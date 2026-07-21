Receta de bomba de papas con queso y panceta, rápida y fácil

La receta de bombas de papa combina puré de papa, mozzarella y panceta en un bocado empanado y frito - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las bombas de papa son un plato tradicional que se prepara con pocos ingredientes. En Argentina, esta preparación ocupa un lugar en reuniones familiares, cumpleaños y mesas de picada.

Receta de bombas de papa con queso y panceta

Son bolitas de puré de papa condimentado, rellenas con mozzarella y panceta dorada, empanadas en pan rallado y fritas hasta quedar bien doradas por fuera y fundidas por dentro. La clave está en armar bien la forma antes de freír para que no se abran en el aceite.

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Tiempo de preparación

Total: 1 hora 45 minutos

Preparación activa: 35 minutos

Reposo en heladera: 1 hora

Cocción (fritura): 10 minutos

Ingredientes

Para el puré:

1 kg de papas

1 yema de huevo

1 cucharada de perejil fresco picado

Sal, pimienta y nuez moscada recién molida, a gusto

Para el relleno:

150 gr de mozzarella, cortada en daditos

150 gr de panceta en fetas, cortada en trocitos pequeños

Para el empanado:

½ taza de harina común

2 huevos (1 entero + la clara sobrante de la yema)

Pan rallado, cantidad necesaria

Aceite para freír, cantidad necesaria

La receta de bombas de papa con queso y panceta requiere 1 hora 45 minutos entre preparación, reposo en heladera y fritura - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer bombas de papa con queso y panceta, paso a paso

Cocinar las papas con cáscara en abundante agua salada hasta que estén bien tiernas. Escurrir, pelar con cuidado y pisarlas con un pisa puré en un bol amplio. Incorporar la yema, el perejil picado y condimentar con sal, pimienta y nuez moscada. Mezclar bien y dejar enfriar en la heladera. Dorar los trocitos de panceta en una sartén seca a fuego medio hasta que estén crocantes. Retirar y dejar escurrir sobre papel absorbente. Reservar. Preparar 3 recipientes separados: uno con harina, uno con los huevos batidos y uno con pan rallado. Sacar el puré de la heladera. Tomar una porción del tamaño de una pelota de golf y colocarla en la palma de la mano. Poner en el centro 1 dadito de mozzarella y unos trocitos de panceta. Cerrar bien y darle forma de pelota con las 2 manos. Pasar cada bomba por harina, luego por el huevo batido, luego por pan rallado, nuevamente por huevo y otra vez por pan rallado. Este doble empanado es lo que evita que se abran durante la fritura. Acomodar las bombas en una fuente sin encimar y llevar a la heladera al menos 1 hora antes de freír. Calentar abundante aceite en una sartén o cacerola. La temperatura ideal es 170 °C a 180 °C: si el aceite está muy caliente, se doran rápido por fuera pero el queso no llega a fundirse. Freír las bombas en tandas pequeñas, sin amontonar, durante 3 a 4 minutos o hasta que estén bien doradas. No freír de más para evitar que se revienten. Retirar y dejar escurrir sobre papel absorbente. Servir de inmediato.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 20 bombas, suficiente para 4 a 6 personas como entrada o guarnición.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

(Estimado por porción de 3 a 4 unidades)

Calorías: 380 kcal

Grasas: 22 gr

Carbohidratos: 32 gr

Proteínas: 14 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Armadas sin freír: Se conservan en la heladera hasta 24 horas, cubiertas con film. También se pueden freezar crudas hasta 1 mes; se fríen directamente del freezer a fuego moderado.

Ya fritas: Se pueden guardar en la heladera hasta 2 días en un recipiente hermético. Para recalentar, conviene usar el horno o air fryer para recuperar la crocancia, no el microondas.

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