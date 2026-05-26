Yanina Latorre y Lola en Viena: música en vivo, palacios imperiales y la emoción frente a “El Beso” de Klimt

La conductora usó sus historias para mostrar su minuto a minuto en Austria (Video: Instagram)

Yanina Latorre se tomó vacaciones y, junto a su hija Lola, convirtió el viaje en una aventura de dos etapas. Luego de pasar unos días en Madrid, madre e hija volvieron a tomar un avión y partieron rumbo a Viena para continuar con el plan que habían comenzado días atrás. La conductora documentó el recorrido minuto a minuto en sus historias de Instagram, desde la llegada al hotel hasta los museos, los paseos y la música en vivo.

Antes de arrancar con el turismo de día, Yanina tuvo su primera parada cultural nocturna. Asistió a la Iglesia de San Carlos Borromeo, uno de los templos barrocos más reconocidos de la ciudad, donde presenció una interpretación en vivo de Las cuatro estaciones de Vivaldi a cargo de una orquesta. Fue uno de los primeros momentos del viaje que eligió compartir con sus seguidores.

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El alojamiento también quedó en las historias. De noche, Yanina posó frente a la entrada del hotel The Leo Grand, con una blusa rosa y una pollera larga azul, con la fachada burdeos del hotel iluminada por faroles antiguos. En la vidriera de al lado, una torta de varios pisos decorada con luces completaba la escena.

Yanina posó con estilo frente al hotel The Leo Grand en Viena

El desayuno con el que comenzó su mañana la presentadora

Pantalón oversize, musculosa negra y anteojos de sol fueron los elegidos por la conductora

El imponente Kunsthistorisches Museum de Viena, uno de los destinos visitados por Yanina y Lola

Al día siguiente, arrancó la jornada con un desayuno elaborado. La mesa mostraba un omelette en sartén negra con hierbas, palta con tomates cherry y hojas verdes, té verde en una taza de cerámica, café con leche, manteca en porciones individuales y pequeños potes de mermelada sobre un mantel blanco impecable. Lo presentó con un escueto “Buen dia” en sus historias.

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Después salió a recorrer la ciudad. Se tomó una selfie al sol, con anteojos oscuros y una musculosa negra, sonriendo en algún punto del centro de Viena. Más tarde hizo una pausa para tomar un café con leche helado en una mesa al aire libre, con el Museo de Arte Moderno como telón de fondo.

El recorrido cultural arrancó en el Kunsthistorisches Museum, cuya fachada de cúpula central, arcos de medio punto y jardines con arbustos recortados quedó registrada en una historia con el geotag del lugar. Desde ahí, Yanina se dirigió al Sisi Museum, dentro del complejo del Hofburg, el antiguo palacio imperial de la ciudad.

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Un café con leche fue la pausa elegida por Yanina tras un día de caminata

La representación de la Emperatriz Sisi dentro del museo que lleva su nombre

Madre e hija conocieron el Museo Sisi del Palacio Hofburg en

Adentro del museo, se fotografió frente a una estatua de cuerpo entero de la emperatriz, con el reflejo de ella misma visible en el espejo del fondo. También recorrió las salas imperiales: la sala roja, con sus paredes de damasco carmesí, araña de cristal y retratos al óleo del emperador Francisco José I; la sala de reuniones, con su larga mesa preparada con tazas de porcelana y documentos, y un mayordomo de cera parado en el umbral. Y el dormitorio, con sus paredes blancas y doradas y una cama de hierro negro con acolchado amarillo mostaza, al que Yanina etiquetó sin más vueltas: “El cuarto de Sissi”.

El momento más esperado del recorrido llegó en el Museo del Belvedere. Yanina se plantó frente al original de El Beso, de Gustav Klimt, la obra de 1908 pintada con pan de oro que muestra a dos figuras abrazadas sobre un fondo oscuro y un campo de flores. La reacción fue inmediata: “Mori de amor ‘El Beso’ de Klimt”.

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Pero no alcanzó con una sola foto. Yanina posó sola frente al cuadro, con una musculosa negra y pantalón cargo, mirando a cámara con una sonrisa amplia, y tituló la imagen “Mi cara de felicidad!”. Después convocó a Lola y a una amiga para la foto grupal: las tres juntas, apretadas y sonrientes, con El Beso de fondo. El epígrafe lo dijo todo: “Teníamos que tener nuestra foto con El Beso !!”.

La selfie del grupo frente a la obra de arte

Durante sus vacaciones en Viena, Latorre y su hija admiraron la icónica pintura "El Beso" de Gustav Klimt

La emoción de la conductora al ver la celebre pintura

Yanina aprovechó para probar la famosa torta Sacher (Instagram)

El último registro del día fue en el Café Sacher, el salón de paredes tapizadas en terciopelo rojo que lleva el nombre de la torta más famosa de Austria. Yanina pidió una porción de Sachertorte, la clásica torta de chocolate con cobertura brillante y crema chantilly al costado, acompañada de otro café con leche helado. Lo presentó con la misma energía de todo el viaje: “Laaaaaaa torta Sacher”.

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