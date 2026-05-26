Descubrieron el secreto detrás del histórico meme de Guardiola “hablando solo”: la reacción de Pep al verlo

Al entrenador le mostraron un particular gesto durante uno de sus partidos en Manchester City

Pep Guardiola estuvo al frente del Manchester City por 10 temporadas en una etapa repleta de éxitos gracias a la obtención de 19 títulos, entre ellos seis Premier League y 1 Champions League, pero su estadía en Inglaterra también contó con escenas particulares que se transformaron en un meme. Una muestra de eso ocurrió cuando fue captado en el banco de suplentes durante un partido, se dio vuelta y la cámara lo mostró aparentemente hablando solo mientras realizaba una explicación durante un duelo correspondiente a la FA Cup. Ahora, el entrenador fue interrogado por este singular momento en medio de su despedida del club.

Luego de confirmar su adiós, la institución realizó una ceremonia dedicada a él y Bernardo Silva tomó el micrófono para realizar su pregunta: “Chicos, pregunta para Pep (Guardiola). Todos queremos saber: ¿Con quién estabas hablando aquí?“. A continuación, se mostró la escena que se ha compartido en decenas de chats laborales, familiares o entre amigos y al DT se le dibujó una sonrisa incómoda, mientras se acomodaba la gorra y se llevaba una de sus manos a la cara para contener la risa.

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“¿Tienes algo que decir?“, le consultó la presentadora y el español solo atinó a negar con la cabeza. Este video se viralizó en redes sociales y llegó a los ojos de las cuentas oficiales de la FA Cup, que publicó una grabación donde pudo fin al misterio sobre a quién se dirigía el DT con la siguiente frase: “Tenemos la respuesta”. Al momento de ampliar el plano televisivo, se observó a Guardiola en compañía de dos de sus colaboradores más cercanos en el cuerpo técnico. Esto le quitó el velo a la escena y comprobó que no estaba hablando solo.

Al entrenador le mostraron una particular reacción en esa competición y las cuentas oficiales del torneo publicaron un mensaje en alusión a eso

Sin embargo, varios usuarios mostraron su enojo por la revelación. “Arruinaron uno de los videos más grandes de todos los tiempos”, escribió un perfil, mientras que otro dijo “me acaba de arruinar el día”. Una cuenta reclamó que hayan descubierto el truco de magia detrás de esta imagen: “Qué ganas de arruinarnos el meme, gracias”. “No estaba loco”, remató uno de los mensajes después de ver la filmación.

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La noticia de su alejamiento de los Ciudadanos comenzó a circular en las últimas jornadas de la Premier League y el 22 de mayo se confirmó esta novedad a través de las cuentas oficiales del elenco de Manchester. “Ha sido un privilegio dirigir al Manchester City durante una década. Estoy orgulloso de lo que logramos juntos”, declaró Pep Guardiola en palabras difundidas por la entidad. Su último partido terminó en derrota 1-2 ante Aston Villa como local.

En la presente temporada, los Sky Blues levantaron la FA Cup y la Copa de la Liga de Inglaterra, mientras que quedaron relegados a la segunda posición de la Premier League, por detrás del campeón Arsenal, y fueron eliminados en octavos de final de la Champions League ante Real Madrid.

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