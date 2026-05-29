Receta de curry de ternera, rápida y fácil

Un plato que invita a viajar con el paladar: el aroma del curry de ternera despierta recuerdos de cocinas familiares y encuentros entre amigos. Bien especiado, suave y reconfortante, tiene la virtud de transformar un día común en una comida cálida y distinta, con una salsa que perfuma la casa desde el primer hervor.
En Argentina, el curry de ternera suele aparecer en la mesa durante los días frescos o cuando se busca variar los clásicos guisos de carne. La receta combina la tradición local de las preparaciones “de olla” con el toque de las especias, y permite ajustar el picor según el gusto: desde un perfil apenas aromático hasta una versión más intensa, sin perder equilibrio.
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El punto de partida es simple: carne de ternera en cubos, cebolla y ajo como base, y curry en polvo para construir el carácter del plato. A partir de ahí, un toque de tomate aporta cuerpo y color, mientras que una cocción lenta y controlada hace el resto: la salsa se vuelve más densa, la carne se ablanda y los sabores se integran en una mezcla homogénea.
Además de ser práctico, es un guiso que se adapta a lo que haya en la cocina. Puede acompañarse con arroz blanco, puré o pan para aprovechar la salsa, y suma un plus cuando se deja reposar unos minutos antes de servir: el perfume de las especias se asienta y el conjunto gana profundidad sin necesidad de técnicas complejas.
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Como preparación cotidiana, funciona por su lógica de una sola olla y por sus ingredientes accesibles. El curry de ternera es, en esencia, una receta rendidora, fácil de repetir y de personalizar, con ese perfil aromático que invita a sentarse a la mesa sin apuro.
Receta de curry de ternera
El curry de ternera es un guiso de carne cortada en cubos, cocinada con cebolla, ajo, especias como curry en polvo y un toque de tomate. Se prepara en una sola olla, con ingredientes fáciles de conseguir, y el resultado es una carne tierna en una salsa aromática y levemente picante.
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Tiempo de preparación
Tiempo total: 45 minutos
- Preparación: 10 minutos
- Cocción: 35 minutos
Ingredientes
- 500 gr de carne de ternera (tortuguita, cuadrada o bola de lomo) cortada en cubos
- 2 cucharadas de aceite de girasol o maíz
- 1 cebolla grande, picada
- 2 dientes de ajo, picados
- 1 morrón rojo, picado
- 2 cucharadas de curry en polvo
- 1 cucharadita de comino molido
- 400 gr de tomate perita en lata (o 3 tomates frescos pelados y picados)
- 200 cc de caldo de carne
- Sal y pimienta negra a gusto
- 1 papa mediana, pelada y cortada en cubos (opcional)
- 1 puñado de cilantro o perejil fresco (opcional, para servir)
Cómo hacer curry de ternera, paso a paso
- Calentar el aceite en una cacerola grande a fuego medio.
- Dorar la carne de ternera de todos lados. No amontonar la carne, así se sella y no larga jugo.
- Retirar la carne y reservar. En la misma olla, agregar la cebolla, el morrón y el ajo. Sofreír 5 minutos hasta que la cebolla esté transparente.
- Añadir el curry y el comino. Cocinar las especias 1 minuto para que suelten aroma.
- Incorporar el tomate picado y mezclar bien. Volver la carne a la cacerola.
- Agregar el caldo caliente y la papa (si se usa). Salpimentar.
- Tapar y cocinar a fuego bajo 25-30 minutos, hasta que la carne esté tierna y la salsa espese. Si se seca, añadir un poco más de caldo.
- Servir caliente, espolvoreado con cilantro o perejil fresco.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 4 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 320 kcal
- Grasas: 14 gr
- Carbohidratos: 18 gr
- Proteínas: 28 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En la heladera, en recipiente hermético, hasta 3 días. Se puede freezar por 2 meses. Para consumir, recalentar a fuego bajo y agregar un chorrito de caldo si es necesario.
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