Receta de risotto de coliflor, rápida y fácil

La textura cremosa de un risotto clásico puede lograrse con coliflor en lugar de arroz. Esta versión liviana y rápida ganó lugar en muchas mesas argentinas por su simpleza y sabor: mantiene el espíritu reconfortante de los platos de cuchara, pero con un giro vegetal que reduce la carga de carbohidratos sin resignar cremosidad.
En la cocina cotidiana, el risotto de coliflor se volvió una solución práctica para almuerzos rápidos, cenas livianas o situaciones en las que el tiempo escasea y se busca algo sabroso. Además, se adapta a distintos gustos: la receta admite hongos, espinaca, pollo desmenuzado o tomates secos, y el tipo de queso puede variar según los ingredientes disponibles.
Otro punto a favor es que resulta apto para celíacos si se evitan agregados de gluten y se utiliza caldo certificado. La clave está en elegir una coliflor fresca, firme y sin manchas, y procesarla hasta lograr una granulación pareja, similar a la del arroz. Ese corte es el que permite que, al cocinarse, no quede un puré sino una preparación con textura.
Para un resultado más cremoso, conviene saltear la coliflor con cebolla y ajo, y sumar el caldo de a poco, como en el risotto tradicional, para que la verdura absorba sabor. Al final, el queso y un toque de manteca o aceite de oliva aportan brillo y cuerpo, sin necesidad de una cocción larga.
Receta de risotto de coliflor
La preparación parte de un salteado de coliflor con cebolla, ajo, caldo y queso, lo que da como resultado un plato rápido, bajo en calorías y lleno de nutrientes.
Tiempo de preparación
Total: 20 minutos
- Preparación: 10 minutos
- Cocción: 10 minutos
Ingredientes
- 1 cabeza de coliflor (mediana)
- 1 cebolla chica
- 2 dientes de ajo
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- 100 ml de caldo de verduras
- 40 gr de queso rallado (tipo reggianito o parmesano)
- 2 cucharadas de queso crema o crema de leche
- Sal y pimienta negra a gusto
- Perejil fresco picado (opcional)
Cómo hacer risotto de coliflor, paso a paso
- Lavar y secar bien la coliflor. Cortar en ramitos y procesar en una procesadora o picar bien fino hasta que tenga tamaño de grano de arroz.
- Rehogar la cebolla picada en aceite de oliva a fuego medio hasta que esté transparente, sin dorar.
- Agregar el ajo picado y saltear 1 minuto más.
- Incorporar la coliflor picada. Mezclar bien y saltear 2 minutos para que tome sabor.
- Verter el caldo caliente, mezclar y cocinar 4-5 minutos, removiendo, hasta que la coliflor esté tierna pero no pasada.
- Apagar el fuego, sumar el queso rallado y el queso crema. Mezclar enérgicamente hasta lograr la cremosidad típica del risotto.
- Salpimentar a gusto. Servir de inmediato, espolvoreando con perejil fresco.
Consejos técnicos:
- No sobrecocinar la coliflor: debe quedar al dente.
- Usar el fuego medio para evitar que se evapore todo el líquido demasiado rápido.
- Agregar el queso fuera del fuego para que no se corte la crema.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 2 porciones abundantes (puede acompañar 3 platos si es guarnición).
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 140 kcal
- Grasas: 8 gr
- Carbohidratos: 10 gr
- Proteínas: 7 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera, hasta 2 días en recipiente hermético. Se puede recalentar en sartén o microondas. No se recomienda freezar, ya que la coliflor cambia de textura.
