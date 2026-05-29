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Receta de curry de ternera, rápida y fácil

Una alternativa especiada y reconfortante, para los días fríos en los que se busca variar el guiso clásico con una receta simple, rendidora y lista en una sola olla

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Una cuchara de metal levanta un trozo grande de curry de ternera de un cuenco blanco, con vapor visible. La carne está cubierta con una salsa espesa y brillante
La receta de curry de ternera argentina une sabores de la cocina local con el perfil aromático de las especias (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un plato que invita a viajar con el paladar: el aroma del curry de ternera despierta recuerdos de cocinas familiares y encuentros entre amigos. Bien especiado, suave y reconfortante, tiene la virtud de transformar un día común en una comida cálida y distinta, con una salsa que perfuma la casa desde el primer hervor.

En Argentina, el curry de ternera suele aparecer en la mesa durante los días frescos o cuando se busca variar los clásicos guisos de carne. La receta combina la tradición local de las preparaciones “de olla” con el toque de las especias, y permite ajustar el picor según el gusto: desde un perfil apenas aromático hasta una versión más intensa, sin perder equilibrio.

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El punto de partida es simple: carne de ternera en cubos, cebolla y ajo como base, y curry en polvo para construir el carácter del plato. A partir de ahí, un toque de tomate aporta cuerpo y color, mientras que una cocción lenta y controlada hace el resto: la salsa se vuelve más densa, la carne se ablanda y los sabores se integran en una mezcla homogénea.

Además de ser práctico, es un guiso que se adapta a lo que haya en la cocina. Puede acompañarse con arroz blanco, puré o pan para aprovechar la salsa, y suma un plus cuando se deja reposar unos minutos antes de servir: el perfume de las especias se asienta y el conjunto gana profundidad sin necesidad de técnicas complejas.

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Como preparación cotidiana, funciona por su lógica de una sola olla y por sus ingredientes accesibles. El curry de ternera es, en esencia, una receta rendidora, fácil de repetir y de personalizar, con ese perfil aromático que invita a sentarse a la mesa sin apuro.

Receta de curry de ternera

El curry de ternera es un guiso de carne cortada en cubos, cocinada con cebolla, ajo, especias como curry en polvo y un toque de tomate. Se prepara en una sola olla, con ingredientes fáciles de conseguir, y el resultado es una carne tierna en una salsa aromática y levemente picante.

Primer plano de un tazón blanco con curry de ternera, que contiene grandes trozos de carne, cebolla y pequeños trozos rojos en una salsa espesa sobre madera clara
El curry de ternera combina carne en cubos, cebolla, ajo, especias y un toque de tomate en una receta tradicional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

Tiempo total: 45 minutos

  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 35 minutos

Ingredientes

  • 500 gr de carne de ternera (tortuguita, cuadrada o bola de lomo) cortada en cubos
  • 2 cucharadas de aceite de girasol o maíz
  • 1 cebolla grande, picada
  • 2 dientes de ajo, picados
  • 1 morrón rojo, picado
  • 2 cucharadas de curry en polvo
  • 1 cucharadita de comino molido
  • 400 gr de tomate perita en lata (o 3 tomates frescos pelados y picados)
  • 200 cc de caldo de carne
  • Sal y pimienta negra a gusto
  • 1 papa mediana, pelada y cortada en cubos (opcional)
  • 1 puñado de cilantro o perejil fresco (opcional, para servir)

Cómo hacer curry de ternera, paso a paso

  1. Calentar el aceite en una cacerola grande a fuego medio.
  2. Dorar la carne de ternera de todos lados. No amontonar la carne, así se sella y no larga jugo.
  3. Retirar la carne y reservar. En la misma olla, agregar la cebolla, el morrón y el ajo. Sofreír 5 minutos hasta que la cebolla esté transparente.
  4. Añadir el curry y el comino. Cocinar las especias 1 minuto para que suelten aroma.
  5. Incorporar el tomate picado y mezclar bien. Volver la carne a la cacerola.
  6. Agregar el caldo caliente y la papa (si se usa). Salpimentar.
  7. Tapar y cocinar a fuego bajo 25-30 minutos, hasta que la carne esté tierna y la salsa espese. Si se seca, añadir un poco más de caldo.
  8. Servir caliente, espolvoreado con cilantro o perejil fresco.
Primer plano de un plato hondo con cubos de ternera en salsa espesa, con cebolla, tomate y cilantro fresco. Vapor sutil y fondo de mesa de madera rústica.
El guiso de carne al curry permite personalizar el nivel de picor y sumar ingredientes opcionales como papa y perejil (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 320 kcal
  • Grasas: 14 gr
  • Carbohidratos: 18 gr
  • Proteínas: 28 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En la heladera, en recipiente hermético, hasta 3 días. Se puede freezar por 2 meses. Para consumir, recalentar a fuego bajo y agregar un chorrito de caldo si es necesario.

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