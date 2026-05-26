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Receta de pizza de calabaza, rápida y fácil

Nada mejor que una porción de esta delicia cargada de color y sabor natural para cambiar la rutina de la semana. Cuando la calabaza se convierte en protagonista, el resultado es una combinación suave y untuosa

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Primer plano de una pizza de calabaza con queso, trozos de calabaza asada, cebolla y salvia, con una porción separada y un cortador de pizza.
La pizza de calabaza es una alternativa creativa y colorida a la clásica de muzzarella. Esta versión combina el dulzor y la suavidad de la calabaza cocida, que reemplaza a la salsa de tomate y suma fibra, vitaminas y minerales - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay algo en el aroma dulce de la calabaza horneada que transforma la cocina en un rincón cálido y familiar. La pizza de calabaza, con su masa dorada y cobertura cremosa, es una de esas recetas que sorprenden por su simpleza y sabor reconfortante, ideal para quienes buscan una vuelta de tuerca vegetal y rápida a la pizza tradicional.

En muchas casas argentinas, la pizza de calabaza se disfruta tanto como cena liviana de entresemana como en reuniones informales, acompañando mates o una bebida fría. Suele aparecer en primavera y otoño, cuando la calabaza está en su mejor punto, y es una excelente opción para que chicos y grandes sumen más verduras sin resignar gusto.

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Receta de pizza de calabaza rápida y fácil

La pizza de calabaza consiste en una base crocante (tipo prepizza) cubierta con un puré de calabaza bien sazonado, más mozzarella, y a veces un toque de parmesano o cebolla salteada. Es una receta muy accesible: solo necesita una prepizza comprada o casera, calabaza, queso y condimentos, lista en minutos.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 35 minutos

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  • Preparación: 20 minutos
  • Cocción: 15 minutos

Ingredientes

  • 1 prepizza (casera o comprada)
  • 400 gr de calabaza (aprox. 1 rodaja grande)
  • 150 gr de queso mozzarella rallado
  • 2 cucharadas de queso rallado (tipo reggianito o parmesano)
  • 1 cebolla chica (opcional)
  • 1 diente de ajo (opcional)
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • Sal y pimienta a gusto
  • Orégano seco (a gusto)
Pizza redonda con salsa de calabaza, mozzarella, ricota, hojas de salvia y semillas de calabaza sobre una mesa de madera, rodeada de ingredientes frescos.
Cada porción aporta aproximadamente 230 calorías y es fuente de fibra y vitamina A, derivada de la calabaza utilizada en la cubierta - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer pizza de calabaza, paso a paso

  1. Pelar y cortar la calabaza en cubos. Hervirla en agua con sal hasta que esté bien tierna (10-12 minutos). Escurrir y hacer un puré liso.
  2. En una sartén, saltear la cebolla picada y el ajo en 1 cucharada de aceite de oliva hasta que estén transparentes (opcional, pero suma mucho sabor).
  3. Mezclar el puré de calabaza con la cebolla y ajo. Salpimentar y agregar la mitad del queso rallado y 1 cucharada de aceite de oliva.
  4. Precalentar el horno a 220 °C. Colocar la prepizza sobre una asadera apenas aceitada.
  5. Distribuir el puré de calabaza sobre la prepizza, emparejando la superficie. Cubrir con la mozzarella y el resto del queso rallado. Espolvorear con orégano.
  6. Hornear en piso bajo del horno bien caliente durante 10-15 minutos, hasta que el queso funda y la base esté bien dorada.
  7. Servir caliente, con un hilo extra de aceite de oliva si se desea.

Consejos técnicos clave:

  • La calabaza debe estar bien escurrida para evitar que la pizza quede húmeda.
  • El horno debe estar fuerte; esto asegura base crocante.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 2 a 3 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 230 kcal
  • Grasas: 9 gr
  • Carbohidratos: 31 gr
  • Proteínas: 9 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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