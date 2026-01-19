Tendencias

Receta de tarta de berenjenas a la parmesana, rápida y fácil

Con esta versión, es posible disfrutar de un plato clásico italiano con pocos pasos e ingredientes accesibles

Guardar
La tarta de berenjenas a
La tarta de berenjenas a la parmesana combina la tradición italiana y argentina en una receta fácil y sabrosa - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tarta de berenjenas a la parmesana constituye una alternativa práctica y sabrosa para incorporar vegetales en la alimentación diaria. Este plato fusiona la tradición italiana de las berenjenas a la parmesana con la costumbre argentina de las tartas saladas, resultando ideal para quienes buscan una comida equilibrada y fácil de preparar. Su aroma tentador y su textura suave, combinados con el gratinado de queso, la convierten en una opción versátil para almuerzos, cenas o incluso viandas.

Originada a partir de la clásica “melanzane alla parmigiana” italiana, la tarta de berenjenas se adaptó a los gustos y costumbres locales, permitiendo atajos en su preparación para reducir el tiempo en la cocina. Suele servirse acompañada de ensaladas frescas o guarniciones ligeras, y admite múltiples variantes: con jamón, huevo duro o distintos quesos. Es una preparación que resuelve comidas familiares y resulta muy apreciada en reuniones informales.

Receta de tarta de berenjenas a la parmesana

Para la elaboración de esta tarta, se disponen láminas de berenjena previamente cocidas sobre una masa para tarta, alternando capas con salsa de tomate y queso rallado. Finalmente, se cubre con huevo batido y más queso, logrando una superficie dorada y apetecible. Es fundamental escurrir bien las berenjenas y utilizar una salsa espesa para evitar que la base se humedezca. La preparación puede acelerarse utilizando masa comprada y salsa lista, sin perder sabor ni textura.

El resultado es una tarta jugosa, con equilibrio entre la acidez del tomate, la suavidad de la berenjena y la intensidad del queso. Puede servirse caliente o fría, y se conserva bien de un día para otro, lo que la convierte en una opción práctica para la organización de comidas semanales.

Tiempo de preparación

El tiempo total de preparación es de aproximadamente 50 minutos:

  • Cocción y preparación de las berenjenas: 20 minutos.
  • Armado de la tarta: 10 minutos.
  • Cocción en horno: 20 minutos.
El gratinado de queso aporta
El gratinado de queso aporta aroma y textura a la tarta, ideal para almuerzos, cenas rápidas o viandas saludables - (AdobeStock)

Ingredientes

  • 2 berenjenas grandes
  • 1 masa para tarta (comprada o casera)
  • 200 ml de salsa de tomate espesa
  • 150 g de queso mozzarella rallado
  • 50 g de queso parmesano rallado
  • 2 huevos
  • 1 diente de ajo picado
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • Sal y pimienta a gusto
  • Hojas de albahaca fresca (opcional)

Cómo hacer tarta de berenjenas a la parmesana, paso a paso

  1. Lavar y cortar las berenjenas en rodajas finas.
  2. Espolvorear las rodajas con sal y dejar reposar durante 10 minutos para eliminar el amargor. Enjuagar y secar bien.
  3. Calentar el aceite de oliva en una sartén y dorar las rodajas de berenjena hasta que estén tiernas. Reservar.
  4. En la misma sartén, dorar el ajo picado. Agregar la salsa de tomate, salpimentar y cocinar durante 5 minutos. Reservar.
  5. Forrar una tartera con la masa y pinchar la base con un tenedor.
  6. Disponer una capa de berenjenas sobre la masa, cubrir con salsa de tomate y espolvorear con mozzarella y parmesano. Repetir el procedimiento alternando capas hasta agotar los ingredientes.
  7. Batir los huevos y verter sobre la tarta para cubrir toda la superficie.
  8. Llevar al horno precalentado a 200°C y cocinar durante 20 minutos, o hasta que la tarta esté dorada y firme.
  9. Dejar reposar 5 minutos antes de cortar y servir. Decorar con hojas de albahaca fresca si se desea.
Adaptada de la clásica melanzane
Adaptada de la clásica melanzane alla parmigiana, la tarta admite variantes como jamón, huevo duro o diferentes tipos de queso - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con estos ingredientes, la tarta rinde aproximadamente 6 porciones estándar.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción contiene aproximadamente:

  • Calorías: 260
  • Grasas: 15 g
  • Grasas saturadas: 6 g
  • Carbohidratos: 20 g
  • Azúcares: 5 g
  • Proteínas: 11 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La tarta se conserva en refrigeración hasta 4 días, en recipiente hermético o cubierta, para mantener la frescura y el sabor.

Temas Relacionados

Receta de cocinaRecetas dulcesNewsroom BUEÚltimas noticias

Últimas Noticias

Enfermedad renal: cuál es el valor oculto en el análisis de sangre que detecta el riesgo antes de los síntomas

Investigadores del Instituto Karolinska de Suecia y colegas de otros países examinaron millones de datos clínicos y encontraron un nuevo indicador en adultos. Cómo el hallazgo podría impulsar diagnósticos más tempranos

Enfermedad renal: cuál es el

Por qué la grasa abdominal es más difícil de perder en mujeres y qué rutinas ayudan a reducirla

Una experta en fitness explicó a The Telegraph cómo factores hormonales y hábitos cotidianos influyen en la tendencia femenina a acumular tejido adiposo en la zona media y detalló estrategias de nutrición, ejercicio y estilo de vida para mejorar la composición corporal en 12 semanas

Por qué la grasa abdominal

Una vacuna experimental logró activar las defensas contra el cáncer de colon hereditario

Los resultados iniciales de un ensayo clínico revelaron que este desarrollo permitió activar defensas específicas contra tumores vinculados a alteraciones genéticas

Una vacuna experimental logró activar

¿Qué es la salud metabólica y por qué es importante?

Evitar el síndrome metabólico reduce el riesgo de patologías graves como diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer, según especialistas en medicina y endocrinología de universidades de EE.UU.

¿Qué es la salud metabólica

Generación WiFi: cada vez más niñas rechazan ir de vacaciones con sus familias si el destino no tiene conexión a Internet

Un estudio en Estados Unidos revela que el miedo a quedar afuera de la vida social digital influye en las decisiones de ocio desde edades tempranas y expone el impacto de las pantallas en los vínculos familiares y el tiempo libre

Generación WiFi: cada vez más
DEPORTES
Tras las presentaciones de Red

Tras las presentaciones de Red Bull y Racing Bulls, se conoció el tercer diseño de un coche de la Fórmula 1 para 2026

“Nunca en mi vida le había pegado así”: devolvió el saque de su rival con un excepcional tiro, ganó el punto y su reacción se hizo viral

El Gobierno anunció que la Televisión Pública y Radio Nacional transmitirán todos los partidos de la Selección en el Mundial

El héroe oculto en la insólita pelea por una toalla durante la escandalosa final Senegal-Marruecos por la Copa Africana de Naciones

Thiago Tirante protagonizó una de las sorpresas del día en el Australian Open: otros tres tenistas argentinos quedaron eliminados

TELESHOW
Romina Gaetani se refirió a

Romina Gaetani se refirió a su presente luego de la denuncia por violencia a su expareja: “Aun no puedo hablar”

El inesperado guiño de Cande Tinelli a Luciano Castro en medio de la polémica por su infidelidad: “Hola, guapa”

El emotivo mensaje de Wanda Nara a su hija mayor al cumplir 11 años: “Deseo que siempre seas así de feliz”

Martín Bossi presentó a su madre al finalizar la función en Mar del Plata: “Ella es Kela, una mujer argentina”

Las vacaciones de Pablo Rago con su familia en San Bernardo: días de playa, tejo y panchos al lado del mar

INFOBAE AMÉRICA

Qué son los océanos de

Qué son los océanos de magma y por qué protegen a los planetas fuera del sistema solar

Uruguay anticipa una negociación “tensa” en el Mercosur tras el cierre del acuerdo con la Unión Europea

Trump quiere sumar a Netanyahu al Consejo de Paz para Gaza y le envió una invitación formal

Pompeya revive su “red social”: descifran mensajes de amor, burlas y luchas en la milenaria ciudad sepultada por el Vesubio

Putin fue invitado al “Consejo de Paz” de Trump para supervisar Gaza