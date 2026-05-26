Ciencia

Avistaje inédito en Comodoro Rivadavia: una ballena azul emergió a metros de una embarcación turística

Por primera vez lograron filmar al animal más grande del planeta en aguas del Golfo San Jorge. El registro se viralizó en redes sociales y despertó el interés de especialistas, que destacaron su utilidad para observar el comportamiento y el desplazamiento del ejemplar

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Ocurrió a pocos metros de una embarcación turística frente a las costas de Comodoro Rivadavia

En el Golfo San Jorge, el mar patagónico ofreció una de sus escenas menos habituales: una ballena azul emergió muy cerca de una embarcación turística y sorprendió a quienes navegaban frente a las costas de Comodoro Rivadavia. El episodio, registrado en video y ampliamente difundido en redes sociales, se transformó en un acontecimiento inédito para la región y atrajo la atención de científicos, autoridades y amantes de la naturaleza.

La excursión, organizada por la empresa Habitantes del Mar, transcurría bajo la rutina habitual de navegación cuando la aparición del mayor animal conocido del planeta modificó el clima a bordo. Analía San Leandro, pasajera del bote, fue quien logró captar en video la cercanía de la ballena azul, cuya silueta nadó paralela a la embarcación, mostrando parte de su cuerpo alargado y su particular color gris azulado.

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La sorpresa inicial se transformó en asombro y emoción. “Primera vez que se logra registrar a la enorme y enigmática ballena azul desde el bote frente a Comodoro Rivadavia. Un encuentro inolvidable que nos recuerda lo asombroso que es el Golfo San Jorge”, publicó el Proyecto de Investigación de Cetáceos del Golfo San Jorge (PI Cetáceos GSJ) en sus redes sociales. El registro se viralizó de inmediato, con miles de interacciones en las plataformas digitales y la rápida reacción de la comunidad científica.

Vista de una ballena azul con su lomo y aleta dorsal emergiendo del mar azul. Al fondo, una ciudad costera y montañas bajo un cielo claro
Una ballena azul emergió cerca de una embarcación turística en el Golfo San Jorge, sorprendiendo a los presentes

Un evento con valor científico y ambiental

La observación de una ballena azul (Balaenoptera musculus) a corta distancia, en aguas costeras del Atlántico sur, representa un fenómeno infrecuente que abre nuevas oportunidades para la ciencia. Los especialistas subrayan la importancia del registro porque permite estudiar de primera mano el comportamiento, desplazamiento y fisonomía del animal bajo condiciones únicas. Se trata de la primera vez que se logra documentar la presencia de esta especie desde una embarcación en la zona.

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Parte del cuerpo de una ballena azul oscuro emergiendo del agua azul, con una ciudad costera y montañas áridas en la distancia
El avistaje se registró frente a las costas de Comodoro Rivadavia y se difundió ampliamente en redes sociales

El episodio se da en un contexto de mayor actividad biológica en el golfo. Científicos y pobladores han reportado un aumento en la presencia de cetáceos, especialmente de la ballena sei (Balaenoptera borealis), especie que estuvo ausente durante casi un siglo y cuya reaparición se interpreta como un signo de recuperación ecológica tras años de protección internacional. La reaparición de estos grandes mamíferos marinos es un indicador del estado del ecosistema. En los últimos meses se han visto grupos numerosos cerca de la costa.

Las causas detrás de estos avistajes pueden estar relacionadas con cambios en la disponibilidad de alimento, variaciones en las corrientes marinas o mejoras en la salud general del ecosistema. Aunque la presencia de la ballena azul en el Atlántico sur está documentada, su acercamiento a zonas interiores del golfo patagónico sigue siendo un hecho poco común.

Vista lateral de una ballena azul parcialmente sumergida junto a un bote inflable naranja con una persona de espaldas observándola
La excursión, organizada por Habitantes del Mar, transcurría con normalidad hasta la aparición del cetáceo

Impacto en el turismo y la economía local

El fenómeno también tuvo repercusión en el sector turístico. La viralización de los videos convirtió al Golfo San Jorge en tendencia y puso en valor su potencial como destino para el avistaje de fauna marina. Esta región, que suele quedar en segundo plano frente a la famosa Península Valdés, comienza a posicionarse como una alternativa para quienes buscan experiencias de contacto con la naturaleza.

El avistamiento de la ballena azul potencia el atractivo de Comodoro Rivadavia y de la provincia de Chubut para el ecoturismo, aunque también plantea retos en términos de regulación y conservación. El propio gobernador de Chubut, Ignacio Torres, compartió en sus redes sociales un video junto a una ballena durante el Primer Encuentro de Pesca Embarcada en Puerto Madryn. “No es IA, es una de las maravillas de nuestra provincia que enamoran a todos los que nos visitan”, escribió el mandatario.

Vista aérea de la parte superior del cuerpo y aleta dorsal de una ballena azul nadando en aguas oceánicas azules, con el sol reflejándose en la superficie
Analía San Leandro grabó el momento en que la ballena azul nadó junto a la embarcación

El mensaje de la ciencia: un mar resiliente

El episodio refuerza el valor simbólico de la conservación marina en un contexto global donde la biodiversidad enfrenta amenazas persistentes. Desde 1986 rige una moratoria internacional sobre la caza comercial de ballenas, medida que permitió observar señales de recuperación en varias especies. El paso silencioso de una ballena azul junto a una embarcación turística en la Patagonia argentina se convierte en un recordatorio de la fragilidad y, al mismo tiempo, de la resiliencia de los ecosistemas marinos.

Parte superior de una ballena azul oscura rompiendo la superficie del agua azul, con salpicaduras leves. Al fondo, una ciudad costera borrosa y montañas
El avistaje representa una oportunidad excepcional para estudiar el comportamiento de la especie

Las imágenes y testimonios de los testigos, junto a la difusión mediática, contribuyen a sensibilizar sobre la importancia de la protección de la fauna marina. Como subrayó el PI Cetáceos GSJ, el registro de este encuentro queda como “un testimonio de un mar que todavía guarda sorpresas”.

La presencia de la ballena azul en el Golfo San Jorge no solo marcó un antes y un después para los tripulantes del bote turístico, sino que también generó orgullo en la comunidad de Comodoro Rivadavia y en todo el país.

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