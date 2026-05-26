La fuerte pelea de Pepe Ochoa con Nai Awada: “Tratá de pegar una película o media serie vertical en algún lado”

El panelista de LAM decidió comenzar su programa en Bondi Live con un duro descargo en contra de la hija de Alejandro Awada (Video: El ejército de la mañana- Bondi Live)

El conflicto entre Pepe Ochoa y Nai Awada escaló de la televisión a las redes sociales, dejando en evidencia una disputa que involucra acusaciones cruzadas, cuestionamientos sobre la ética profesional y la exposición de tensiones dentro del mundo del espectáculo. Todo comenzó cuando el panelista de LAM (América TV), utilizó su espacio en El Ejército de la Mañana (Bondi Live) para lanzar un contundente descargo contra la actriz, posicionando el conflicto en el centro de la conversación mediática y digital.

La mañana del martes, Ochoa dejó en claro, desde el inicio, que su decisión es definitiva: “En este programa, o por lo menos mientras esté yo, no te voy a invitar y no vas a venir a trabajar conmigo, porque sos mala mina y mala gente. Nada más”.

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Durante su intervención, el panelista justificó su postura con un tono frontal y sin concesiones. Acusó a la actriz de mentir y de atribuirle conductas que considera injustas. “Nai Awada, andá a tratar de rascar laburo a otro lado. No me vengas a romper a mí las pelotas, primero porque mentís. Segundo, porque me parece que es de mala persona y de mala gente decir que yo dejo a personas sin trabajo”, afirmó.

Sostuvo, además, que la conducta laboral de Awada no contribuye al ambiente de trabajo: “Tratá de pegar una película o media serie vertical en algún lado, porque la verdad que si estás frustrada con tu carrera, a mí no me vengas a romper los huevos”.

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“Tratá de pegar una película o media serie vertical", lanzó Pepe Ochoa contra Nai Awada (Instagram)

El panelista dedicó un segmento de su descargo a reivindicar la labor de su productora, a quien definió como una profesional digna y comprometida. “Marisol es una productora que labura bien y que labura dignamente y que realmente te abrieron las puertas para escuchar tu pedido de laburo y vos no respondés de esa manera, la verdad te digo, sos de cuarta”, expresó Ochoa, al tiempo que planteó que los dichos de Awada podrían poner en juego el puesto de trabajo de la productora: “Si hay gente que piensa que ella no es una persona de confiar y de fiar, tal vez pierde su trabajo, Nai Awada”.

Con una serie de frases contundentes, Ochoa remarcó su decisión de no compartir espacio con la actriz: “En este programa, o por lo menos mientras esté yo, no te voy a invitar y no vas a venir a trabajar conmigo, porque sos mala mina y mala gente. Porque además, nosotros laburamos con la confianza”.

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Las repercusiones del descargo del panelista de LAM no tardaron en llegar y el intercambio se trasladó rápidamente a las redes sociales. La actriz eligió responder desde los comentarios del video publicado en la cuenta oficial de Bondi Live en Instagram, sumando un nuevo capítulo a la polémica.

Las respuestas de Awada en las redes sociales de Bondi

En su primera intervención, expresó: “Ja, ja, ja. De donde saliste, ‘plis. Muero. Beso enorme, responde con argumentos no con agresión en serio les deseo lo mejor”. Luego, profundizó su postura con otro comentario: “Menos mal no le sacas laburo a nadie. Si hay algo que soy es buena mina, de vos no puedo decir lo mismo. Decímelo en la cara”.

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En un tercer mensaje reafirmó su desacuerdo con la actitud del panelista: “!Bajate del pony, flaco! ¿Quien sos?”. Finalmente, Awada respondió a las críticas sobre su entorno familiar y su vida profesional: “Responder sin argumentos ‘seguí siendo la sobrina de’. ¡Agresivos! Pepe sos lo menos, te metés con la vida privada de todos, vivís de eso y ¿sos buena gente? Ja, ja, ja. No me interesa ir ahí. Ni en ningún lado que estés vos, Pepe Ochoa”. En esta última intervención, rechazó los ataques personales y dejó en claro que no tiene interés en formar parte de los proyectos donde participe.