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El precio del petróleo recuperó terreno en medio de la tensión entre Estados Unidos e Irán en el estrecho de Ormuz

El crudo Brent quedó al borde de los 100 dólares y el West Texas Intermediate cerró cerca de los 94 dólares

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El crudo Brent quedó al borde de los 100 dólares y el West Texas Intermediate cerró cerca de los 94 dólares (REUTERS/Archivo)
El crudo Brent quedó al borde de los 100 dólares y el West Texas Intermediate cerró cerca de los 94 dólares (REUTERS/Archivo)

Los precios internacionales del petróleo registraron este martes una suba y recuperaron gran parte de las pérdidas sufridas al comienzo de la semana, después de los nuevos ataques militares de Estados Unidos contra objetivos iraníes y de las dudas sobre la estabilidad del alto el fuego en Medio Oriente.

El barril de Brent del mar del Norte, referencia para Europa, cerró cerca de los 100 dólares y terminó la jornada en 99,58 dólares, con un incremento de 3,58% respecto del día anterior. El West Texas Intermediate (WTI), referencia estadounidense, finalizó en 93,89 dólares por barril.

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El rebote se produjo apenas un día después de una fuerte caída de los precios, impulsada inicialmente por expectativas de avances diplomáticos entre Washington y Teherán. Sin embargo, la situación volvió a cambiar tras los ataques estadounidenses en el sur de Irán y las nuevas amenazas vinculadas al estrecho de Ormuz.

El mercado energético sigue concentrado en la situación de esa vía marítima estratégica, por donde circula una parte fundamental del petróleo y del gas natural exportado desde el Golfo Pérsico hacia el resto del mundo.

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El mercado está incorporando la posibilidad de un acuerdo, pero en un contexto donde la oferta global sigue severamente afectada”, explicó Mark Malek, director de inversiones de Siebert Financial.

Buques anclados en el Estrecho de Ormuz, visto desde Musandam, Omán (REUTERS/Archivo)
Buques anclados en el Estrecho de Ormuz, visto desde Musandam, Omán (REUTERS/Archivo)

La incertidumbre sobre el tránsito marítimo en Ormuz continúa siendo uno de los principales factores de presión sobre los precios internacionales. Desde el inicio del conflicto regional a fines de febrero, el paso quedó parcialmente restringido y decenas de embarcaciones fueron desviadas o retenidas.

Analistas energéticos consideran que el petróleo difícilmente vuelva a niveles previos a la guerra mientras persistan las amenazas militares en la región.

Es improbable que el Brent baje de los 95 dólares por barril mientras no exista un acuerdo definitivo entre las partes”, sostuvo Gregory Brew, especialista de Eurasia Group. Según explicó, la inseguridad en el estrecho de Ormuz continúa alterando las expectativas de suministro global.

El repunte del petróleo también estuvo influido por el temor de los inversores a nuevas interrupciones en la exportación de crudo desde Medio Oriente. Las recientes operaciones militares de Washington reforzaron la percepción de que la situación regional sigue siendo extremadamente frágil.

Estados Unidos confirmó el lunes que realizó “ataques defensivos” contra embarcaciones iraníes y posiciones de lanzamiento de misiles cerca del estrecho de Ormuz. Washington afirmó que las operaciones buscaban proteger tropas y activos militares estadounidenses desplegados en la zona.

Irán denunció esos bombardeos como una violación del alto el fuego vigente desde abril y acusó a Estados Unidos de agravar la inestabilidad regional.

Estados Unidos confirmó que realizó “ataques defensivos” contra embarcaciones iraníes y posiciones de lanzamiento de misiles cerca del estrecho de Ormuz (CENTCOM)
Estados Unidos confirmó que realizó “ataques defensivos” contra embarcaciones iraníes y posiciones de lanzamiento de misiles cerca del estrecho de Ormuz (CENTCOM)

A pesar de la tensión militar, las conversaciones diplomáticas continúan abiertas. El presidente Donald Trump afirmó que las negociaciones con Teherán “avanzan favorablemente”, aunque advirtió que “solo habrá un gran acuerdo para todos o no habrá ningún acuerdo en absoluto”.

Los operadores financieros siguen atentos a cualquier señal relacionada con la reapertura completa del estrecho de Ormuz. Según estimaciones de Eurasia Group, si la navegación vuelve gradualmente a la normalidad, el flujo de hidrocarburos podría recuperar entre el 30% y el 50% de los niveles previos al conflicto durante el próximo mes.

Sin embargo, un eventual fracaso de las negociaciones podría provocar una nueva escalada en los precios internacionales del crudo.

“Si las conversaciones fracasan en este momento, la situación será peor que al comienzo de la crisis”, advirtió Malek. El analista recordó además que las reservas estratégicas de petróleo utilizadas para amortiguar el impacto del conflicto comenzaron a reducirse desde el inicio de la guerra regional.

(Con información de EFE y AFP)

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