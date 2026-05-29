Receta de garrapiñadas de nueces, rápida y fácil

La receta de garrapiñadas de nueces destaca como un clásico argentino ideal para Navidad y reuniones familiares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay aromas capaces de activar recuerdos de manera inmediata. En Argentina, diciembre suele estar asociado a una presencia constante: la de las garrapiñadas, especialmente cuando el clima cálido y las reuniones familiares marcan el ritmo de las últimas semanas del año. Sin embargo, el sonido seco de una garrapiñada de nuez al partirse, junto al dulzor que invade el paladar, acompaña no solo celebraciones, sino también cualquier momento del año.

La combinación de azúcar caramelizado y frutos secos ocupa un lugar central en las mesas de Navidad y de fin de año, aunque su consumo no se limita a estas fechas. Su versatilidad permite que sean elegidas tanto para acompañar un mate en las tardes de verano como para formar parte de un regalo en un frasco decorado. Esta costumbre se sostiene por la simpleza de los ingredientes y la facilidad de la receta, que invita a preparar este snack dulce casero en cualquier momento.

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En la actualidad, la garrapiñada dejó de ser exclusiva de la temporada festiva y se incorporó a la rutina de muchas familias durante todo el año. Prepararla en casa se ha vuelto una opción frecuente, no solo por la calidad del resultado, sino también por el valor de compartir el proceso. En pocos minutos y con elementos básicos, se obtiene un producto fresco que suele superar en sabor y textura a las alternativas industriales.

Receta de garrapiñadas de nueces

Las garrapiñadas de nueces implica cocinar trozos del fruto seco junto a una mezcla de azúcar y agua en una sola olla. El secreto está en mantener el movimiento constante hasta que el azúcar se cristalice y envuelva la nuez, logrando esa cobertura crocante y brillante.

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Este método no requiere técnicas complejas ni utensilios especiales. La clave es prestar atención al punto justo del caramelo y trabajar con paciencia, para que cada nuez quede recubierta de manera uniforme, sin quemarse ni pegarse entre sí. El resultado es una golosina de sabor intenso y textura única, ideal para compartir o conservar en frascos herméticos.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 20 minutos

Preparación: 5 minutos

Cocción: 15 minutos

Ingredientes

1 taza de nueces peladas (120 gr)

1 taza de azúcar (200 gr)

3/4 taza de agua (180 cc)

El aroma y la textura crocante de las garrapiñadas de nueces evocan recuerdos típicos de diciembre en Argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer garrapiñadas de nueces, paso a paso

Colocar las nueces, el azúcar y el agua en una olla de fondo grueso. Llevar a fuego medio, revolviendo con cuchara de madera. Cuando hierva, el agua comenzará a evaporarse; seguir revolviendo sin parar. El azúcar se volverá opaco y se pegará a las nueces (punto “azucarado”). No dejar de revolver en este punto, para que no se queme el azúcar. Bajar el fuego al mínimo y continuar revolviendo hasta que el azúcar tome un tono ámbar brillante y se adhiera bien a todas las nueces. Este es el secreto para que queden bien crocantes. Volcar rápidamente sobre una fuente apenas aceitada y separar las nueces con un tenedor. Dejar enfriar por completo antes de consumir o envasar.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Los ingredientes, junto con el paso a paso de la receta deja como resultado una golosina que rinde 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 280 kcal

Grasas: 18 gr

Carbohidratos: 27 gr

Proteínas: 4 gr

Los datos señalados son estimados y los valores nutricionales precisos dependerán de los ingredientes utilizados en específico, como así también de la preparación y las cantidades de cada porción que se deseen.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Las garrapiñadas de nueces se conservan hasta 2 semanas en un frasco hermético, en lugar fresco y seco. También pueden congelarse hasta 3 meses, bien cerradas.