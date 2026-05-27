Receta de brócoli a la parmesana, rápida y fácil

Una preparación simple que suma textura y sabor con un paso final al horno (Imagen Ilustrativa Infobae)

El brócoli a la parmesana es una preparación de origen italiano que combina ramitos de brócoli hervidos con salsa blanca y queso parmesano rallado, gratinados al horno hasta obtener una superficie dorada y cremosa. En Argentina, el plato se incorporó a la gastronomía cotidiana a través de la influencia de la inmigración italiana y hoy forma parte habitual de la mesa familiar, tanto como acompañamiento de carnes como en su versión de entrada.

La preparación requiere pocos ingredientes y tiempos de cocción breves. El brócoli se hierve previamente en agua con sal hasta alcanzar el punto justo de cocción —tierno pero firme—, para luego disponerse en una fuente apta para horno. Sobre los ramitos se vierte la salsa blanca, que actúa como base cremosa, y se cubre con una generosa capa de queso parmesano rallado. El conjunto se lleva al horno hasta que la superficie tome color dorado.

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El resultado es un plato de textura contrastante: la cremosidad de la salsa blanca se combina con el gratinado crocante del queso y la consistencia del vegetal. Su bajo costo y la disponibilidad de los ingredientes lo convierten en una opción accesible para la cocina diaria.

Receta de brócoli a la parmesana

La base de la receta es una salsa blanca preparada con manteca, harina y leche, a la que se incorpora queso parmesano rallado para potenciar el sabor. El brócoli, cortado en ramitos de tamaño uniforme, se hierve entre cinco y siete minutos y se escurre bien antes de colocarlo en la fuente. La distribución pareja de la salsa sobre los ramitos garantiza una cocción homogénea durante el gratinado.

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El horno debe estar precalentado a temperatura alta —entre 200 y 220 grados Celsius— para que el queso funda y dore en un tiempo corto, de entre diez y quince minutos. Algunos cocineros incorporan nuez moscada a la salsa blanca o agregan pan rallado sobre el queso para obtener una costra más pronunciada.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 35 minutos

Preparación: 15 minutos

Cocción: 20 minutos

Ingredientes

1 brócoli grande (aprox. 500 gr)

50 gr de manteca

2 cucharadas de harina

400 ml de leche

Sal y pimienta a gusto

Nuez moscada (opcional)

80 gr de queso parmesano rallado

1 cucharada de pan rallado (opcional, para gratinar)

Una combinación cremosa con un cierre dorado que define el resultado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer brócoli a la parmesana, paso a paso

Separar el brócoli en ramitos y hervir en agua con sal durante 5 a 6 minutos. Deben quedar tiernos pero firmes. Escurrir bien. Preparar una salsa blanca: derretir la manteca en una cacerola, agregar la harina y cocinar 1 minuto. Sumar la leche de a poco, batir para evitar grumos. Cocinar 4 a 5 minutos, revolver hasta que espese. Condimentar con sal, pimienta y nuez moscada. Distribuir el brócoli en una fuente ligeramente aceitada o enmantecada para horno.Cubrir con la salsa blanca y espolvorear la superficie con abundante queso parmesano rallado. Para lograr una textura más crocante, sumar un poco de pan rallado por encima. Llevar al horno precalentado a 200 °C y gratinar durante 10 a 15 minutos, o hasta que la superficie esté dorada y burbujeante. Servir caliente. Consejo: usar el gratinador del horno para dorar rápido y evitar que el brócoli se pase de cocción.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta de brócoli a la parmesana rinde 4 porciones como acompañamiento.

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¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 200

Grasas: 12 gr

Carbohidratos: 13 gr

Proteínas: 10 gr

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, cubierto, hasta 3 días. Se puede freezar hasta 1 mes, aunque la salsa puede cambiar levemente su textura al descongelar. Recomiendo recalentar en horno para recuperar el gratinado.