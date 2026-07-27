Tendencias

6 cambios simples que hacen que una cocina se vea más ordenada

Consejos prácticos de diseñadoras para depurar objetos, actualizar detalles y mejorar la organización, con ideas de reemplazo accesibles que ayudan a que el espacio luzca más cuidado, coherente y fácil de mantener en el tiempo

Guardar
Google icon
Ilustración de cocina con nevera negra, gabinetes rojos, fregadero, estante, mesa de madera, cuenco con frutas y pitaya, jarrón con flores, azulejos y papel tapiz.
Las diseñadoras recomiendan reducir el desorden visual para lograr una cocina más pulida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Seis objetos de cocina pueden hacer que ese espacio se vea más ordenado y adulto después de los 30, con recomendaciones de diseñadoras sobre qué retirar, guardar o reemplazar. Se aclara que no hay reglas fijas de edad, pero plantea que esos cambios pueden dar a una imagen más sofisticada.

Sarah Lyon señaló en The Spruce que no existen límites estrictos para decorar el hogar. Aun así, las especialistas citadas por el medio coinciden en que una cocina puede verse más pulida si se reduce el desorden visual y se sustituyen objetos improvisados por piezas funcionales y duraderas.

PUBLICIDAD

1. Botellas de licor fuera de la vista

Pasillo con carrito de bar, botellas, copas, flores y cuadros, que da a un comedor con mesa, sillas, lámpara de araña, ventana y plantas.
Guardar botellas y cristalería fuera de la vista aporta una imagen más adulta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Catherine Schultz, fundadora de Studio YAY!, cuestionó el uso decorativo de las botellas vacías. Dijo que exhibirlas sobre los armarios o en la mesada hace que la cocina se parezca más a un apartamento universitario que a un hogar adulto.

Whitney Anderson, diseñadora y fundadora de House of Vitrail, extendió esa crítica a las botellas medio llenas y recomendó guardarlas botellas en un gabinete cerrado o en la despensa.

PUBLICIDAD

2. Textiles gastados que afean la cocina

Cocina moderna con azulejos verdes y blancos, encimeras claras, gabinetes marrones, estante de madera con utensilios, frascos y un horno de inducción.
Renovar paños y agarraderas desgastados mejora el aspecto general con poco gasto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Schultz señaló que los paños manchados y las agarraderas quemadas pueden parecer detalles menores, pero afectan el aspecto general. Ese desgaste puede deslucir toda la estancia. La fundadora de Studio YAY! propuso reemplazarlos por juegos nuevos y a juego, con colores o estampados. También indicó que esa renovación exige poco gasto y ayuda a que la cocina se vea más cuidada.

Por otro lado, instituciones como la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) y la Universidad Estatal de Oregón han señalado que, aunque los riesgos para la salud humana de los microplásticos aún están en investigación, los estudios en animales muestran efectos nocivos potenciales.

Susan Brander, toxicóloga ambiental, advierte que los resultados en humanos podrían ser similares a los observados en animales si la exposición persiste. Se recomienda renovar textiles y utensilios dañados para reducir la exposición a compuestos químicos y partículas no deseadas en la cocina.

3. Recipientes desparejados y de plástico

Un microondas abierto con un tupper de pasta dentro y recipientes de plástico y vidrio sobre una encimera junto a una ventana.
Reorganizar recipientes y eliminar tapas sueltas ayuda a ordenar el almacenamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los recipientes sueltos, las tapas sin base y los envases acumulados con el tiempo figuran entre los objetos que las diseñadoras aconsejan revisar. Schultz recomendó pasar a recipientes de vidrio con tapas a juego para lograr un almacenamiento más uniforme.

Diversos estudios recientes han alertado sobre la presencia de microplásticos en las cocinas domésticas. Según una investigación publicada en 2023, los recipientes y utensilios plásticos pueden liberar pequeñas partículas durante su uso cotidiano, que terminan en los alimentos.

La profesora Tracy Woodruff, de la Universidad de California en San Francisco, explicó a NPR que “es muy probable que una parte significativa de la exposición diaria a microplásticos provenga de la comida”. Investigadores aconsejan optar por recipientes de vidrio, madera o acero inoxidable como medida preventiva.

Diana Farberov, fundadora de Artemuse Interiors, añadió que los recipientes de vidrio están hechos para durar. Anderson también aconsejó desechar tapas y bases que ya no tienen pareja.

4. Cuchillos sin filo y mal almacenados

Nueve cuchillos de cocina con mangos negros en un soporte magnético metálico. Debajo, una tabla de cortar de madera con perejil, albahaca y tomillo.
Mantener los cuchillos afilados y bien guardados facilita el uso diario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Anderson sostuvo que los cuchillos económicos pueden haber sido una solución al principio, pero aconsejó pasar a piezas de mejor calidad. Según el medio, también señaló que incluso los utensillos comprados años atrás pueden necesitar afilado.

La diseñadora afirmó que un mantenimiento adecuado permite que los cuchillos duren más que casi cualquier otro objeto de la cocina. Como complemento, recomendó guardarlos en un taco de madera para tenerlos a mano.

5. Decoración improvisada en las paredes

Una cocina moderna con encimera oscura y fregadero de acero, adyacente a una escalera de madera clara con armarios y cajones integrados. A la derecha, estanterías blancas con decoración y plantas.
Evitar decoración improvisada en paredes aporta coherencia al ambiente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Anderson desaconsejó los pósteres y otros objetos sujetos sin criterio a las paredes de la cocina. En declaraciones recogidas, sostuvo que ese espacio también merece obras enmarcadas y lugar para exhibir colecciones.

La propuesta incluye piezas que soporten la exposición al calor y a la comida. También sugirió mostrar con intención algunos objetos funcionales, como cestas, delantales y libros de cocina.

6. Utensilios dañados que conviene reemplazar

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Sustituir utensilios dañados refuerza la funcionalidad y la estética cotidiana (Imagen Ilustrativa Infobae)

El último punto apunta a retirar cualquier objeto que ya no sea funcional. Anderson indicó que no hace falta renovar toda la batería de cocina de una vez.

La recomendación es comprar una pieza de calidad cada vez si no es posible sustituir de inmediato ollas y sartenes por un juego completo. Para las diseñadoras citadas por el medio, una cocina mejora cuando cada objeto útil responde a una elección pensada y puede durar mucho tiempo.

Temas Relacionados

Diseño de CocinasOrganización del HogarEstilo de VidaCocinaDesgasteMicroplasticosNewsroom BUEBotellas

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Las cáscaras de cebolla que se tiran a la basura pueden ser el mejor fertilizante para el jardín

Horticultoras y expertas en plantas coinciden en que las pieles descartadas al cocinar son una fuente de potasio, azufre y antioxidantes capaces de mejorar el suelo y ahuyentar plagas

Las cáscaras de cebolla que se tiran a la basura pueden ser el mejor fertilizante para el jardín

“Las mujeres que siembran futuro”, un compromiso vital en Jujuy: ¿puede la restauración del bosque generar empleo y dar sentido a una comunidad?

Cuando el bosque se degrada, la comunidad criolla de Vinalito, en Jujuy, ve amenazado su sentido de futuro. Parte de la solución frente a la contundencia del impacto climático en esa zona la tienen las mujeres que apostaron por la reforestación de sus tierras. Un cordón de algarrobos, la historia transformadora de la naturaleza

“Las mujeres que siembran futuro”, un compromiso vital en Jujuy: ¿puede la restauración del bosque generar empleo y dar sentido a una comunidad?

Guía para transformar tu cabello: cómo utilizar extensiones, pelucas, toppers y otras soluciones

Existen métodos temporales y permanentes para aumentar densidad, sumar centímetros o experimentar con colores y estilos, desde opciones removibles hasta sistemas profesionales de larga duración

Guía para transformar tu cabello: cómo utilizar extensiones, pelucas, toppers y otras soluciones

Por qué Ester Expósito es la nueva referente del boho chic: eclecticismo y autenticidad en cada look

La actriz alterna códigos urbanos, alta costura y guiños románticos con una lógica visual consistente. Sus outfits

Por qué Ester Expósito es la nueva referente del boho chic: eclecticismo y autenticidad en cada look

Hallan una vasija intacta de hace 400 años en EEUU: qué revela sobre antiguas comunidades de Florida

El descubrimiento revela una pieza ajena a los residuos habituales y da claves sobre migraciones forzadas y el cruce de culturas

Hallan una vasija intacta de hace 400 años en EEUU: qué revela sobre antiguas comunidades de Florida

DEPORTES

Análisis: cómo fue la primera parte de la temporada de Colapinto en la F1 y por qué hizo méritos para seguir como titular en Alpine

Análisis: cómo fue la primera parte de la temporada de Colapinto en la F1 y por qué hizo méritos para seguir como titular en Alpine

El análisis de Mostaza Merlo sobre la selección argentina, los secretos de Racing y la revelación de su presente amoroso

“Es un gran arquero y estamos interesados”: el técnico de un gigante de Europa confirmó que quiere a Dibu Martínez

La escandalosa secuencia de la expulsión a Enzo Pérez: reclamo, gesto y protesta cara a cara con el cuarto árbitro

Corrida de más de 60 metros y toque de emboquillada: el golazo que cerró el triunfo de Riestra ante Boca y la reacción de Arruabarrena

TELESHOW

Las indirectas entre La Joaqui y Luck Ra en medio de rumores de separación: “Una casa que no voy a volver a pisar”

Las indirectas entre La Joaqui y Luck Ra en medio de rumores de separación: “Una casa que no voy a volver a pisar”

El recuerdo de Nicolás Cabré con su hermano Diulio en su infancia: “Yo baldeaba el patio antes de jugar con él”

Damián Betular habló de MasterChef Celebrity luego de la salida de Donato de Santis: “Están haciendo castings”

El misterioso mensaje de Wanda Nara: la frase que escribió junto a un corazón roto que parece anticipar un escándalo

Caro Trippar habló tras contar que tiene cáncer: “Creí que me iba a morir, pero después de escucharlas veo esperanza”

INFOBAE AMÉRICA

Renunció el gobernador del Banco de Indonesia y crecen las dudas sobre la independencia de la entidad ante los inversores

Renunció el gobernador del Banco de Indonesia y crecen las dudas sobre la independencia de la entidad ante los inversores

Trump negó que la campaña militar contra Irán esté agotando las reservas de municiones de EEUU: “Tenemos más que nadie en el mundo”

Choque entre un camión de volteo y una camioneta agrícola deja cuatro muertos en Guatemala

El nuevo primer ministro británico recibe a Zelensky en Londres para abordar la cooperación en tecnología de drones

Presidente Nayib Bukele muestra el nuevo Cine Libertad y confirma la primera sala IMAX de El Salvador