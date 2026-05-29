Tendencias

Receta de garrapiñadas de nueces, rápida y fácil

Un método simple y sin complicaciones permite disfrutar de una golosina casera mucho más sabrosa que la versión industrial

Guardar
Google icon
Un bol de cerámica lleno de garrapiñadas de nueces caramelizadas sobre una mesa de madera, con una cuchara de madera, un frasco con más nueces y un paño de lino en el fondo.
La receta de garrapiñadas de nueces destaca como un clásico argentino ideal para Navidad y reuniones familiares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay aromas capaces de activar recuerdos de manera inmediata. En Argentina, diciembre suele estar asociado a una presencia constante: la de las garrapiñadas, especialmente cuando el clima cálido y las reuniones familiares marcan el ritmo de las últimas semanas del año. Sin embargo, el sonido seco de una garrapiñada de nuez al partirse, junto al dulzor que invade el paladar, acompaña no solo celebraciones, sino también cualquier momento del año.

La combinación de azúcar caramelizado y frutos secos ocupa un lugar central en las mesas de Navidad y de fin de año, aunque su consumo no se limita a estas fechas. Su versatilidad permite que sean elegidas tanto para acompañar un mate en las tardes de verano como para formar parte de un regalo en un frasco decorado. Esta costumbre se sostiene por la simpleza de los ingredientes y la facilidad de la receta, que invita a preparar este snack dulce casero en cualquier momento.

PUBLICIDAD

En la actualidad, la garrapiñada dejó de ser exclusiva de la temporada festiva y se incorporó a la rutina de muchas familias durante todo el año. Prepararla en casa se ha vuelto una opción frecuente, no solo por la calidad del resultado, sino también por el valor de compartir el proceso. En pocos minutos y con elementos básicos, se obtiene un producto fresco que suele superar en sabor y textura a las alternativas industriales.

Receta de garrapiñadas de nueces

Las garrapiñadas de nueces implica cocinar trozos del fruto seco junto a una mezcla de azúcar y agua en una sola olla. El secreto está en mantener el movimiento constante hasta que el azúcar se cristalice y envuelva la nuez, logrando esa cobertura crocante y brillante.

PUBLICIDAD

Este método no requiere técnicas complejas ni utensilios especiales. La clave es prestar atención al punto justo del caramelo y trabajar con paciencia, para que cada nuez quede recubierta de manera uniforme, sin quemarse ni pegarse entre sí. El resultado es una golosina de sabor intenso y textura única, ideal para compartir o conservar en frascos herméticos.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 20 minutos
  • Preparación: 5 minutos
  • Cocción: 15 minutos

Ingredientes

  • 1 taza de nueces peladas (120 gr)
  • 1 taza de azúcar (200 gr)
  • 3/4 taza de agua (180 cc)
Primer plano de una persona revolviendo nueces en una sartén con caramelo hirviendo sobre una estufa de gas. Se ve vapor y nueces enteras al fondo.
El aroma y la textura crocante de las garrapiñadas de nueces evocan recuerdos típicos de diciembre en Argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer garrapiñadas de nueces, paso a paso

  1. Colocar las nueces, el azúcar y el agua en una olla de fondo grueso.
  2. Llevar a fuego medio, revolviendo con cuchara de madera.
  3. Cuando hierva, el agua comenzará a evaporarse; seguir revolviendo sin parar.
  4. El azúcar se volverá opaco y se pegará a las nueces (punto “azucarado”). No dejar de revolver en este punto, para que no se queme el azúcar.
  5. Bajar el fuego al mínimo y continuar revolviendo hasta que el azúcar tome un tono ámbar brillante y se adhiera bien a todas las nueces. Este es el secreto para que queden bien crocantes.
  6. Volcar rápidamente sobre una fuente apenas aceitada y separar las nueces con un tenedor.
  7. Dejar enfriar por completo antes de consumir o envasar.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Los ingredientes, junto con el paso a paso de la receta deja como resultado una golosina que rinde 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 280 kcal
  • Grasas: 18 gr
  • Carbohidratos: 27 gr
  • Proteínas: 4 gr

Los datos señalados son estimados y los valores nutricionales precisos dependerán de los ingredientes utilizados en específico, como así también de la preparación y las cantidades de cada porción que se deseen.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Las garrapiñadas de nueces se conservan hasta 2 semanas en un frasco hermético, en lugar fresco y seco. También pueden congelarse hasta 3 meses, bien cerradas.

Temas Relacionados

Cocina en ArgentinaReceta de cocinaRecetas dulcesNewsroom BUEÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Trastorno por consumo de alcohol: una IA identificó redes cerebrales ligadas a problemas de memoria y movimiento

La herramienta fue desarrollada por científicos de la Universidad de Stanford y colaboradores en los Estados Unidos. Cómo los hallazgos podrían ayudar para dar un tratamiento personalizado

Trastorno por consumo de alcohol: una IA identificó redes cerebrales ligadas a problemas de memoria y movimiento

Un estudio de Oxford identificó qué tienen en común las personas más felices del mundo

El trabajo liderado por Jan-Emmanuel De Neve y Karl Overdick analizó datos de casi 80.000 personas en 76 países y halló que ciertos rasgos conductuales tienen un impacto en el bienestar comparable al de los factores materiales

Un estudio de Oxford identificó qué tienen en común las personas más felices del mundo

Receta de curry de ternera, rápida y fácil

Una alternativa especiada y reconfortante, para los días fríos en los que se busca variar el guiso clásico con una receta simple, rendidora y lista en una sola olla

Receta de curry de ternera, rápida y fácil

Por qué la rana de Budgett parece “malhumorada”: la explicación científica

Un pequeño anfibio del Gran Chaco se defiende de sus depredadores con una secuencia precisa. Según especialistas, detrás de sus reacciones extremas hay una lógica de supervivencia

Por qué la rana de Budgett parece “malhumorada”: la explicación científica

Comida de Abuelas: cuando la cocina casera se convierte en fenómeno nacional

La iniciativa creada por Vero Wiñazki documenta relatos y saberes de abuelas en sus propias cocinas, logrando que la herencia culinaria y las historias familiares se transformen en contenido viral y comunidad digital en Instagram

Comida de Abuelas: cuando la cocina casera se convierte en fenómeno nacional

DEPORTES

27 años, nuevos héroes y una liga que evolucionó por completo: los Knicks están en las Finales de la NBA

27 años, nuevos héroes y una liga que evolucionó por completo: los Knicks están en las Finales de la NBA

Sorpresa en la Fórmula 1: Mercedes se bajó de las negociaciones para comprar Alpine por el millonario monto que piden

Un tenista fue acusado de empujar a una recogepelotas en Roland Garros y estalló la polémica: “Se tropezó”

La reacción de Nico Paz en un auto cuando iba a La Bombonera al enterarse que fue convocado para jugar el Mundial con Argentina

Otro batacazo en Roland Garros: Novak Djokovic quedó eliminado tras un maratónico partido ante el brasileño Joao Fonseca

TELESHOW

Murió en Italia la directora de casting argentina Jorgelina Pochintesta, quien fue novia de Luca Prodan

Murió en Italia la directora de casting argentina Jorgelina Pochintesta, quien fue novia de Luca Prodan

Rocío Marengo arremetió contra Elba Marcovecchio: “Como abogada tenés que tener límites”

Elina Costantini sorprendió al revelar su nuevo proyecto internacional: “Tienen que ir a verla”

Soy Rada enfrentó las críticas de Mario Pergolini por las ausencias al programa: “Le pido disculpas”

El músico Javier Malosetti sufrió un duro accidente que le impide tocar y contó cómo es su rehabilitación: “Días tristes”

INFOBAE AMÉRICA

Ryan Gosling y Sandra Hüller conquistan los Golden Trailer Awards con el avance de ‘Proyecto Salvación’

Ryan Gosling y Sandra Hüller conquistan los Golden Trailer Awards con el avance de ‘Proyecto Salvación’

La industria turística impulsa la confianza en la economía dominicana

¿Quiere Trump perder las elecciones de mitad de mandato?

Ronda trinacional entre Guatemala, Honduras y El Salvador impulsa medidas para modernizar el tránsito y el comercio

Honduras: Confirman cierre definitivo de Dipampco tras hallazgos de negligencia, encubrimiento y malas prácticas