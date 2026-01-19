Receta de tarta de berenjenas a la parmesana, rápida y fácil

La tarta de berenjenas a la parmesana constituye una alternativa práctica y sabrosa para incorporar vegetales en la alimentación diaria. Este plato fusiona la tradición italiana de las berenjenas a la parmesana con la costumbre argentina de las tartas saladas, resultando ideal para quienes buscan una comida equilibrada y fácil de preparar. Su aroma tentador y su textura suave, combinados con el gratinado de queso, la convierten en una opción versátil para almuerzos, cenas o incluso viandas.
Originada a partir de la clásica “melanzane alla parmigiana” italiana, la tarta de berenjenas se adaptó a los gustos y costumbres locales, permitiendo atajos en su preparación para reducir el tiempo en la cocina. Suele servirse acompañada de ensaladas frescas o guarniciones ligeras, y admite múltiples variantes: con jamón, huevo duro o distintos quesos. Es una preparación que resuelve comidas familiares y resulta muy apreciada en reuniones informales.
Receta de tarta de berenjenas a la parmesana
Para la elaboración de esta tarta, se disponen láminas de berenjena previamente cocidas sobre una masa para tarta, alternando capas con salsa de tomate y queso rallado. Finalmente, se cubre con huevo batido y más queso, logrando una superficie dorada y apetecible. Es fundamental escurrir bien las berenjenas y utilizar una salsa espesa para evitar que la base se humedezca. La preparación puede acelerarse utilizando masa comprada y salsa lista, sin perder sabor ni textura.
El resultado es una tarta jugosa, con equilibrio entre la acidez del tomate, la suavidad de la berenjena y la intensidad del queso. Puede servirse caliente o fría, y se conserva bien de un día para otro, lo que la convierte en una opción práctica para la organización de comidas semanales.
Tiempo de preparación
El tiempo total de preparación es de aproximadamente 50 minutos:
- Cocción y preparación de las berenjenas: 20 minutos.
- Armado de la tarta: 10 minutos.
- Cocción en horno: 20 minutos.
Ingredientes
- 2 berenjenas grandes
- 1 masa para tarta (comprada o casera)
- 200 ml de salsa de tomate espesa
- 150 g de queso mozzarella rallado
- 50 g de queso parmesano rallado
- 2 huevos
- 1 diente de ajo picado
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- Sal y pimienta a gusto
- Hojas de albahaca fresca (opcional)
Cómo hacer tarta de berenjenas a la parmesana, paso a paso
- Lavar y cortar las berenjenas en rodajas finas.
- Espolvorear las rodajas con sal y dejar reposar durante 10 minutos para eliminar el amargor. Enjuagar y secar bien.
- Calentar el aceite de oliva en una sartén y dorar las rodajas de berenjena hasta que estén tiernas. Reservar.
- En la misma sartén, dorar el ajo picado. Agregar la salsa de tomate, salpimentar y cocinar durante 5 minutos. Reservar.
- Forrar una tartera con la masa y pinchar la base con un tenedor.
- Disponer una capa de berenjenas sobre la masa, cubrir con salsa de tomate y espolvorear con mozzarella y parmesano. Repetir el procedimiento alternando capas hasta agotar los ingredientes.
- Batir los huevos y verter sobre la tarta para cubrir toda la superficie.
- Llevar al horno precalentado a 200°C y cocinar durante 20 minutos, o hasta que la tarta esté dorada y firme.
- Dejar reposar 5 minutos antes de cortar y servir. Decorar con hojas de albahaca fresca si se desea.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Con estos ingredientes, la tarta rinde aproximadamente 6 porciones estándar.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
Cada porción contiene aproximadamente:
- Calorías: 260
- Grasas: 15 g
- Grasas saturadas: 6 g
- Carbohidratos: 20 g
- Azúcares: 5 g
- Proteínas: 11 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
La tarta se conserva en refrigeración hasta 4 días, en recipiente hermético o cubierta, para mantener la frescura y el sabor.