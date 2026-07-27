6 cambios simples que hacen que una cocina se vea más ordenada

Las diseñadoras recomiendan reducir el desorden visual para lograr una cocina más pulida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Seis objetos de cocina pueden hacer que ese espacio se vea más ordenado y adulto después de los 30, con recomendaciones de diseñadoras sobre qué retirar, guardar o reemplazar. Se aclara que no hay reglas fijas de edad, pero plantea que esos cambios pueden dar a una imagen más sofisticada.

Sarah Lyon señaló en The Spruce que no existen límites estrictos para decorar el hogar. Aun así, las especialistas citadas por el medio coinciden en que una cocina puede verse más pulida si se reduce el desorden visual y se sustituyen objetos improvisados por piezas funcionales y duraderas.

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1. Botellas de licor fuera de la vista

Guardar botellas y cristalería fuera de la vista aporta una imagen más adulta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Catherine Schultz, fundadora de Studio YAY!, cuestionó el uso decorativo de las botellas vacías. Dijo que exhibirlas sobre los armarios o en la mesada hace que la cocina se parezca más a un apartamento universitario que a un hogar adulto.

Whitney Anderson, diseñadora y fundadora de House of Vitrail, extendió esa crítica a las botellas medio llenas y recomendó guardarlas botellas en un gabinete cerrado o en la despensa.

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2. Textiles gastados que afean la cocina

Renovar paños y agarraderas desgastados mejora el aspecto general con poco gasto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Schultz señaló que los paños manchados y las agarraderas quemadas pueden parecer detalles menores, pero afectan el aspecto general. Ese desgaste puede deslucir toda la estancia. La fundadora de Studio YAY! propuso reemplazarlos por juegos nuevos y a juego, con colores o estampados. También indicó que esa renovación exige poco gasto y ayuda a que la cocina se vea más cuidada.

Por otro lado, instituciones como la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) y la Universidad Estatal de Oregón han señalado que, aunque los riesgos para la salud humana de los microplásticos aún están en investigación, los estudios en animales muestran efectos nocivos potenciales.

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Susan Brander, toxicóloga ambiental, advierte que los resultados en humanos podrían ser similares a los observados en animales si la exposición persiste. Se recomienda renovar textiles y utensilios dañados para reducir la exposición a compuestos químicos y partículas no deseadas en la cocina.

3. Recipientes desparejados y de plástico

Reorganizar recipientes y eliminar tapas sueltas ayuda a ordenar el almacenamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los recipientes sueltos, las tapas sin base y los envases acumulados con el tiempo figuran entre los objetos que las diseñadoras aconsejan revisar. Schultz recomendó pasar a recipientes de vidrio con tapas a juego para lograr un almacenamiento más uniforme.

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Diversos estudios recientes han alertado sobre la presencia de microplásticos en las cocinas domésticas. Según una investigación publicada en 2023, los recipientes y utensilios plásticos pueden liberar pequeñas partículas durante su uso cotidiano, que terminan en los alimentos.

La profesora Tracy Woodruff, de la Universidad de California en San Francisco, explicó a NPR que “es muy probable que una parte significativa de la exposición diaria a microplásticos provenga de la comida”. Investigadores aconsejan optar por recipientes de vidrio, madera o acero inoxidable como medida preventiva.

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Diana Farberov, fundadora de Artemuse Interiors, añadió que los recipientes de vidrio están hechos para durar. Anderson también aconsejó desechar tapas y bases que ya no tienen pareja.

4. Cuchillos sin filo y mal almacenados

Mantener los cuchillos afilados y bien guardados facilita el uso diario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Anderson sostuvo que los cuchillos económicos pueden haber sido una solución al principio, pero aconsejó pasar a piezas de mejor calidad. Según el medio, también señaló que incluso los utensillos comprados años atrás pueden necesitar afilado.

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La diseñadora afirmó que un mantenimiento adecuado permite que los cuchillos duren más que casi cualquier otro objeto de la cocina. Como complemento, recomendó guardarlos en un taco de madera para tenerlos a mano.

5. Decoración improvisada en las paredes

Evitar decoración improvisada en paredes aporta coherencia al ambiente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Anderson desaconsejó los pósteres y otros objetos sujetos sin criterio a las paredes de la cocina. En declaraciones recogidas, sostuvo que ese espacio también merece obras enmarcadas y lugar para exhibir colecciones.

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La propuesta incluye piezas que soporten la exposición al calor y a la comida. También sugirió mostrar con intención algunos objetos funcionales, como cestas, delantales y libros de cocina.

6. Utensilios dañados que conviene reemplazar

Sustituir utensilios dañados refuerza la funcionalidad y la estética cotidiana (Imagen Ilustrativa Infobae)

El último punto apunta a retirar cualquier objeto que ya no sea funcional. Anderson indicó que no hace falta renovar toda la batería de cocina de una vez.

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La recomendación es comprar una pieza de calidad cada vez si no es posible sustituir de inmediato ollas y sartenes por un juego completo. Para las diseñadoras citadas por el medio, una cocina mejora cuando cada objeto útil responde a una elección pensada y puede durar mucho tiempo.