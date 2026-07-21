Receta de polenta con verduras y huevo, rápida y fácil

Preparar polenta con verduras y huevo es una tradición bien argentina que resuelve cualquier comida cuando falta tiempo. El paso a paso es sencillo: saltear los vegetales, cocinar la polenta en pocos minutos y coronar el plato con un huevo apenas hecho - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para el clima frío nada como el calor de una polenta humeante en la mesa familiar, perfumada con vegetales frescos y coronada por un huevo bien tierno. Es un plato que abraza, ideal para días de poco tiempo o cuando apetece algo reconfortante y nutritivo, sin vueltas ni complicaciones.

En Argentina, la polenta con verduras y huevo es una de esas comidas “resuelve todo”, muy habitual en cenas de semana. Su origen es inmigrante, pero la costumbre de sumar vegetales y huevo la volvió bien argentina.

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Receta de polenta con verduras y huevo

En esta preparación, la polenta cocida sirve de base cremosa, acompañada de un salteado de vegetales (como zanahoria, cebolla, morrón y zapallito) y huevos, que pueden ser fritos o al plato. Es una receta fácil, ideal para aprovechar verduras y preparar una comida completa en menos de 30 minutos.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 25 minutos

Preparación: 10 minutos

Cocción: 15 minutos

Ingredientes

Con ingredientes sencillos y técnicas fáciles como el salteado de vegetales y la cocción rápida de la polenta instantánea, esta comida se transforma en una opción perfecta para quienes valoran la cocina casera - (Imagen Ilustrativa Infobae)

1 taza de polenta instantánea

3 tazas de agua

1 cucharada de manteca

2 cucharadas de queso rallado

1 cebolla

1 zanahoria

1 morrón (rojo o verde)

1 zapallito

2 huevos

2 cucharadas de aceite

Sal y pimienta a gusto

Perejil fresco (opcional)

Cómo hacer polenta con verduras y huevo, paso a paso

Picar todas las verduras (cebolla, zanahoria, morrón, zapallito) en cubos pequeños para que se cocinen rápido. En una sartén, calentar el aceite y saltear la cebolla hasta que esté transparente. Agregar la zanahoria y el morrón y cocinar 3 minutos más. Incorporar el zapallito, salpimentar y cocinar hasta que todo esté tierno pero aún con color. Mientras tanto, en una olla, hervir las 3 tazas de agua con una pizca de sal. Agregar la polenta en forma de lluvia, revolviendo siempre para evitar grumos, y cocinar 1 a 2 minutos hasta que espese. Apagar el fuego y agregar la manteca y el queso rallado a la polenta, mezclando bien. Servir la polenta en platos hondos. Distribuir encima el salteado de verduras. En la misma sartén (puede ser con un poco más de aceite), cocinar los huevos al gusto (fritos, al plato o escalfados). Colocar un huevo sobre cada porción. Decorar con perejil fresco picado y servir de inmediato.

Consejos técnicos:

El agua debe estar hirviendo antes de agregar la polenta.

Las verduras pueden variar según estación y gusto.

El huevo es clave: la yema apenas líquida aporta cremosidad.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 2 porciones abundantes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 320 kcal

Grasas: 13 g

Carbohidratos: 38 g

Proteínas: 12 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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