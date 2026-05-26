Conducía alcoholizado, a alta velocidad y en zigzag por la autopista Buenos Aires-La Plata en medio de la niebla: lo detuvieron

El automovilista fue interceptado en el peaje de Hudson. La alcoholemia reveló que tenía 1,95 gramos de alcohol por litro de sangre

La niebla cubría la autopista Buenos Aires - La Plata alrededor de las 10.30 de este martes cuando los agentes de fiscalización vial detectaron algo que iba más allá de las condiciones climáticas adversas: un vehículo que zigzagueaba entre carriles a alta velocidad, con una trayectoria errática que ponía en riesgo a cualquier conductor que transitara esa traza. La visibilidad era escasa; el peligro, concreto.

Entre el kilómetro 20 y el 30 de la autopista, el automóvil realizó maniobras de cambio de carril de forma repetida e impredecible, a una velocidad que agravaba el cuadro. El personal de la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial del Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, que llevaba adelante un operativo conjunto con la empresa AUBASA —concesionaria de la vía—, siguió el recorrido del rodado y coordinó su interceptación en el primer punto de control disponible.

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Ese punto fue el Peaje de Hudson. Allí, el conductor fue detenido y sometido al test de alcoholemia.

“A mí no me grabás”, desafió el temerario conductor a un agente que filmaba el procedimiento.

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Luego, más calmo, intentó aclarar: “No consumo nada, no juego con la vida de los demás”.

El conductor tenía 1,95 gramos de alcohol por litro de sangre

El resultado no dejó lugar a dudas: 1,95 gramos de alcohol por litro de sangre, muy por encima del límite de tolerancia cero que rige en la provincia de Buenos Aires desde la adhesión a la ley nacional de Alcohol Cero, vigente en rutas nacionales desde abril de 2023.

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“Soy prudente”, quiso justificarse el infractor antes de que le labraran el acta de infracción y le fiscalizaran el vehículo completo.

Ese nivel de intoxicación corresponde a lo que los estudios toxicológicos clasifican como borrachera intensa, una fase caracterizada por deterioro grave del rendimiento psicomotor, reducción de la agudeza visual, pérdida de visión periférica, visión borrosa o doble, falta de coordinación de movimientos y escasa percepción del riesgo real. A 1,95 g/l, el organismo está ya en el umbral inferior de la denominada borrachera completa, donde la descoordinación se vuelve grave y el estado de confusión, pronunciado.

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Ante la infracción constatada, los agentes le retuvieron la licencia de conducir y le labraron el acta correspondiente, en cumplimiento de la normativa de tránsito vigente. El Ministerio de Transporte bonaerense, a cargo de Martín Marinucci, difundió el operativo y subrayó la gravedad de conducir bajo los efectos del alcohol en condiciones de visibilidad reducida.

“Con niebla y alcohol al volante, el riesgo de tragedia se multiplica. Por eso seguimos reforzando controles en rutas y autopistas para cuidar la vida de las y los bonaerenses”, señaló la cartera en un comunicado oficial.

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El operativo del martes en la autopista que une la capital federal con La Plata se inscribe en la política de fiscalización permanente que la cartera provincial despliega sobre las principales vías de acceso al conurbano, con foco en horarios y condiciones de mayor riesgo.

“Estoy hasta los huevos”: manejaba borracho, quiso evitar un control y atropelló a un policía en Berazategui

El sargento accidentado fue trasladado al Hospital Evita Pueblo de Berazategui con politraumatismos después de que una camioneta lo embistiera en pleno operativo de tránsito, conducida por un hombre que registró 1,82 gramos de alcohol en sangre y aceleró al ver las luces del retén policial

Un comerciante de 53 años circulaba en la madrugada del lunes por la autopista Buenos Aires-La Plata con 1,82 gramos de alcohol por litro de sangre cuando, al divisar las luces de un operativo policial, aceleró para escapar, perdió el control de su camioneta y terminó arrollando a un policía.

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El hecho se registró en el kilómetro 17,5 de la autopista, a la altura de Berazategui, durante la madrugada del lunes 25 de mayo, en el marco del operativo “Conmemoración del Día de la Revolución de Mayo”, dispuesto por la Policía Vial bonaerense para reforzar los controles de tránsito durante el feriado patrio.

Dos efectivos de esa división —el sargento Matías Ezequiel Segovia y el oficial Jorge Luis Cabrera— se encontraban sobre la banquina a bordo de motos de seguridad vial cuando la Ford Maverick que conducía un hombre identificado como E.A.B. aceleró al ver el retén.

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Tras la maniobra, perdió el control del vehículo y la camioneta embistió al sargento Segovia. El impacto derivó en politraumatismos para el efectivo, que fue trasladado de urgencia en ambulancia al Hospital Evita Pueblo de Berazategui. Fuentes policiales confirmaron al medio El Día que el agente permaneció consciente y fuera de peligro.

Tras el impacto, los efectivos sometieron al conductor al test de alcoholemia. Según informó la Agencia Nacional de Seguridad Vial a Infobae, el resultado fue de 1,82 G/L.

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Lejos de sorprenderse, E.A.B. reaccionó con una frase que quedó registrada en el video filmado por uno de los agentes: “Ya sé que tomé alcohol, estoy hasta los huevos. No voy a declarar otra cosa”. Cuando el efectivo le comunicó formalmente el resultado positivo de la prueba, el conductor respondió: “Sí, ya lo sé”.