La miga aireada y húmeda del bizcochuelo resalta gracias al coco rallado, ofreciendo un sabor y una textura únicos, ideales para disfrutar con una taza de café en cualquier tarde - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay días que el aroma del coco recién horneado llena la cocina y nos transporta directo a las meriendas de la infancia, cuando una torta sencilla podía convertir una tarde común en una fiesta. El bizcochuelo de coco es de esos clásicos que nunca pasan de moda, ideal para cuando necesitamos algo rápido, fácil y con mucho sabor.

En Argentina, este bizcochuelo suele aparecer en cumpleaños, meriendas familiares o cuando buscamos un toque distinto para el mate. El coco rallado le aporta humedad y un perfume único, perfecto para quienes quieren salir de lo tradicional sin complicaciones.

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Receta de bizcochuelo de coco, rápida y fácil

El bizcochuelo de coco es una torta esponjosa y húmeda, hecha a base de harina, huevo, manteca, azúcar, leche y abundante coco rallado. Se prepara en pocos pasos y se cocina en horno moderado, obteniendo una miga suave con el sabor inconfundible del coco.

Tiempo de preparación

Total: 50 minutos Desglose:

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Preparación: 10 minutos

Cocción: 40 minutos

Ingredientes

250 gr de harina

2 cucharaditas de polvo para hornear

90 gr de manteca

90 gr de azúcar

60 gr de coco rallado

½ cucharadita de ralladura de limón

1 huevo

125 cc de leche

½ cucharadita de sal

1 cucharadita de esencia de vainilla

Preparar este bizcochuelo en casa es sencillo y rápido; la clave está en mezclar la manteca fría con los ingredientes secos, logrando un resultado tierno y perfectamente aromatizado - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer bizcochuelo de coco, paso a paso

Precalentar el horno a 180℃. Enmantecar y enharinar una tortera. Tamizar juntos la harina, la sal y el polvo para hornear en un bol grande. Incorporar la manteca fría y frotar con las manos hasta lograr pequeños grumos. Agregar el azúcar, el coco rallado y la ralladura de limón. En otro bol, batir el huevo con la esencia de vainilla y la mayor parte de la leche. Hacer un hueco en el centro de los ingredientes secos y volcar la mezcla líquida. Mezclar hasta que la preparación esté homogénea (si hace falta, sumar más leche). Volcar en el molde y llevar al horno. Hornear durante 40 minutos, o hasta que al pinchar con un palillo, salga limpio. Dejar entibiar y desmoldar. Para una presentación especial, cubrir con crema chantilly y más coco rallado. Consejo clave: no sobrebatir la mezcla para mantener la miga aireada. Si usás manteca bien fría, el bizcochuelo queda aún más tierno.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 6 porciones generosas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 260 kcal

Grasas: 12 gr

Carbohidratos: 32 gr

Proteínas: 5 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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