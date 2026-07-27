Tendencias

5 plantas ideales para plantar en invierno y que florecen en verano

Cuando el suelo se enfría, la raíz trabaja: estas especies guardan su energía bajo tierra para liberar todo su color en los meses más cálidos

Guardar
Google icon
Manos con guantes blancos y verdes plantando bulbos en tierra oscura con una pala verde. Se observan más bulbos y una regadera metálica en un jardín.
Plantar en invierno permite que bulbos, tubérculos y rizomas desarrollen raíces fuertes y florezcan en verano con mayor duración (Imagen ilustrativa Infobae)

El jardín tiene memoria. Lo que se entierra durante los meses fríos, cuando el suelo descansa y las heladas amenazan, resurge en verano. Plantar en invierno permite que las raíces se afirmen antes del calor: es darle el tiempo que necesitan para afianzarse en la tierra antes de que el calor las despierte.

Bulbos, tubérculos y rizomas utilizan esa quietud para desarrollar sistemas radiculares fuertes que, llegado el momento, producen floraciones más abundantes y duraderas que las de plantas instaladas directamente en primavera.

PUBLICIDAD

5 plantas ideales para plantar en invierno que florecerán en verano

Dahlia (Dahlia spp.)

La dahlia se adelanta bajo techo a fines del invierno en zonas templadas y florece desde mediados de julio hasta las primeras heladas (Reuters)
La dahlia se adelanta bajo techo a fines del invierno en zonas templadas y florece desde mediados de julio hasta las primeras heladas (Reuters)

La dahlia se planta en primavera tardía, cuando el suelo supera los 15 °C (59 °F) y no hay riesgo de heladas. En zonas templadas, se pueden adelantar los tubérculos en maceta bajo techo a fines del invierno.

Según la Royal Horticultural Society (RHS), los tubérculos dormantes deben plantarse en macetas con sustrato sin turba en primavera y mantenerse en un lugar luminoso y sin heladas hasta el trasplante al exterior.

PUBLICIDAD

De la familia Asteraceae, la dahlia tiene flores de varios colores, formas y tamaños, de pompones a más de 20 centímetros de diámetro. Requiere al menos seis horas de sol directo y suelo fértil, húmedo pero bien drenado, con pH entre 6,5 y 7,0.

Oregon State Extension, servicio de extensión de la Universidad Estatal de Oregón, recomienda enmendar el suelo con compost antes de sembrar y no regar en exceso para evitar pudrición. Al alcanzar 30 cm, se debe despuntar el tallo central para estimular la ramificación y multiplicar las flores. Florece desde mediados de julio hasta las primeras heladas del otoño.

Gladiolo (Gladiolus spp.)

Espigas de gladiolos con flores rosadas, blancas, rojas, amarillas, violetas y anaranjadas, hojas verdes, y fondo verde desenfocado.
El gladiolo se planta en primavera o desde mediados de invierno en climas cálidos, y la siembra escalonada extiende la floración de verano (Imagen ilustrativa Infobae)

Los gladiolos crecen en jardines de verano con espigas de más de un metro. Se plantan en primavera, unas dos semanas antes de la última helada, o de mediados de invierno a comienzos de verano en climas cálidos para floración continua. American Meadows sugiere plantar cada dos semanas para extender la floración.

La RHS recomienda enterrar los cormos de 10 a 15 centímetros (4 a 6 pulgadas) en suelo franco arenoso, bien drenado y con compost. El gladiolo necesita al menos seis horas diarias de sol y no tolera suelos encharcados, que pudren el cormo.

Las variedades altas deben entutorarse. Riego regular de 2,5 cm por semana (1 pulgada) y abono líquido rico en potasio al aparecer la espiga floral. En otoño, levantar, secar y almacenar los cormos en lugar fresco y seco hasta la siguiente temporada.

Agapanto (Agapanthus spp.)

FREEPIK
El agapanto florece de mitad de verano a principios de otoño y necesita pleno sol, suelo fértil y riego moderado para sostener sus racimos florales (Freepik)

El agapanto o lirio africano da racimos de flores tubulares azules, violetas o blancas en tallos de hasta un metro. Florece de mitad de verano a principios de otoño. En inviernos suaves (USDA zonas 9 y 10), los rizomas se plantan en otoño; en climas fríos, en primavera cuando el suelo llega a 10 °C (50 °F); pueden almacenarse secos en invierno en un sitio fresco y oscuro.

The Spruce, sitio web especializado en hogar y jardinería, indica que requiere pleno sol (seis a ocho horas diarias) y suelo fértil, arenoso y bien drenado. Los rizomas se entierran a 5 centímetros de profundidad y a 30–45 centímetros de distancia. Se riega semanalmente con 2,5 centímetros de agua durante el crecimiento, y la mitad una vez establecida, pues tolera sequía.

Se recomienda abono rico en potasio cada dos semanas en primavera y verano para favorecer la floración; la Wisconsin Horticulture Division, división de horticultura de la Universidad de Wisconsin, advierte que el exceso de nitrógeno favorece hojas y reduce flores. Las variedades caducas pueden hibernar en sótano a 5–10 °C (41–50 °F); las siempreverdes requieren más luz en invierno.

Canna (Canna spp.)

Caña de las Indias (Flickr)
Las cannas se guardan en invierno y se trasplantan cuando el suelo supera los 18 °C, con floración desde fines de junio hasta las primeras heladas (Flickr)

Las cannas tienen follaje de gran tamaño en jardines templados. Sus hojas pueden ser verde intenso, bordó o verdes con rayas amarillas, según la variedad. Las flores, en rojo, naranja, amarillo y rosa, destacan en verano.

Los rizomas, tallos subterráneos que almacenan nutrientes, se guardan en invierno entre 5 y 10 °C (41 a 50 °F) en cajas con tierra apenas húmeda. En marzo o abril, pueden plantarse en macetas de 20 cm en invernadero o lugar soleado y luego llevarse al exterior.

La Royal Horticultural Society recomienda plantar los rizomas a 10 centímetros de profundidad, brotes hacia arriba, separados 75 cm, en sitio soleado y protegido del viento. Gardenia, sitio web especializado en jardinería, indica que las cannas requieren suelo rico en materia orgánica, riego abundante (2,5 a 5 cm semanales) y fertilizante equilibrado al plantarlas.

Luego exigen abono líquido cada cuatro semanas durante el crecimiento. El suelo debe superar los 18 °C (65 °F) antes de trasplantar al exterior. Florecen desde fines de junio hasta las primeras heladas; las espigas florales siguen saliendo si se quitan las flores marchitas.

Watsonia (Watsonia spp.)

Espigas de flores tubulares rosadas con hojas verdes estrechas en un paisaje de vegetación fynbos, colinas verdes y cielo azul claro.
La Watsonia se planta en otoño o invierno en climas templados, tolera sequía cuando se establece y produce flores durante varias semanas en verano (Imagen ilustrativa Infobae)

La Watsonia, o bugle lily, es una planta bulbosa de Sudáfrica con flores tubulares rosadas, rojas, blancas o salmón que florece en verano. Se parece al gladiolo, pero es más delgada. Sus cormos se plantan en otoño o invierno en climas templados y, en zonas con heladas intensas, se almacenan secos en invierno y se siembran en primavera.

Según Gardenia, necesita pleno sol, buen drenaje y plantarse a 10 a 15 centímetros de profundidad. Tolera sequía cuando está establecida y requiere poco cuidado, y se adapta a jardines con riego limitado.

Sus varas alcanzan de 60 cm a 1,5 metros y produce flores durante varias semanas en verano. Al finalizar la temporada, el follaje debe secarse antes de extraer y guardar los cormos, para que el bulbo acumule nutrientes para la siguiente floración.

Temas Relacionados

FloresPlantasJardineríaNewsroom BUEÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Las cáscaras de cebolla que se tiran a la basura pueden ser el mejor fertilizante para el jardín

Horticultoras y expertas en plantas coinciden en que las pieles descartadas al cocinar son una fuente de potasio, azufre y antioxidantes capaces de mejorar el suelo y ahuyentar plagas

Las cáscaras de cebolla que se tiran a la basura pueden ser el mejor fertilizante para el jardín

6 cambios simples que hacen que una cocina se vea más ordenada

Consejos prácticos de diseñadoras para depurar objetos, actualizar detalles y mejorar la organización, con ideas de reemplazo accesibles que ayudan a que el espacio luzca más cuidado, coherente y fácil de mantener en el tiempo

6 cambios simples que hacen que una cocina se vea más ordenada

“Las mujeres que siembran futuro”, un compromiso vital en Jujuy: ¿puede la restauración del bosque generar empleo y dar sentido a una comunidad?

Cuando el bosque se degrada, la comunidad criolla de Vinalito, en Jujuy, ve amenazado su sentido de futuro. Parte de la solución frente a la contundencia del impacto climático en esa zona la tienen las mujeres que apostaron por la reforestación de sus tierras. Un cordón de algarrobos, la historia transformadora de la naturaleza

“Las mujeres que siembran futuro”, un compromiso vital en Jujuy: ¿puede la restauración del bosque generar empleo y dar sentido a una comunidad?

Guía para transformar tu cabello: cómo utilizar extensiones, pelucas, toppers y otras soluciones

Existen métodos temporales y permanentes para aumentar densidad, sumar centímetros o experimentar con colores y estilos, desde opciones removibles hasta sistemas profesionales de larga duración

Guía para transformar tu cabello: cómo utilizar extensiones, pelucas, toppers y otras soluciones

Por qué Ester Expósito es la nueva referente del boho chic: eclecticismo y autenticidad en cada look

La actriz alterna códigos urbanos, alta costura y guiños románticos con una lógica visual consistente. Sus outfits

Por qué Ester Expósito es la nueva referente del boho chic: eclecticismo y autenticidad en cada look

DEPORTES

Análisis: cómo fue la primera parte de la temporada de Colapinto en la F1 y por qué hizo méritos para seguir como titular en Alpine

Análisis: cómo fue la primera parte de la temporada de Colapinto en la F1 y por qué hizo méritos para seguir como titular en Alpine

El análisis de Mostaza Merlo sobre la selección argentina, los secretos de Racing y la revelación de su presente amoroso

“Es un gran arquero y estamos interesados”: el técnico de un gigante de Europa confirmó que quiere a Dibu Martínez

La escandalosa secuencia de la expulsión a Enzo Pérez: reclamo, gesto y protesta cara a cara con el cuarto árbitro

Corrida de más de 60 metros y toque de emboquillada: el golazo que cerró el triunfo de Riestra ante Boca y la reacción de Arruabarrena

TELESHOW

Las indirectas entre La Joaqui y Luck Ra en medio de rumores de separación: “Una casa que no voy a volver a pisar”

Las indirectas entre La Joaqui y Luck Ra en medio de rumores de separación: “Una casa que no voy a volver a pisar”

El recuerdo de Nicolás Cabré con su hermano Diulio en su infancia: “Yo baldeaba el patio antes de jugar con él”

Damián Betular habló de MasterChef Celebrity luego de la salida de Donato de Santis: “Están haciendo castings”

El misterioso mensaje de Wanda Nara: la frase que escribió junto a un corazón roto que parece anticipar un escándalo

Caro Trippar habló tras contar que tiene cáncer: “Creí que me iba a morir, pero después de escucharlas veo esperanza”

INFOBAE AMÉRICA

Renunció el gobernador del Banco de Indonesia y crecen las dudas sobre la independencia de la entidad ante los inversores

Renunció el gobernador del Banco de Indonesia y crecen las dudas sobre la independencia de la entidad ante los inversores

Trump negó que la campaña militar contra Irán esté agotando las reservas de municiones de EEUU: “Tenemos más que nadie en el mundo”

Choque entre un camión de volteo y una camioneta agrícola deja cuatro muertos en Guatemala

El nuevo primer ministro británico recibe a Zelensky en Londres para abordar la cooperación en tecnología de drones

Presidente Nayib Bukele muestra el nuevo Cine Libertad y confirma la primera sala IMAX de El Salvador