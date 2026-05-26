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La crítica más brutal de un famoso técnico a Marcelo Bielsa: “Es un entrenador anticuado, con conceptos del siglo XII”

Javier Clemente, ex orientador de la selección de España y del Athletic Bilbao, cargó contra el estratega argentino: “Fue un auténtico desastre”

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El español cargó brutalmente contra el entrenador argentino

Marcelo Bielsa es una figura que despierta elogios y críticas en el ambiente futbolístico. A lo largo de su carrera, el Loco ha recibido múltiples reconocimientos públicos de entrenadores y futbolistas de renombre, y también sus métodos han sido desaprobados. Esta vez, una valoración brutalmente negativa le llegó desde Europa.

El ex entrenador y emblema del Athletic Club de Bilbao y de la selección de España, Javier Clemente, utilizó una entrevista con SER Deportivos para cargar contra el estratega argentino, quien tuvo un paso por el conjunto vasco durante las temporadas 2011/12 y 2012/13.

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“En las últimas elecciones dije que, si el Athletic quiere descender a Segunda División, lo que tiene que hacer es fichar a Bielsa. Y eso que es un tío muy querido en Bilbao, ya que tuvo una primera etapa muy bonita en cuanto a juego. Pero es un entrenador anticuado, con un estilo de juego y conceptos del juego del siglo XII”, afirmó Clemente.

Marcelo Bielsa es el actual entrenador de Uruguay (REUTERS/Mariana Greif)
Marcelo Bielsa es el actual entrenador de Uruguay (REUTERS/Mariana Greif)

En su estadía, Bielsa condujo al Athletic hasta la final de la UEFA Europa League y la final de la Copa del Rey de 2012, aunque su propuesta ofensiva y de alta intensidad quedó atravesada por una segunda campaña irregular, que deterioró el balance global de su gestión.

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Clemente también apuntó a una de esas definiciones perdidas. “En su momento llegó a dos finales. Una la regaló porque no tenía ni la puñetera idea de que el Atlético de Madrid jugaba a la contra y entonces nos metieron 3. Un equipo que podría haber vuelto a ser campeón, Marcelo Bielsa, al que le deseo lo mejor, pero que entrene en el extranjero, con los jugadores que tenía fue un auténtico desastre”, sostuvo.

Bielsa, con Pep Guardiola durante su paso por el Bilbao
Bielsa, con Pep Guardiola durante su paso por el Bilbao

La opinión del ex seleccionador español tiene peso en Bilbao por su vínculo histórico con el club. Como futbolista desarrolló toda su carrera en el Bilbao y como entrenador ganó dos ligas, una Copa del Rey y una Supercopa de España al frente del equipo vasco.

El paso de Bielsa por el club vasco dejó 113 partidos oficiales, con 43 victorias, 31 empates y 39 derrotas, una efectividad aproximada del 47%. Ese ciclo incluyó 76 encuentros de La Liga, 14 de Copa del Rey y 23 en competiciones europeas.

Esta no es la primera vez que Clemente apunta contra Bielsa. En 2014, afirmó: “Fue un gran error traer a Bielsa para el Athletic. Si llega a estar un año más bajamos. No bajamos el segundo año por un pelo“.

Además, en 2012 sostuvo en diálogo con Marca: ”Marcelo Bielsa debe aprender lo que significa el Athletic. Si sigue la temporada que viene debe mejorar en las finales y en lo que es el estilo del equipo. Que trabaje para hacer un equipo completo y ganar finales. Al final todo se ha quedado en una serie de frases".

Bielsa, actual entrenador de la selección de Uruguay, viene de confirmar que que su ciclo al frente de la Celeste terminará después del Mundial. “Nuestro trabajo culmina con la Copa del Mundo”, afirmó el entrenador argentino de 70 años durante un evento de la Asociación Uruguaya de Fútbol en el Antel Arena.

Al mando del seleccionado charrúa, Bielsa dirigió 33 partidos y consiguió 16 triunfos, 10 empates y siete derrotas. Ese recorrido tuvo un punto de inflexión en el contrapunto con Luis Suárez después de la Copa América 2024, episodio tras el cual el entrenador quedó bajo observación en el entorno futbolístico uruguayo.

El equipo debutará en la cita mundialista el lunes 15 de junio ante Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium de Miami, luego jugará el domingo 21 frente a Cabo Verde en la misma ciudad y cerrará la fase de grupos contra España el viernes 26 de junio en Guadalajara, México.

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