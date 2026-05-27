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Receta de bizcochuelo de pistachos y limón, rápida y fácil

Una alternativa casera y sin complicaciones, para endulzar la merienda del fin de semana

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Primer plano de un trozo de bizcochuelo de pistacho y limón con glaseado blanco y pistachos picados encima, sobre un plato. Al fondo, el resto del bizcochuelo desenfocado.
Con pistachos triturados y ralladura de limón fresco, este bizcochuelo conquista por su sabor intenso y aroma irresistible (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un bizcochuelo puede ser la llave para una tarde diferente. El aroma a pistacho tostado y limón recién rallado transforma la cocina en un rincón irresistible, donde lo simple se vuelve especial. El contraste entre el dulzor suave y el toque cítrico conquista a chicos y grandes por igual.

En Argentina, este tipo de bizcochuelo se disfruta en meriendas de domingo, junto a un mate, un café o una limonada fría. Es una receta buscada para agasajar invitados o resolver de manera práctica un antojo dulce, sin complicaciones ni ingredientes difíciles de conseguir.

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Para lograr un sabor definido, conviene usar pistachos pelados y sin sal, y tostarlos unos minutos antes de triturarlos: ese paso realza el perfume y aporta una nota más intensa. El limón, por su parte, suma frescura en dos capas: la ralladura perfuma la masa, mientras que el jugo equilibra el dulzor. Con una miga suave y un color apenas verdoso, el resultado queda atractivo sin recurrir a colorantes.

La preparación funciona bien tanto para principiantes como para quienes cocinan seguido. Al hacerse en un solo bol, reduce el desorden y acelera la puesta en marcha, ideal para una tarde en casa o para armar algo rápido antes de una visita. El punto clave es respetar el batido de los huevos con el azúcar para incorporar aire y, luego, integrar los secos con movimientos envolventes para no perder volumen.

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Una vez horneado, se puede servir apenas tibio, con azúcar impalpable o con un glaseado ligero de limón. También admite acompañamientos simples: una cucharada de yogur natural, crema batida o frutas frescas. Si sobra, se conserva tierno al día siguiente en un recipiente hermético, y el sabor del pistacho suele intensificarse con el reposo.

Receta de bizcochuelo de pistachos y limón

El bizcochuelo de pistachos y limón es una torta aireada y húmeda, con base esponjosa de huevos, azúcar, harina y manteca, enriquecida con pistachos triturados y la frescura de la ralladura y jugo de limón. Se prepara con un solo bol y no requiere batidora profesional, solo ganas de disfrutar algo casero y distinto.

Un bizcochuelo entero de pistacho y limón glaseado, con una porción cortada, decorado con pistachos troceados y ralladura de limón en un plato
El bizcochuelo de pistachos y limón es ideal para acompañar mates, café o limonadas, destacándose en reuniones familiares y meriendas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

Tiempo total: 45 minutos

  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 30 minutos

Ingredientes

  • 3 huevos
  • 160 g de azúcar
  • 60 g de manteca derretida
  • 100 g de pistachos pelados y sin sal
  • 150 g de harina leudante
  • 1 limón (ralladura y jugo)
  • 80 ml de leche
  • 1 pizca de sal
  • Azúcar impalpable para decorar (opcional)

Cómo hacer bizcochuelo de pistachos y limón, paso a paso

  1. Precalentar el horno a 180°C. Enmantecar y enharinar un molde de 22 cm.
  2. Moler los pistachos hasta obtener una textura tipo harina gruesa.
  3. En un bol, batir los huevos con el azúcar hasta que la mezcla esté pálida y espumosa.
  4. Agregar la manteca derretida, la ralladura y el jugo de limón. Mezclar suavemente.
  5. Incorporar la harina leudante tamizada y la pizca de sal en tandas, intercaladas con la leche. Mezclar solo hasta integrar; no sobrebatir.
  6. Sumar los pistachos molidos y mezclar apenas para distribuirlos de forma pareja.
  7. Volcar la preparación en el molde y llevar al horno. Cocinar durante 30 minutos o hasta que, al pinchar con un palillo, salga limpio.
  8. Retirar, dejar entibiar y desmoldar. Decorar con azúcar impalpable si se desea.

Consejo clave: No abrir el horno antes de los primeros 25 minutos para evitar que el bizcochuelo baje.

Vista cenital de un bizcochuelo redondo con glaseado blanco y pistachos picados, del cual se ha cortado una porción, con migas en un plato blanco sobre madera.
Una vez horneado, el bizcochuelo admite diferentes decoraciones como azúcar impalpable o glaseado, y puede acompañarse con yogur, crema o frutas (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 8 porciones generosas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 260 kcal
  • Grasas: 12 g
  • Carbohidratos: 32 g
  • Proteínas: 6 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En la heladera, bien envuelto, dura hasta 4 días. Se puede freezar por 1 mes, preferentemente en porciones individuales y bien protegido del aire.

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