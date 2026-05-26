Hay algo en el aroma dulce de la calabaza horneada que transforma la cocina en un rincón cálido y familiar. La pizza de calabaza, con su masa dorada y cobertura cremosa, es una de esas recetas que sorprenden por su simpleza y sabor reconfortante, ideal para quienes buscan una vuelta de tuerca vegetal y rápida a la pizza tradicional.
En muchas casas argentinas, la pizza de calabaza se disfruta tanto como cena liviana de entresemana como en reuniones informales, acompañando mates o una bebida fría. Suele aparecer en primavera y otoño, cuando la calabaza está en su mejor punto, y es una excelente opción para que chicos y grandes sumen más verduras sin resignar gusto.
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Receta de pizza de calabaza rápida y fácil
La pizza de calabaza consiste en una base crocante (tipo prepizza) cubierta con un puré de calabaza bien sazonado, más mozzarella, y a veces un toque de parmesano o cebolla salteada. Es una receta muy accesible: solo necesita una prepizza comprada o casera, calabaza, queso y condimentos, lista en minutos.
Tiempo de preparación
Tiempo total: 35 minutos
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- Preparación: 20 minutos
- Cocción: 15 minutos
Ingredientes
- 1 prepizza (casera o comprada)
- 400 gr de calabaza (aprox. 1 rodaja grande)
- 150 gr de queso mozzarella rallado
- 2 cucharadas de queso rallado (tipo reggianito o parmesano)
- 1 cebolla chica (opcional)
- 1 diente de ajo (opcional)
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- Sal y pimienta a gusto
- Orégano seco (a gusto)
Cómo hacer pizza de calabaza, paso a paso
- Pelar y cortar la calabaza en cubos. Hervirla en agua con sal hasta que esté bien tierna (10-12 minutos). Escurrir y hacer un puré liso.
- En una sartén, saltear la cebolla picada y el ajo en 1 cucharada de aceite de oliva hasta que estén transparentes (opcional, pero suma mucho sabor).
- Mezclar el puré de calabaza con la cebolla y ajo. Salpimentar y agregar la mitad del queso rallado y 1 cucharada de aceite de oliva.
- Precalentar el horno a 220 °C. Colocar la prepizza sobre una asadera apenas aceitada.
- Distribuir el puré de calabaza sobre la prepizza, emparejando la superficie. Cubrir con la mozzarella y el resto del queso rallado. Espolvorear con orégano.
- Hornear en piso bajo del horno bien caliente durante 10-15 minutos, hasta que el queso funda y la base esté bien dorada.
- Servir caliente, con un hilo extra de aceite de oliva si se desea.
Consejos técnicos clave:
- La calabaza debe estar bien escurrida para evitar que la pizza quede húmeda.
- El horno debe estar fuerte; esto asegura base crocante.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 2 a 3 porciones.
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¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 230 kcal
- Grasas: 9 gr
- Carbohidratos: 31 gr
- Proteínas: 9 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
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