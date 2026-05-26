Teleshow

Yanina Latorre y Lola en Viena: música en vivo, palacios imperiales y la emoción frente a “El Beso” de Klimt

La conductora sigue de vacaciones junto a su hija menor y compartió el minuto a minuto de su paso por la capital de Austria

Guardar
Google icon

La conductora usó sus historias para mostrar su minuto a minuto en Austria (Video: Instagram)

Yanina Latorre se tomó vacaciones y, junto a su hija Lola, convirtió el viaje en una aventura de dos etapas. Luego de pasar unos días en Madrid, madre e hija volvieron a tomar un avión y partieron rumbo a Viena para continuar con el plan que habían comenzado días atrás. La conductora documentó el recorrido minuto a minuto en sus historias de Instagram, desde la llegada al hotel hasta los museos, los paseos y la música en vivo.

Antes de arrancar con el turismo de día, Yanina tuvo su primera parada cultural nocturna. Asistió a la Iglesia de San Carlos Borromeo, uno de los templos barrocos más reconocidos de la ciudad, donde presenció una interpretación en vivo de Las cuatro estaciones de Vivaldi a cargo de una orquesta. Fue uno de los primeros momentos del viaje que eligió compartir con sus seguidores.

PUBLICIDAD

El alojamiento también quedó en las historias. De noche, Yanina posó frente a la entrada del hotel The Leo Grand, con una blusa rosa y una pollera larga azul, con la fachada burdeos del hotel iluminada por faroles antiguos. En la vidriera de al lado, una torta de varios pisos decorada con luces completaba la escena.

Yanina Latorre posa frente a la fachada iluminada de un hotel con toldos rojos y ventanales con decoraciones de pasteles en Viena, Austria
Yanina posó con estilo frente al hotel The Leo Grand en Viena
Vista cenital de una mesa con desayuno que incluye un omelet, aguacate rebanado, lechuga, tomates cherry, té, agua, mantequilla y mermeladas
El desayuno con el que comenzó su mañana la presentadora
Mujer rubia de cabello suelto, con gafas de sol oscuras y un top negro, sonríe a la cámara en un día soleado al aire libre. Se ve parte de su brazo y hombro
Pantalón oversize, musculosa negra y anteojos de sol fueron los elegidos por la conductora
Vista exterior del Kunsthistorisches Museum de Viena con su gran cúpula oscura, fachada clásica, árboles recortados y arbustos bajo un cielo azul despejado
El imponente Kunsthistorisches Museum de Viena, uno de los destinos visitados por Yanina y Lola

Al día siguiente, arrancó la jornada con un desayuno elaborado. La mesa mostraba un omelette en sartén negra con hierbas, palta con tomates cherry y hojas verdes, té verde en una taza de cerámica, café con leche, manteca en porciones individuales y pequeños potes de mermelada sobre un mantel blanco impecable. Lo presentó con un escueto “Buen dia” en sus historias.

PUBLICIDAD

Después salió a recorrer la ciudad. Se tomó una selfie al sol, con anteojos oscuros y una musculosa negra, sonriendo en algún punto del centro de Viena. Más tarde hizo una pausa para tomar un café con leche helado en una mesa al aire libre, con el Museo de Arte Moderno como telón de fondo.

El recorrido cultural arrancó en el Kunsthistorisches Museum, cuya fachada de cúpula central, arcos de medio punto y jardines con arbustos recortados quedó registrada en una historia con el geotag del lugar. Desde ahí, Yanina se dirigió al Sisi Museum, dentro del complejo del Hofburg, el antiguo palacio imperial de la ciudad.

Mesa de café al aire libre con un café helado, vaso de agua, botella de agua, gafas de sol y un azucarero. Al fondo, un edificio moderno y gente borrosa
Un café con leche fue la pausa elegida por Yanina tras un día de caminata
Una mujer rubia se toma una selfie con un teléfono frente a una figura de tamaño real de una mujer con vestido de época, dentro de un museo con ventanales
La representación de la Emperatriz Sisi dentro del museo que lleva su nombre
Interior de un salón en el Museo Sisi de Viena con paredes rojas damascas, cuadros históricos, muebles dorados y tapizado rojo, y una lámpara de araña
Madre e hija conocieron el Museo Sisi del Palacio Hofburg en

Adentro del museo, se fotografió frente a una estatua de cuerpo entero de la emperatriz, con el reflejo de ella misma visible en el espejo del fondo. También recorrió las salas imperiales: la sala roja, con sus paredes de damasco carmesí, araña de cristal y retratos al óleo del emperador Francisco José I; la sala de reuniones, con su larga mesa preparada con tazas de porcelana y documentos, y un mayordomo de cera parado en el umbral. Y el dormitorio, con sus paredes blancas y doradas y una cama de hierro negro con acolchado amarillo mostaza, al que Yanina etiquetó sin más vueltas: “El cuarto de Sissi”.

El momento más esperado del recorrido llegó en el Museo del Belvedere. Yanina se plantó frente al original de El Beso, de Gustav Klimt, la obra de 1908 pintada con pan de oro que muestra a dos figuras abrazadas sobre un fondo oscuro y un campo de flores. La reacción fue inmediata: “Mori de amor ‘El Beso’ de Klimt”.

Pero no alcanzó con una sola foto. Yanina posó sola frente al cuadro, con una musculosa negra y pantalón cargo, mirando a cámara con una sonrisa amplia, y tituló la imagen “Mi cara de felicidad!”. Después convocó a Lola y a una amiga para la foto grupal: las tres juntas, apretadas y sonrientes, con El Beso de fondo. El epígrafe lo dijo todo: “Teníamos que tener nuestra foto con El Beso !!”.

Tres mujeres sonríen a la cámara, posando frente a la famosa pintura 'El Beso' de Gustav Klimt, con tonos dorados predominantes. La obra está enmarcada
La selfie del grupo frente a la obra de arte
Una pintura enmarcada de 'El Beso' de Gustav Klimt, con una pareja abrazándose envuelta en túnicas doradas y ornamentos de mosaico sobre un fondo brillante
Durante sus vacaciones en Viena, Latorre y su hija admiraron la icónica pintura "El Beso" de Gustav Klimt
Yanina Latorre sonríe de pie frente a la gran pintura "El Beso" de Gustav Klimt en un museo. Lleva un top negro y pantalones anchos
La emoción de la conductora al ver la celebre pintura
Rebanada de torta Sacher con sello de chocolate y crema batida, un café helado y un vaso sobre mesa oscura. Al fondo, sillones rojos de una cafetería
Yanina aprovechó para probar la famosa torta Sacher (Instagram)

El último registro del día fue en el Café Sacher, el salón de paredes tapizadas en terciopelo rojo que lleva el nombre de la torta más famosa de Austria. Yanina pidió una porción de Sachertorte, la clásica torta de chocolate con cobertura brillante y crema chantilly al costado, acompañada de otro café con leche helado. Lo presentó con la misma energía de todo el viaje: “Laaaaaaa torta Sacher”.

Temas Relacionados

Yanina LatorreLola LatorreVienaAustria

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La reacción de Romina, la expareja de Eduardo Carrera, tras la salida del jugador de Gran Hermano

La publicista compartió una significativa publicación luego de la eliminación del participante, con quien vivió un romance mediático y una paternidad no reconocida

La reacción de Romina, la expareja de Eduardo Carrera, tras la salida del jugador de Gran Hermano

El enojo de Nicole Neumann con una persona que la criticó durante su viaje a Miami: “Uno también es un ser humano”

La modelo se cansó de los comentarios que recibió y decidió contar el detrás de escena

El enojo de Nicole Neumann con una persona que la criticó durante su viaje a Miami: “Uno también es un ser humano”

Gerardo Romano preocupó a sus seguidores con una foto desde el hospital: el motivo de su internación

El actor sorprendió con las imágenes horas después de la función de teatro. La explicación del productor Carlos Rottemberg a Teleshow

Gerardo Romano preocupó a sus seguidores con una foto desde el hospital: el motivo de su internación

El viaje de negocios de Marta y Felipe Fort por Alemania: de la expo chocolate a las salidas y el relax

Cada vez más interesados en la empresa familiar, la influencer compartió la experiencia que vivió con su hermano en el país europeo

El viaje de negocios de Marta y Felipe Fort por Alemania: de la expo chocolate a las salidas y el relax

Lolo Poggio habló de la foto íntima con Nazareno luego de la salida de Gran Hermano: “La gente no entiende”

La influencer se refirió a su vínculo con su excompañero en la casa después de que publicaran una imagen de despertó rumores de romance

Lolo Poggio habló de la foto íntima con Nazareno luego de la salida de Gran Hermano: “La gente no entiende”

DEPORTES

La verdad sobre la novela del pase de Julián Álvarez: los interesados y el gigante con “músculo financiero” para una oferta top

La verdad sobre la novela del pase de Julián Álvarez: los interesados y el gigante con “músculo financiero” para una oferta top

Revelaron el singular pedido del entrenador de Francia después de perder la final del Mundial 2022 ante Argentina

La Fórmula 1 eligió a Franco Colapinto como uno de los mejores pilotos del GP de Canadá: a quién igualó en el primer lugar

La otra convocatoria de Argentina: los 6 futbolistas que sumará Scaloni para los amistosos previos al Mundial

Julián Álvarez habló de la competencia interna que tiene con Lautaro Martínez en la selección argentina

TELESHOW

La reacción de Romina, la expareja de Eduardo Carrera, tras la salida del jugador de Gran Hermano

La reacción de Romina, la expareja de Eduardo Carrera, tras la salida del jugador de Gran Hermano

El enojo de Nicole Neumann con una persona que la criticó durante su viaje a Miami: “Uno también es un ser humano”

Gerardo Romano preocupó a sus seguidores con una foto desde el hospital: el motivo de su internación

El viaje de negocios de Marta y Felipe Fort por Alemania: de la expo chocolate a las salidas y el relax

Lolo Poggio habló de la foto íntima con Nazareno luego de la salida de Gran Hermano: “La gente no entiende”

INFOBAE AMÉRICA

El parque nacional más visitado de EEUU elimina reservas y ahora enfrenta filas y tráfico récord

El parque nacional más visitado de EEUU elimina reservas y ahora enfrenta filas y tráfico récord

Reino Unido anunció sanciones contra redes de criptomonedas acusadas de ayudar a Rusia a evadir restricciones financieras

Nueva amenaza de Rusia: Rubio reveló que Lavrov le dijo que Kiev “se convertirá en un lugar muy peligroso”

Cómo la urbanización transforma el comportamiento animal: el patrón que se repite en 133 especies

Elton John advierte a los compositores sobre la inteligencia artificial: “No dejes que te quite la música de tu alma”