pieles a una pila de compost ya existente. Farrell recomienda simplemente apilarlas junto con otros residuos orgánicos y luego distribuir el compost maduro sobre los canteros.

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Para quienes no cuentan con una compostera, la misma experta propone enterrar las pieles directamente en los bordes del jardín y dejar que se desintegren en el lugar.

Una variante intermedia es el sistema de compostaje en tierra: consiste en enterrar un colador o vaporera viejo en el suelo, rellenarlo con residuos orgánicos y permitir que las lombrices ingresen por los agujeros para descomponerlos. “Las lombrices entran por los agujeros y ayudan a convertir los restos en nutrientes accesibles para las plantas”, describió Farrell.

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Quienes prefieran una alternativa líquida pueden preparar un fertilizante casero: según Farrell, basta con remojar las pieles de al menos tres o cuatro cebollas en medio balde de agua tapado durante varios días, colar el líquido y agregar un chorro del concentrado al regador una vez por semana.

La forma más directa de uso es sumarlas a la pila de compost junto con otros residuos orgánicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lincoln Rowing recomienda diluir la preparación en una proporción aproximada de 1:4 con agua limpia y aplicarla en la zona radicular al momento del trasplante y durante períodos de calor intenso.

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Las pieles también funcionan como mulch cuando se colocan secas alrededor de la base de las plantas. Según Positive Bloom, esta técnica suprime el crecimiento de malezas, reduce la evaporación y regula la temperatura del suelo.

A diferencia de otros materiales de mulch, las pieles de cebolla enriquecen además el suelo con potasio y calcio a medida que se degradan.

Un repelente natural con límites

El compostaje en tierra con un colador facilita el ingreso de lombrices y acelera la descomposición. (Imagen ilustrativa Infobae)

Uno de los atributos más citados de las cáscaras de cebolla es su capacidad para ahuyentar insectos indeseados. Farrell sugiere picar los restos de cebolla y distribuirlos alrededor de las plantas, o bien preparar un “té de cebolla” dejando los trozos en un regador lleno durante un par de horas antes de regar.

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English Pravda señala que esta infusión controla pulgones, ácaros araña y orugas, y protege cultivos como tomates, pepinos y rosas de enfermedades fúngicas.

No obstante, se advierte que el fuerte olor del vegetal puede repeler también a insectos beneficiosos, y que su aroma y sabor pueden impregnar ciertos cultivos cercanos. Farrell desaconseja expresamente su uso cerca de rosas, frutillas y, sobre todo, de plantas de la familia de las arvejas y los porotos, ya que la cebolla inhibe su desarrollo.

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Otros residuos de cocina con beneficios comprobados

El café molido enriquece el suelo con nutrientes que estimulan el crecimiento de las plantas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más allá de las cáscaras de cebolla, tanto Farrell como Liang mencionan otros restos orgánicos con usos específicos en el jardín. Los chiles y el ajo, usados solos o combinados, sirven para repeler pulgones. Las cáscaras de huevo triturados aportan calcio al compost.

El café molido enriquece el suelo con nutrientes que estimulan el crecimiento. Y los restos de vegetales de raíz —como zanahorias, remolachas y lechuga— pueden regenerar nuevas hojas desde su base si se plantan correctamente.

Liang advierte que sí existen materiales que deben mantenerse fuera del compost: “Hay que evitar restos de carne, huesos, grasa, huevos enteros o lácteos, porque se descomponen lentamente, generan olores y atraen roedores”, indicó.