Receta de polenta con verduras y huevo, rápida y fácil

Para el clima frío nada como el calor de una polenta humeante en la mesa familiar, perfumada con vegetales frescos y coronada por un huevo bien tierno. Es un plato que abraza, ideal para días de poco tiempo o cuando apetece algo reconfortante y nutritivo, sin vueltas ni complicaciones.
En Argentina, la polenta con verduras y huevo es una de esas comidas “resuelve todo”, muy habitual en cenas de semana. Su origen es inmigrante, pero la costumbre de sumar vegetales y huevo la volvió bien argentina.
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Receta de polenta con verduras y huevo
En esta preparación, la polenta cocida sirve de base cremosa, acompañada de un salteado de vegetales (como zanahoria, cebolla, morrón y zapallito) y huevos, que pueden ser fritos o al plato. Es una receta fácil, ideal para aprovechar verduras y preparar una comida completa en menos de 30 minutos.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 25 minutos
- Preparación: 10 minutos
- Cocción: 15 minutos
Ingredientes
- 1 taza de polenta instantánea
- 3 tazas de agua
- 1 cucharada de manteca
- 2 cucharadas de queso rallado
- 1 cebolla
- 1 zanahoria
- 1 morrón (rojo o verde)
- 1 zapallito
- 2 huevos
- 2 cucharadas de aceite
- Sal y pimienta a gusto
- Perejil fresco (opcional)
Cómo hacer polenta con verduras y huevo, paso a paso
- Picar todas las verduras (cebolla, zanahoria, morrón, zapallito) en cubos pequeños para que se cocinen rápido.
- En una sartén, calentar el aceite y saltear la cebolla hasta que esté transparente. Agregar la zanahoria y el morrón y cocinar 3 minutos más.
- Incorporar el zapallito, salpimentar y cocinar hasta que todo esté tierno pero aún con color.
- Mientras tanto, en una olla, hervir las 3 tazas de agua con una pizca de sal. Agregar la polenta en forma de lluvia, revolviendo siempre para evitar grumos, y cocinar 1 a 2 minutos hasta que espese.
- Apagar el fuego y agregar la manteca y el queso rallado a la polenta, mezclando bien.
- Servir la polenta en platos hondos. Distribuir encima el salteado de verduras.
- En la misma sartén (puede ser con un poco más de aceite), cocinar los huevos al gusto (fritos, al plato o escalfados).
- Colocar un huevo sobre cada porción. Decorar con perejil fresco picado y servir de inmediato.
Consejos técnicos:
- El agua debe estar hirviendo antes de agregar la polenta.
- Las verduras pueden variar según estación y gusto.
- El huevo es clave: la yema apenas líquida aporta cremosidad.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 2 porciones abundantes.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 320 kcal
- Grasas: 13 g
- Carbohidratos: 38 g
- Proteínas: 12 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
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