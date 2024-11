Sabores de Italia: cómo la tradición en la cocina define a la gastronomía de un país

Este año la Semana de la Cocina Italiana en el Mundo, organizada por la Embajada de Italia en Argentina en colaboración con otras instituciones, se celebra en Argentina del 7 al 26 de noviembre, con actividades en varias ciudades que destacan la herencia culinaria de Italia en el país (Imagen Ilustrativa Infobae)

La comida es un puente cultural entre Italia y Argentina, dos países que, más allá de su vínculo histórico y la significativa herencia, encuentran en la gastronomía un símbolo especial de conexión. Esta influencia, que se remonta a fines del siglo XIX y principios del XX, cuando miles de inmigrantes italianos llegaron a Argentina, trae consigo tradiciones y recetas que, con el tiempo, se fusionaron con la cocina local de Argentina.

Hoy, esa mezcla de sabores es un reflejo de cómo la cultura italiana ha echado raíces profundas no solo en la mesa argentina, sino en todo el mundo, con platos como la pizza, las pastas y la milanesa, que forman parte esencial de la vida de millones de personas. Este intercambio gastronómico va más allá de los ingredientes o recetas; representa una manera de compartir identidad y de preservar una tradición común.

La Semana de la Cocina Italiana en el Mundo se ha convertido en una tradición que cada año atrae a millas de personas interesadas en explorar las raíces y la riqueza culinaria de Italia. En esta edición, la celebración se extiende en Argentina desde el 7 hasta el 26 de noviembre, con actividades programadas en diversas ciudades que buscan exponer la influencia de la cultura italiana en el país sudamericano.

El embajador Fabrizio Lucentini, impulsor de la Semana de la Cocina Italiana en el Mundo, destacó a Infobae la dieta mediterránea y las raíces como temas principales, unidos por el concepto de cultura y estilo de vida (Adrián Escandar)

La iniciativa, organizada la Embajada de Italia en Argentina, en colaboración con varias instituciones italianas, aspira a consolidar el vínculo cultural entre ambas naciones, ofreciendo un espacio donde la gastronomía se convierte en puente de conexión y entendimiento. “Hay más de 60 iniciativas que se llevarán a cabo en todo el país, no solo en Buenos Aires. Son propuestas distintas, para hablar sobre lo que es la cocina italiana y la cocina mediterránea”, cuenta a Infobae el embajador italiano en Argentina, Fabrizio Lucentini.

“Hay eventos para probar la cocina italiana. El más importante será la feria, el mercado gastronómico italiano, que se desarrollará el sábado 16 acá en Buenos Aires en la Usina del Arte, para acceder a la comida italiana. Es un evento público y no se cobra nada”, anuncia el embajador sobre esta semana culinaria que tiene un lema especial: Dieta Mediterránea y cocina de las raíces. Salud y tradición.

“Son dos temas distintos y conectados—, reflexiona el embajador—. Siempre decimos que la cocina italiana, la dieta mediterránea, es una dieta saludable porque es distinta y variada, con carbohidratos, proteínas, vegetales. Llega acá a Argentina un chef italiano, Domenico Stile. Es un chef muy joven que tiene dos estrellas Michelin, para hablar también de lo que es el valor de la cocina italiana y de la cocina mediterránea”.

La gastronomía italiana representa una expresión de orgullo y tradición transmitida por generaciones, cada plato elaborado con ingredientes locales simboliza la identidad cultural italiana y su conexión con el territorio

Pero además, este año se celebra el año de las raíces. “Es el año para celebrar las raíces italianas de muchos italianos, que viven en el exterior y para mantener el contacto entre estos italianos y sus descendientes, y la patria de origen de sus abuelos”, agrega Lucentini.

Y sigue: “Conectar las dos cosas nos parecía muy interesante porque la cocina forma parte de la cultura italiana. La cultura italiana es muchísimas cosas: es Caravaggio, pero también es el modo de vivir de Italia. Y entre el modo de vivir de Italia está, sin duda, la cocina y la comida. Por eso, juntar las dos cosas, la dieta saludable y las raíces, nos parecía grandioso”.

La pizza, un ícono de la cocina italiana, se destaca en la Semana de la Cocina Italiana en el Mundo, con especial atención en su preparación auténtica, buscando que el público argentino conozca su receta tradicional

Son muchos los platos que representan a la comida italiana. Sin embargo, el embajador resalta uno. “Tengo un cocinero que es muy bueno y, por eso, como mucho italiano en mi casa. Cuando voy afuera me gusta hacer cosas distintas, por ejemplo, disfrutar aquí de la cocina argentina. Pero mi plato preferido en Italia, yo soy de Roma, es la pasta típica de mi ciudad, que sería la pasta a la carbonara”, confiesa el embajador.

La italianidad en la mesa argentina

El programa de la Semana de la Cocina Italiana en el Mundo, incluye actividades de acceso libre y gratuito, muchas de ellas, representan platos como los que menciona el diplomático. El propósito es acercar al público argentino a las tradiciones italianas.

La gastronomía ocupa, sin duda, un lugar central en la Semana de la Cocina Italiana en el Mundo. A lo largo del evento, chefs italianos como Daniele Pinna y Filippo Rebecca impartirán clases de cocina, enfocándose en la dieta mediterránea y en platos típicos de diferentes regiones de Italia.

Organizado por el Consulado General de Italia en Buenos Aires, el evento gastronómico ofrece menús especiales, actividades gratuitas y clases magistrales en diversas ciudades, que reflejan la fuerte conexión entre Italia y Argentina

Asimismo, restaurantes y pizzerías de varias ciudades del país participarán en la celebración ofreciendo menús especiales con platos tradicionales italianos. Estas ofertas culinarias buscan brindar a los comensales la oportunidad de degustar preparaciones auténticas, desde pastas hasta pizzas artesanales, en un entorno que evoca la experiencia de un comedor italiano.

Sobre la pizza, el embajador destaca un párrafo aparte. “La pizza es una de las comidas más icónicas de Italia cuando se habla de comida italiana en el extranjero. Pasta y pizza salen primero. Por eso, no se puede no hablar de la pizza. Lo que estamos haciendo es llegar a hacer entender cuál es la verdadera pizza italiana. Hay distintos tipos de pizza, como la pizza romana. El punto es no demasiado queso, no demasiado tomate. Tiene que tener su equilibrio. Sencilla”, dice Lucentini.

La Semana de la Cocina Italiana en el Mundo reúne más de 60 actividades en Argentina, organizadas por el Consulado General de Italia en Buenos Aires junto a otras instituciones italianas, con el fin de consolidar el vínculo cultural a través de la gastronomía (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de las actividades culinarias y culturales, esta edición de la Semana de la Cocina Italiana incluye iniciativas de inclusión social y comunitaria, desarrolladas en colaboración con la Comunità di Sant’Egidio.

Estas actividades buscan llevar los valores de la cocina italiana, como la hospitalidad y el sentido de comunidad, a sectores desfavorecidos, promoviendo así una cultura de solidaridad. Con esta programación, la Semana de la Cocina Italiana en el Mundo no solo celebra la herencia gastronómica de Italia, sino que también refuerza su rol como agente de cohesión social en Argentina.

Italia y Argentina comparten una herencia gastronómica que nació con la llegada de inmigrantes italianos, quienes, desde el siglo XIX, trajeron a Argentina platos como la pizza, las pastas y la milanesa, que hoy son parte esencial de la cultura local (Imagen Ilustrativa Infobae)

“En los últimos años, intentamos agregar eventos para hacer que la semana sea algo más compartido. Una cosa que creamos este año, que es muy importante, es una iniciativa solidaria con la Asociación de Cocina Italiana en Buenos Aires. Organizamos una comida para la gente carenciada de La Boca que están bajo la actividad de la comunidad de Comunità di Sant’Egidio. Eso es muy importante porque tenemos un poco que poner adentro todos los elementos y la solidaridad en este momento me parece muy importante”, dice el embajador.

“Van a cocinar para ochenta personas que viven alrededor de esta comunidad y que habitualmente comen en la comunidad. Solo que esta vez los que van a cocinar son los cocineros de esta asociación de cocineros italianos”, detalla.

El embajador afirmó que, aunque la gastronomía está influenciada por la globalización, la cocina italiana se destaca por mantener el uso de ingredientes regionales, como el queso parmesano y el aceite de oliva, que definen su identidad única (Adrián Escandar)

El mundo está cada vez más globalizado y se van agregando ingredientes e información que hacen a veces modificar algunas tradiciones. La gastronomía tiene sin dudas un desafío en este ámbito.

“La cocina, en la época de la globalización, cambia. Hay influencias que llegan del exterior. La interpretación de la cocina italiana es que se hace en el exterior. Generalmente, lo que se come en Argentina puede ser distinto de lo que se come en Italia o en Estados Unidos. Para mí, el concepto de cocina italiana es cocinar con lo que son los ingredientes típicos del país, porque uno de los conceptos fundamentales de la cocina italiana es la cocina de kilómetro cero, la cocina regional. Lo que se cocina en Calabria es distinto de lo que se cocina en Friuli-Venecia Julia, simplemente porque los productos calabreses son distintos de los productos del norte de Italia. En Argentina pasa algo parecido también con las provincias, es otra de las cosas que unen amabas naciones”, dice.

La Semana de la Cocina Italiana en el Mundo tiene una edición especial este año que conecta dos temáticas, la dieta mediterránea y las raíces italianas, destacando la cocina italiana no solo como saludable, sino como un símbolo cultural y de identidad

El concepto, remarca el embajador, es que para hacer cocina italiana se deben utilizar productos italianos. Y da un ejemplo: “No hay cocina italiana sin queso parmesano. O el aceite de oliva. Sin estos ingredientes no se puede hablar de cocina italiana. Sería algo distinto, una interpretación, pero no es cocina italiana”.

Y pone otro ejemplo: “Hay provincias en Italia donde se utiliza también la manteca, en las regiones del norte de Italia. En la región del sur, desde el centro, Toscana, Lazio, yendo para abajo, la manteca casi no se usa. Yo soy de Roma, en la cocina romana es muy difícil encontrar la manteca”.

La Semana de la Cocina Italiana en el Mundo celebra la conexión cultural entre Italia y Argentina, países unidos por la herencia culinaria y la influencia que los inmigrantes italianos trajeron consigo a fines del siglo XIX y que hoy sigue presente en la gastronomía argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Semana de la Cocina Italiana reúne a Italia y Argentina, dos culturas que se han influenciado una a la otra. Y hablando de cultura, el embajador cierra: “Para un italiano es muy sencillo hablar de comida, como lo es para un argentino. La comida forma parte de la cultura italiana y promover la cultura italiana en Argentina, naturalmente es también promover la cocina italiana. Lo más lindo de todo es que esto es algo sencillo, porque forma parte de estas raíces compartidas que tenemos con los argentinos”.