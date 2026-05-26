Tendencias

Receta de risotto de coliflor, rápida y fácil

Una alternativa nutritiva y baja en calorías, para sumar verduras al plato sin perder la cremosidad ni el sabor del plato clásico

Guardar
Google icon
Primer plano de un risotto de coliflor cremoso y humeante en un cuenco blanco, con trozos de coliflor, parmesano rallado, cebollino y azafrán, con un tenedor.
El risotto de coliflor ofrece una alternativa baja en carbohidratos al risotto clásico, manteniendo textura cremosa y sabor reconfortante (Imagen Ilustrativa Infobae)

La textura cremosa de un risotto clásico puede lograrse con coliflor en lugar de arroz. Esta versión liviana y rápida ganó lugar en muchas mesas argentinas por su simpleza y sabor: mantiene el espíritu reconfortante de los platos de cuchara, pero con un giro vegetal que reduce la carga de carbohidratos sin resignar cremosidad.

En la cocina cotidiana, el risotto de coliflor se volvió una solución práctica para almuerzos rápidos, cenas livianas o situaciones en las que el tiempo escasea y se busca algo sabroso. Además, se adapta a distintos gustos: la receta admite hongos, espinaca, pollo desmenuzado o tomates secos, y el tipo de queso puede variar según los ingredientes disponibles.

PUBLICIDAD

Otro punto a favor es que resulta apto para celíacos si se evitan agregados de gluten y se utiliza caldo certificado. La clave está en elegir una coliflor fresca, firme y sin manchas, y procesarla hasta lograr una granulación pareja, similar a la del arroz. Ese corte es el que permite que, al cocinarse, no quede un puré sino una preparación con textura.

Para un resultado más cremoso, conviene saltear la coliflor con cebolla y ajo, y sumar el caldo de a poco, como en el risotto tradicional, para que la verdura absorba sabor. Al final, el queso y un toque de manteca o aceite de oliva aportan brillo y cuerpo, sin necesidad de una cocción larga.

PUBLICIDAD

Receta de risotto de coliflor

La preparación parte de un salteado de coliflor con cebolla, ajo, caldo y queso, lo que da como resultado un plato rápido, bajo en calorías y lleno de nutrientes.

Risotto cremoso de coliflor en un cuenco blanco sobre mesa de madera, con parmesano, perejil y aceite de oliva. Vista cenital.
El risotto de coliflor admite variantes con hongos, pollo desmenuzado, espinaca o tomates secos, según las preferencias personales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

Total: 20 minutos

  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 10 minutos

Ingredientes

  • 1 cabeza de coliflor (mediana)
  • 1 cebolla chica
  • 2 dientes de ajo
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • 100 ml de caldo de verduras
  • 40 gr de queso rallado (tipo reggianito o parmesano)
  • 2 cucharadas de queso crema o crema de leche
  • Sal y pimienta negra a gusto
  • Perejil fresco picado (opcional)

Cómo hacer risotto de coliflor, paso a paso

  1. Lavar y secar bien la coliflor. Cortar en ramitos y procesar en una procesadora o picar bien fino hasta que tenga tamaño de grano de arroz.
  2. Rehogar la cebolla picada en aceite de oliva a fuego medio hasta que esté transparente, sin dorar.
  3. Agregar el ajo picado y saltear 1 minuto más.
  4. Incorporar la coliflor picada. Mezclar bien y saltear 2 minutos para que tome sabor.
  5. Verter el caldo caliente, mezclar y cocinar 4-5 minutos, removiendo, hasta que la coliflor esté tierna pero no pasada.
  6. Apagar el fuego, sumar el queso rallado y el queso crema. Mezclar enérgicamente hasta lograr la cremosidad típica del risotto.
  7. Salpimentar a gusto. Servir de inmediato, espolvoreando con perejil fresco.

Consejos técnicos:

  • No sobrecocinar la coliflor: debe quedar al dente.
  • Usar el fuego medio para evitar que se evapore todo el líquido demasiado rápido.
  • Agregar el queso fuera del fuego para que no se corte la crema.
Primer plano de un cuenco blanco lleno de risotto de coliflor humeante, adornado con láminas de parmesano y perejil picado, sobre una tela y madera.
El salteado de cebolla y ajo, sumado a la cocción paulatina con caldo, potencia el sabor y la cremosidad del plato (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 2 porciones abundantes (puede acompañar 3 platos si es guarnición).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 140 kcal
  • Grasas: 8 gr
  • Carbohidratos: 10 gr
  • Proteínas: 7 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, hasta 2 días en recipiente hermético. Se puede recalentar en sartén o microondas. No se recomienda freezar, ya que la coliflor cambia de textura.

Temas Relacionados

Cocina en ArgentinaReceta de cocinaRecetas saladasNewsroom BUEÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Receta de pizza de calabaza, rápida y fácil

Nada mejor que una porción de esta delicia cargada de color y sabor natural para cambiar la rutina de la semana. Cuando la calabaza se convierte en protagonista, el resultado es una combinación suave y untuosa

Receta de pizza de calabaza, rápida y fácil

Por qué reírse de uno mismo puede cambiar la percepción en los demás, según la ciencia

Un estudio con más de 3.000 participantes reveló que el humor ante los propios errores genera evaluaciones más positivas en calidez, competencia y autenticidad que la vergüenza visible

Por qué reírse de uno mismo puede cambiar la percepción en los demás, según la ciencia

Cómo la urbanización transforma el comportamiento animal: el patrón que se repite en 133 especies

Un metaanálisis con datos de 28 países comparó los rasgos en ciudades y poblaciones rurales. Los resultados señalaron diferencias consistentes en cuatro conductas

Cómo la urbanización transforma el comportamiento animal: el patrón que se repite en 133 especies

Identifican el mecanismo común de los virus de dengue, zika y fiebre amarilla y encuentran moléculas para bloquearlo

Investigadores argentinos y canadienses descubrieron que estos tres virus comparten una estructura en su material genético que les permite multiplicarse. Cómo se podría favorecer el desarrollo de un fármaco capaz de combatirlos todos a la vez

Identifican el mecanismo común de los virus de dengue, zika y fiebre amarilla y encuentran moléculas para bloquearlo

Bípedo y desdentado: asi era el antiguo pariente del cocodrilo que vivió en la Tierra hace 200 millones de años

Se trata de un shuvosáurido del Triásico Tardío identificado a partir de un esqueleto parcial de la cantera Hayden. Investigadores de la Universidad de Stony Brook señalaron que el hallazgo ayuda a cubrir un vacío temporal entre especies norteamericanas ya conocidas

Bípedo y desdentado: asi era el antiguo pariente del cocodrilo que vivió en la Tierra hace 200 millones de años

DEPORTES

La crítica más brutal de un famoso técnico a Marcelo Bielsa: “Es un entrenador anticuado, con conceptos del siglo XII”

La crítica más brutal de un famoso técnico a Marcelo Bielsa: “Es un entrenador anticuado, con conceptos del siglo XII”

Los seis partidos de Copa Argentina que se jugarán antes del Mundial 2026: el cronograma de los 16avos de final

Las 30 horas frenéticas de Mariano Navone: de una final en Suiza al debut con victoria en Roland Garros

Los argentinos pisan fuerte en Roland Garros: 10 triunfos en el debut

Preocupación en Alpine por el rendimiento de Pierre Gasly en las últimas carreras de F1: el contraste con Colapinto

TELESHOW

La fuerte pelea de Pepe Ochoa con Nai Awada: “Tratá de pegar una película o media serie vertical en algún lado”

La fuerte pelea de Pepe Ochoa con Nai Awada: “Tratá de pegar una película o media serie vertical en algún lado”

Claudia Ciardone y su advertencia a Wanda Nara por Martín Migueles: “No era confiable”

Yanina Latorre y Lola en Viena: música en vivo, palacios imperiales y la emoción frente a “El Beso” de Klimt

La reacción de Romina, la expareja de Eduardo Carrera, tras la salida del jugador de Gran Hermano

El enojo de Nicole Neumann con una persona que la criticó durante su viaje a Miami: “Uno también es un ser humano”

INFOBAE AMÉRICA

El Seguro Social de El Salvador realiza en promedio un trasplante de riñón por semana, según especialista

El Seguro Social de El Salvador realiza en promedio un trasplante de riñón por semana, según especialista

La dependencia de importaciones de frijol en Costa Rica alcanza el 80% y expone riesgos para la seguridad alimentaria

Exxon y ConocoPhillips negocian garantías para regresar a Venezuela

El Gobierno de Guatemala reporta avances en la respuesta al brote de sarampión y expansión sanitaria

Aseguran bienes vinculados a red acusada de trata de personas y explotación sexual en Honduras