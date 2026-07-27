5 plantas ideales para plantar en invierno y que florecen en verano

Plantar en invierno permite que bulbos, tubérculos y rizomas desarrollen raíces fuertes y florezcan en verano con mayor duración (Imagen ilustrativa Infobae)

El jardín tiene memoria. Lo que se entierra durante los meses fríos, cuando el suelo descansa y las heladas amenazan, resurge en verano. Plantar en invierno permite que las raíces se afirmen antes del calor: es darle el tiempo que necesitan para afianzarse en la tierra antes de que el calor las despierte.

Bulbos, tubérculos y rizomas utilizan esa quietud para desarrollar sistemas radiculares fuertes que, llegado el momento, producen floraciones más abundantes y duraderas que las de plantas instaladas directamente en primavera.

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5 plantas ideales para plantar en invierno que florecerán en verano

Dahlia (Dahlia spp.)

La dahlia se adelanta bajo techo a fines del invierno en zonas templadas y florece desde mediados de julio hasta las primeras heladas (Reuters)

La dahlia se planta en primavera tardía, cuando el suelo supera los 15 °C (59 °F) y no hay riesgo de heladas. En zonas templadas, se pueden adelantar los tubérculos en maceta bajo techo a fines del invierno.

Según la Royal Horticultural Society (RHS), los tubérculos dormantes deben plantarse en macetas con sustrato sin turba en primavera y mantenerse en un lugar luminoso y sin heladas hasta el trasplante al exterior.

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De la familia Asteraceae, la dahlia tiene flores de varios colores, formas y tamaños, de pompones a más de 20 centímetros de diámetro. Requiere al menos seis horas de sol directo y suelo fértil, húmedo pero bien drenado, con pH entre 6,5 y 7,0.

Oregon State Extension, servicio de extensión de la Universidad Estatal de Oregón, recomienda enmendar el suelo con compost antes de sembrar y no regar en exceso para evitar pudrición. Al alcanzar 30 cm, se debe despuntar el tallo central para estimular la ramificación y multiplicar las flores. Florece desde mediados de julio hasta las primeras heladas del otoño.

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Gladiolo (Gladiolus spp.)

El gladiolo se planta en primavera o desde mediados de invierno en climas cálidos, y la siembra escalonada extiende la floración de verano (Imagen ilustrativa Infobae)

Los gladiolos crecen en jardines de verano con espigas de más de un metro. Se plantan en primavera, unas dos semanas antes de la última helada, o de mediados de invierno a comienzos de verano en climas cálidos para floración continua. American Meadows sugiere plantar cada dos semanas para extender la floración.

La RHS recomienda enterrar los cormos de 10 a 15 centímetros (4 a 6 pulgadas) en suelo franco arenoso, bien drenado y con compost. El gladiolo necesita al menos seis horas diarias de sol y no tolera suelos encharcados, que pudren el cormo.

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Las variedades altas deben entutorarse. Riego regular de 2,5 cm por semana (1 pulgada) y abono líquido rico en potasio al aparecer la espiga floral. En otoño, levantar, secar y almacenar los cormos en lugar fresco y seco hasta la siguiente temporada.

Agapanto (Agapanthus spp.)

El agapanto florece de mitad de verano a principios de otoño y necesita pleno sol, suelo fértil y riego moderado para sostener sus racimos florales (Freepik)

El agapanto o lirio africano da racimos de flores tubulares azules, violetas o blancas en tallos de hasta un metro. Florece de mitad de verano a principios de otoño. En inviernos suaves (USDA zonas 9 y 10), los rizomas se plantan en otoño; en climas fríos, en primavera cuando el suelo llega a 10 °C (50 °F); pueden almacenarse secos en invierno en un sitio fresco y oscuro.

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The Spruce, sitio web especializado en hogar y jardinería, indica que requiere pleno sol (seis a ocho horas diarias) y suelo fértil, arenoso y bien drenado. Los rizomas se entierran a 5 centímetros de profundidad y a 30–45 centímetros de distancia. Se riega semanalmente con 2,5 centímetros de agua durante el crecimiento, y la mitad una vez establecida, pues tolera sequía.

Se recomienda abono rico en potasio cada dos semanas en primavera y verano para favorecer la floración; la Wisconsin Horticulture Division, división de horticultura de la Universidad de Wisconsin, advierte que el exceso de nitrógeno favorece hojas y reduce flores. Las variedades caducas pueden hibernar en sótano a 5–10 °C (41–50 °F); las siempreverdes requieren más luz en invierno.

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Canna (Canna spp.)

Las cannas se guardan en invierno y se trasplantan cuando el suelo supera los 18 °C, con floración desde fines de junio hasta las primeras heladas (Flickr)

Las cannas tienen follaje de gran tamaño en jardines templados. Sus hojas pueden ser verde intenso, bordó o verdes con rayas amarillas, según la variedad. Las flores, en rojo, naranja, amarillo y rosa, destacan en verano.

Los rizomas, tallos subterráneos que almacenan nutrientes, se guardan en invierno entre 5 y 10 °C (41 a 50 °F) en cajas con tierra apenas húmeda. En marzo o abril, pueden plantarse en macetas de 20 cm en invernadero o lugar soleado y luego llevarse al exterior.

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La Royal Horticultural Society recomienda plantar los rizomas a 10 centímetros de profundidad, brotes hacia arriba, separados 75 cm, en sitio soleado y protegido del viento. Gardenia, sitio web especializado en jardinería, indica que las cannas requieren suelo rico en materia orgánica, riego abundante (2,5 a 5 cm semanales) y fertilizante equilibrado al plantarlas.

Luego exigen abono líquido cada cuatro semanas durante el crecimiento. El suelo debe superar los 18 °C (65 °F) antes de trasplantar al exterior. Florecen desde fines de junio hasta las primeras heladas; las espigas florales siguen saliendo si se quitan las flores marchitas.

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Watsonia (Watsonia spp.)

La Watsonia se planta en otoño o invierno en climas templados, tolera sequía cuando se establece y produce flores durante varias semanas en verano (Imagen ilustrativa Infobae)

La Watsonia, o bugle lily, es una planta bulbosa de Sudáfrica con flores tubulares rosadas, rojas, blancas o salmón que florece en verano. Se parece al gladiolo, pero es más delgada. Sus cormos se plantan en otoño o invierno en climas templados y, en zonas con heladas intensas, se almacenan secos en invierno y se siembran en primavera.

Según Gardenia, necesita pleno sol, buen drenaje y plantarse a 10 a 15 centímetros de profundidad. Tolera sequía cuando está establecida y requiere poco cuidado, y se adapta a jardines con riego limitado.

Sus varas alcanzan de 60 cm a 1,5 metros y produce flores durante varias semanas en verano. Al finalizar la temporada, el follaje debe secarse antes de extraer y guardar los cormos, para que el bulbo acumule nutrientes para la siguiente floración.