Claudia Ciardone y su advertencia a Wanda Nara por Martín Migueles: “No era confiable”

Claudia Ciardone recordó los momentos que vivió en su relación con Martíin Migueles y el consejo que le quiso dar a Wanda Nara (Puro Show - El Trece)

La historia entre Wanda Nara y Martín Migueles suma nuevos capítulos y viejos protagonistas. En medio de la exposición mediática y las repercusiones judiciales que rodean al empresario, una de sus exparejas volvió a tomar la palabra. Claudia Ciardone, quien mantuvo una breve relación con Migueles hace tres años, participó de una entrevista en Puro Show (El Trece) y compartió detalles sobre su vínculo, sus impresiones personales y la advertencia que, según relató, intentó hacerle llegar a Wanda antes de que la relación se hiciera pública.

El motivo de la charla era claro: su pasado con Migueles, el hombre que hoy ocupa el corazón, y parte de las polémicas, de Wanda. “Sí, estuve… Lo conocí, sí, tres meses”, admitió Ciardone, restando dramatismo a la historia pero sin esquivar el tema. Y agregó, con humor: “Hace como… ¿tres años?”. Cuando le preguntaron cómo era Migueles en aquel entonces, Claudia fue sincera: “Él lo único que me dijo es que tenía una financiera”. Y ante la consulta de si era pobre o rico, aclaró: “No sé si era pobre o si era rico. Era rico, más o menos”. Otro panelista sumó: “Porque él también vendía productos electrónicos”. Pero Claudia lo negó: “Eso no me lo dijo a mí. A mí lo que me dijo era que tenía una financiera. Era lo único que sabía”.

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Wanda Nara y Martín Migueles en su viaje a Japón

La charla se puso más íntima al indagar en las sensaciones que le generaba Migueles como persona. “A mí nunca me cerró, por eso nunca lo llevé a mi casa”, expresó Ciardone. Y ante el pedido de detalles, explicó: “Eso se lo dije siempre a él. No sé, había algo raro. Intuiciones, qué sé yo, cosas raras. No habría algo específico que yo te pueda decir. Me hacía ruido como persona, no sé. No entendía bien por dónde venía, algo”.

“En ese momento yo lo estaba conociendo, pero no éramos una pareja. Y él siempre quiso ir más allá y quería mostrarse. Yo no me quería mostrar ni nada. De hecho, él me decía que estaba solo, pero evidentemente no lo estaba, sino que estaba como con varias más", recordó Claudia ante el panel. “En ese momento, vino una novia anterior, o su esposa, no sé. Y me increpó y después salió otra chica más. Entre las dos se quedaron ahí peleándose y yo me fui. Por Dios, yo me quería morir”, relató entre risas, recordando el episodio surrealista. Por otro lado, sobre la intención de Migueles de mostrarse con ella, Ciardone no dudó: “Sí, yo creo que tenía una intención por ese lado. Esa era una de las cosas que no me cerraban. Yo era famosa y creo que le gustaba estar cerca de alguien conocido”.

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Wanda Nara y Martín Migueles generaron especulaciones de matrimonio con la pregunta "Te Queres casar conmigo?" que él escribió en la imagen que posteó

El momento más esperado llegó cuando se habló de la advertencia a Nara. Uno de los conductores del ciclo, Matías Vázquez, fue directo: “Cuando explotó esta historia que vos estuviste con Migueles, muchos decían que era también una advertencia para Wanda, para que sepa que Migueles es infiel, que Migueles es traicionero, porque salió un escándalo cuando aparecieron tus chats en ese momento. ¿Vos le recomendarías a Wanda que se aleje de Migueles?” Claudia fue prudente: “Yo no soy nadie para recomendarle a ella. Ojalá ella pueda ver lo que es mejor para ella y si no está bueno lo que le puede llegar a pasar, que se fije, pero no le puedo recomendar. Es algo que me sucedió a mí y, bueno, hoy en día es de público conocimiento cómo está la situación”.

Sin embargo, reconoció que había intentado advertirle: “Le hice decir por una amiga, a través de la mamá de ella, que no era un tipo de persona muy confiable, que se fije. Pero la mamá de ella lo que le respondía a mi amiga es que Wanda no escucha a nadie. Entonces, no le podés dar un consejo. Ojalá ella haga lo mejor para ella”.

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Con la naturalidad de quien no busca escándalos pero tampoco oculta su historia, Claudia Ciardone dejó flotando en el aire la misma advertencia de siempre: cuando algo no cierra, mejor prestar atención. Y en el universo de las relaciones mediáticas, las intuiciones y las historias cruzadas siempre encuentran un nuevo capítulo.