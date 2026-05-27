De materiales a instalaciones: 8 trucos para conseguir una cocina moderna y funcional

Una cocina funcional surge de decisiones de diseño pensadas para el uso diario, la limpieza fácil y la durabilidad de los materiales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Decorar una cocina puede transformar la vida cotidiana, pero errores al decorarla pueden perjudicar tanto la funcionalidad como la estética del hogar.

Según AD Latinoamérica, existen ocho errores frecuentes y cómo revertirlos, para evitar dificultades durante el mantenimiento y mantener el confort en uno de los espacios más utilizados.

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1. Materiales recomendados y errores frecuentes en la selección para la cocina

La elección de materiales porosos incrementa las manchas y eleva el costo de mantenimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La selección de materiales de cocina es decisiva. El medio citado advierte que, al utilizar materiales porosos, como el mármol, “puedes estar cometiendo un grave error”. El mármol se mancha fácilmente y su mantenimiento puede suponer un gasto considerable.

Las superficies sedosas tampoco son recomendables para puertas de gabinetes, ya que evidencian huellas y suciedad. Asimismo, el color blanco, aunque aporta amplitud a cocinas pequeñas, es propenso a manchas difíciles de eliminar.

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2. Gabinetes hasta el techo para optimizar espacio

Los gabinetes que no llegan al techo acumulan polvo y desperdician capacidad de guardado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un fallo habitual consiste en dejar un hueco entre la parte superior de los gabinetes y el techo, lo que inevitablemente acumula polvo y desperdicia espacio.

El medio señala que una buena decoración debe contemplar “gabinetes que lleguen hasta el techo”, optimizando el almacenamiento y generando una sensación de mayor altura.

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Optimizar el almacenamiento en la cocina exige una organización cuidadosa y la elección de soluciones versátiles. Incorporar sistemas modulares, repisas ajustables y separadores internos permite aprovechar cada centímetro disponible, evitando espacios desaprovechados. Estas opciones inteligentes facilitan la ubicación de utensilios y alimentos, contribuyendo a una cocina más ordenada y funcional.

3. Iluminación de cocina funcional y decorativa

Una sola luz en el techo genera sombras, y la iluminación por zonas mejora el uso nocturno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La luz impacta directamente en la comodidad y la operación del espacio. Instalar un solo foco en el techo produce sombras molestas, sobre todo por la noche.

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Se suele recomendar adaptar la iluminación de cocina a los muebles e incorporar tiras de luz LED bajo gabinetes para iluminar áreas específicas y crear atmósferas agradables.

4. Salpicadero protegido para una cocina limpia

El salpicadero protege las paredes y reduce la acumulación de grasa y restos de comida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El salpicadero o revestimiento protector situado entre la encimera y los gabinetes es esencial para proteger las paredes de manchas. AD Latinoamérica advierte que prescindir de este elemento conduce a superficies marcadas por alimentos y aceites que son difíciles de limpiar. Lo recomendado es elegir materiales resistentes y fáciles de lavar mejora la durabilidad en este entorno.

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5. Cajones extraíbles para una mayor organización

Los cajones extraíbles facilitan el acceso y evitan la acumulación de objetos al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Optar por cajones extraíbles en las zonas bajas facilita el acceso y la organización del espacio. Esta solución resulta práctica tanto en los gabinetes inferiores como en islas, ya que ayuda a visualizar y alcanzar los objetos almacenados, evitando la acumulación de utensilios al fondo de los muebles.

6. Enchufes con ubicación inteligente: estética y seguridad

La ubicación inteligente de enchufes mejora la seguridad y evita cables a la vista en la cocina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La correcta disposición de enchufes resulta fundamental para la funcionalidad y la seguridad de la cocina. El medio citado enfatiza que “ningún accesorio es tan indispensable como el enchufe”.

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Se debe prever su instalación en lugares estratégicos, lejos de fuentes de calor y, si es posible, integrarlos de manera discreta en los muebles para evitar cables a la vista o riesgos innecesarios.

7. Qué tener en cuenta al empotrar electrodomésticos

Integrar electrodomésticos en los muebles aporta estética, pero limita dimensiones y complica futuras renovaciones de equipos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si bien los electrodomésticos empotrados aportan sofisticación, pueden dificultar las futuras actualizaciones de equipos.

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El medio explica que “incluir los aparatos en los muebles limita las dimensiones”. Esto complica la sustitución por modelos diferentes y, en ocasiones, obliga a modificar la distribución o sacrificar la armonía visual.

8. Isla de cocina y escala: evitar errores comunes

Medir antes de instalar una isla evita problemas de circulación y choques con puertas y fregaderos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Medir cuidadosamente antes de instalar una isla de cocina o una mesa es determinante para la funcionalidad. Elementos desproporcionados generan problemas de circulación o el mal uso de puertas y fregaderos.

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Adaptar la escala de cada objeto decorativo o funcional a las dimensiones reales del espacio asegura un diseño equilibrado y práctico.

Al tener en cuenta estos consejos, AD Latinoamérica resalta que una cocina funcional es resultado de decisiones inteligentes enfocadas en el uso diario y la durabilidad. Explorar ideas de optimización en otras áreas, como el cuarto de lavado o espacios reducidos, puede contribuir notablemente al confort general en el hogar.