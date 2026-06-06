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La guía rápida que usan los interioristas para planificar un rincón de desayuno sin errores ni gastos innecesarios

Los especialistas coinciden en que un buen planteo de distribución, materiales y luz puede transformar una esquina en un espacio cómodo, funcional y con carácter, pensado para acompañar la rutina diaria del hogar

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Ilustración acuarela de un comedor con mesa redonda, sillas amarillas y un banco. Se ven flores, una cocina con frutas y estantes decorativos.
El rincón de desayuno redefine la cocina como espacio central del hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El auge del rincón de desayuno ha transformado la forma en que se concibe el espacio central de la cocina moderna. Este elemento, destacado por las tendencias de interiorismo recientes, sustituye al clásico islote y busca ambientes cómodos, funcionales y versátiles, según Elle Decoration UK.

Los expertos destacan la importancia de la comodidad, la durabilidad y el diseño, recomendando adaptar cada elemento a las necesidades de la familia para lograr un espacio que combine practicidad y carácter propio.

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En el diseño contemporáneo, los rincones de desayuno se adaptan incluso a cocinas de espacio reducido. Especialistas en interiorismo destacan que basta con 60 centímetros para habilitar un área funcional donde preparar café, guardar vajilla básica o integrar pequeños electrodomésticos sin sobrecargar el ambiente.

Un rincón de comedor con una mesa redonda de madera clara y sillas tapizadas se encuentra junto a una cocina con gabinetes blancos y una ventana con cortinas.
El diseño prioriza comodidad, durabilidad y una distribución ajustada a la rutina diaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta tendencia responde a la necesidad de optimizar cada metro cuadrado, apostando por muebles compactos y soluciones verticales que convierten cualquier esquina en un punto operativo, ideal para rutinas cotidianas en hogares actuales.

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Cómo lograr un rincón de desayuno funcional y adaptable

La funcionalidad es el primer requisito según los especialistas del medio citado. Concebir la distribución en función de la rutina diaria resulta fundamental. Una banqueta a medida aprovecha rincones, mientras que una mesa ajustada facilita el acceso.

Comedor y cocina de diseño moderno. Mesa azul claro con jarrón amarillo y flores moradas, sillas rojas, banco verde. Un cuadro grande cuelga en la pared.
La altura correcta de la mesa y los asientos mejora la experiencia de uso cotidiano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Jay Billiet, director de Jay J Billiet Interiors, señala: “La función siempre va primero, pero la clave está en ser creativo con las soluciones de diseño y los acabados”. Muchos proyectos incluyen banquetas curvas que aumentan la capacidad de asientos y pueden integrar zonas de almacenaje oculto. Además, si el espacio lo permite, amplían la vista al jardín.

Detalles como mesas de brazo móvil o respaldos inclinados permiten adaptar el uso del rincón tanto para comidas breves como para teletrabajar o recibir visitas.

Para optimizar la comodidad, el estudio de diseño de interiores Studio Atkinson remarca: “No hay nada menos cómodo que una mesa demasiado alta o baja”.

Materiales cómodos y resistentes para el rincón

Comedor con mesa redonda de madera, dos sillas con asiento de ratán, un banco acolchado, una lámpara de techo tejida y una planta alta en maceta.
Las banquetas a medida aprovechan esquinas y suman asientos sin recargar el ambiente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La selección de materiales es clave para asegurar belleza y practicidad a lo largo del tiempo. Según YSG Studio, resulta ideal optar por tejidos agradables al tacto, especialmente en hogares con niños, para que sentarse con las piernas descubiertas sea confortable.

Leah Ring, fundadora de Another Human, destaca: “La resistencia y la durabilidad fueron prioritarias para este rincón diseñado para una familia joven con perros. Los materiales deben soportar el uso diario y mantenerse en buen estado durante años”. El uso de madera maciza para mesas y banquetas aporta solidez y una estética cálida.

Los acabados fáciles de limpiar, como la tapicería resistente, son recomendados por los profesionales de Studio Peake, quienes sugieren: “Las almohadas de la banqueta deben tener la misma altura que las sillas”, asegurando equilibrio y comodidad.

Cortinas livianas suman intimidad sin restar luz, y los cajones bajo los asientos permiten guardar utensilios, optimizando el espacio.

Un rincón de comedor moderno con un banco verde oscuro, mesa redonda de color rojizo, sillas de madera, y plantas colgantes junto a una ventana con cortinas claras.
Los colores, texturas y piezas a medida aportan personalidad y continuidad visual en la vivienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Claves para personalizar y dar vida al espacio

La personalización distingue cada rincón de desayuno. Desde la paleta de colores hasta la iluminación, el objetivo es crear un entorno único y acogedor.

Studio Ashby recomienda emplear “colores envolventes, texturas y estampados” para conseguir un ambiente que invite a quedarse. Elementos como mosaicos artísticos, almohadas en colores vivos o respaldos tapizados aportan carácter propio.

Rincón de desayuno acogedor con mesa redonda de madera. Incluye dos cruasanes, un cuenco de bayas, una taza y bancos acolchados junto a una ventana.
La madera maciza aporta solidez y una estética cálida en el conjunto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La iluminación focalizada, como lámparas colgantes sobre la mesa, contribuye a la atmósfera y resalta los detalles artesanales de cada proyecto.

Hauvette & Madani, estudio de arquitectura de interiores, resaltan el valor de las mesas personalizadas, adaptadas a las dimensiones y estilo de la vivienda y la familia. Un denominador común en los proyectos revisados es la elección intencionada de acabados y piezas a medida para asegurar continuidad visual y calidez en todo el hogar.

Pensar el rincón de desayuno como destino central en la vida diaria, con énfasis en materiales que envejecen bien y detalles únicos, permite que este espacio evolucione y refuerce la identidad del hogar, concluye Elle Decoration UK.

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