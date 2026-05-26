El grandioso gesto de Vinicius Júnior con Neymar a días del debut de Brasil en el Mundial 2026

El grandioso gesto de Vinicius Júnior con Neymar de cara a la participación de Brasil en el Mundial 2026 (Photo by Jewel SAMAD / AFP)

El delantero del Real Madrid, Vinicius Júnior, zanjó el debate que se había instalado en el fútbol brasileño sobre quién debe portar la camiseta más emblemática de la Canarinha en el Mundial 2026: el número ’10′ volverá a manos de Neymar. “No sé mi número en la Copa del Mundo, pero el ’10′ es para Neymar, eso es obvio”, afirmó el atacante en una entrevista con el canal del youtuber brasileño CazeTV.

La declaración llegó días después de que el entrenador Carlo Ancelotti incluyera a Neymar entre los 26 convocados de Brasil para el torneo, una decisión que generó todo tipo de reacciones en el país sudamericano. La vuelta del delantero del Santos —ausente de la selección desde octubre de 2023 tras sufrir una grave lesión de rodilla— reavivó de inmediato la pregunta sobre el dorsal que lo acompañaría en lo que podría ser su último Mundial.

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El peso histórico del número ’10′ en Brasil es difícil de subestimar. Pelé, Zico, Rivaldo, Ronaldinho y Kaká son algunos de los nombres que lo vistieron a lo largo de las Copas del Mundo. Neymar lo portó en las tres últimas ediciones del torneo, hasta que una rotura de ligamentos lo alejó de la selección por más de dos años. Durante ese período, Vinicius asumió el dorsal en varios tramos, aunque siempre de forma transitoria.

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 - Octavos de final - Brasil vs. Corea del Sur - Estadio 974, Doha, Catar - 5 de diciembre de 2022. Neymar, de Brasil, celebra el segundo gol con Vinicius Junior, Raphinha y Lucas Paquetá (REUTERS/Carl Recine TPX IMÁGENES DEL DÍA)

Con el regreso del máximo goleador histórico de Brasil, el jugador del Real Madrid no dudó. “Es de Neymar, eso está claro”, sentenció de forma tajante ante la consulta de CazeTV. La frase fue suficiente para dar por cerrada la discusión: Vinicius volverá a lucir el ‘7’ en la espalda, el mismo número con el que se proyectó en la selección antes de cubrir la ausencia de su compatriota.

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El gesto tuvo una lectura doble en Brasil: por un lado, el reconocimiento a la jerarquía y la trayectoria de Neymar dentro del equipo; por otro, la confirmación de que, pese a su enorme protagonismo en los últimos años con la Canarinha, Vinicius no buscó apropiarse de un símbolo que la afición asocia al astro del Santos. Será la cuarta Copa del Mundo consecutiva en la que Neymar llevará el ’10′ en la espalda.

La forma física del delantero de 34 años sigue siendo motivo de debate. Su paso por el Al-Hilal se redujo a apenas 7 partidos antes de que una nueva operación de rodilla lo forzara a regresar al Santos para retomar el ritmo competitivo. Ancelotti, que lo dirigirá también en la selección, apostó por su inclusión y tendrá que definir si le otorga un lugar en el once inicial desde el arranque del torneo.

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Brasil debuta el 13 de junio ante Marruecos, en el Grupo C. Le seguirán los duelos frente a Haití el 19 de junio y Escocia el 24 del mismo mes. La Verdeamarela llega al torneo con la presión de romper una racha de 24 años sin título mundialista, desde la conquista en Corea-Japón 2002.