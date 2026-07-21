Receta de bomba de papas con queso y panceta, rápida y fácil

Las bombas de papa son un plato tradicional que se prepara con pocos ingredientes. En Argentina, esta preparación ocupa un lugar en reuniones familiares, cumpleaños y mesas de picada.
Receta de bombas de papa con queso y panceta
Son bolitas de puré de papa condimentado, rellenas con mozzarella y panceta dorada, empanadas en pan rallado y fritas hasta quedar bien doradas por fuera y fundidas por dentro. La clave está en armar bien la forma antes de freír para que no se abran en el aceite.
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Tiempo de preparación
- Total: 1 hora 45 minutos
- Preparación activa: 35 minutos
- Reposo en heladera: 1 hora
- Cocción (fritura): 10 minutos
Ingredientes
Para el puré:
- 1 kg de papas
- 1 yema de huevo
- 1 cucharada de perejil fresco picado
- Sal, pimienta y nuez moscada recién molida, a gusto
Para el relleno:
- 150 gr de mozzarella, cortada en daditos
- 150 gr de panceta en fetas, cortada en trocitos pequeños
Para el empanado:
- ½ taza de harina común
- 2 huevos (1 entero + la clara sobrante de la yema)
- Pan rallado, cantidad necesaria
- Aceite para freír, cantidad necesaria
Cómo hacer bombas de papa con queso y panceta, paso a paso
- Cocinar las papas con cáscara en abundante agua salada hasta que estén bien tiernas. Escurrir, pelar con cuidado y pisarlas con un pisa puré en un bol amplio.
- Incorporar la yema, el perejil picado y condimentar con sal, pimienta y nuez moscada. Mezclar bien y dejar enfriar en la heladera.
- Dorar los trocitos de panceta en una sartén seca a fuego medio hasta que estén crocantes. Retirar y dejar escurrir sobre papel absorbente. Reservar.
- Preparar 3 recipientes separados: uno con harina, uno con los huevos batidos y uno con pan rallado.
- Sacar el puré de la heladera. Tomar una porción del tamaño de una pelota de golf y colocarla en la palma de la mano. Poner en el centro 1 dadito de mozzarella y unos trocitos de panceta. Cerrar bien y darle forma de pelota con las 2 manos.
- Pasar cada bomba por harina, luego por el huevo batido, luego por pan rallado, nuevamente por huevo y otra vez por pan rallado. Este doble empanado es lo que evita que se abran durante la fritura.
- Acomodar las bombas en una fuente sin encimar y llevar a la heladera al menos 1 hora antes de freír.
- Calentar abundante aceite en una sartén o cacerola. La temperatura ideal es 170 °C a 180 °C: si el aceite está muy caliente, se doran rápido por fuera pero el queso no llega a fundirse.
- Freír las bombas en tandas pequeñas, sin amontonar, durante 3 a 4 minutos o hasta que estén bien doradas. No freír de más para evitar que se revienten.
- Retirar y dejar escurrir sobre papel absorbente. Servir de inmediato.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 20 bombas, suficiente para 4 a 6 personas como entrada o guarnición.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
(Estimado por porción de 3 a 4 unidades)
- Calorías: 380 kcal
- Grasas: 22 gr
- Carbohidratos: 32 gr
- Proteínas: 14 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Armadas sin freír: Se conservan en la heladera hasta 24 horas, cubiertas con film. También se pueden freezar crudas hasta 1 mes; se fríen directamente del freezer a fuego moderado.
Ya fritas: Se pueden guardar en la heladera hasta 2 días en un recipiente hermético. Para recalentar, conviene usar el horno o air fryer para recuperar la crocancia, no el microondas.
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