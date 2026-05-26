Sociedad

Denunciaron que un hombre maltrató y desplumó a una gallina viva durante los festejos por el campeonato de Belgrano

El ave fue atendida por una veterinaria especializada y apuntaron que no podía caminar, estaba desnutrida y con varias lesiones. El agresor fue identificado

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Uno de los videos que se viralizó del hincha en los festejos con la gallina

Una organización protectora de animales escrachó a un hombre que maltrató una gallina durante los festejos del campeonato obtenido por Belgrano de Córdoba. La situación fue advertida por Huellitas de Córdoba, quienes lograron rescatar al ave y trasladarla a una veterinaria para que sea atendida. Ahora, mientras el animal se recupera, se encuentran juntando la información necesaria para realizar la denuncia formal.

A través de su cuenta de Instagram, los rescatistas describieron que “un hombre decidió convertir a una gallina viva en un objeto de tortura pública”, situación que también fue grabada y compartida a través de las redes sociales, donde se viralizó el caso.

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Elvira, el nombre que le pusieron desde la fundación al ave, fue atendida por Agus, una veterinaria especializada en exóticos y fauna silvestre.

Agus, en diálogo con Infobae, detalló cómo fue la secuencia y las heridas que sufrió la gallina. “Me escribieron ayer (lunes) como a las 15 las chicas de la fundación que la habían rescatado, me contaron la situación. Me dijeron que en el festejo unas personas la habían maltratado, se la tiraban entre ellos, le arrancaban las plumas. Está toda golpeada”, dijo.

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Denuncian a un hincha de Belgrano que desplumó y maltrató a una gallina durante los festejos por el campeonato
La fundación Huellitas de Córdoba rescató a la gallina y la llamaron Elvira

En cuanto la atendió, notó la gravedad del cuadro. Los maltratos, además de ser violentos, fueron diversos, lo que generó gran cantidad de lesiones. “Llegó bastante débil, sin poder caminar, le faltan muchas plumas en varias partes del cuerpo, cerca de la cola, debajo de las alas, en el pecho. Está lastimada, tiene lesiones, sangre, moretones por todos lados. Estaba con bajo peso, bastante flaca. Llegó respirando por el pico, eso es dificultad respiratoria, producto de los golpes, del estrés, ni hablar del dolor”, detalló.

Sin embargo, el trabajo de Agus dio sus frutos y la gallina rápidamente comenzó a mejorar. “La medicamos, la revisamos bien y al rato, después que se fue, las chicas me avisaron que había podido comer y tomar agua. Estaba un poquito mejor. Hoy me dijeron que ya estaba mejor de ánimo, que había podido comer un montón y tomar agua”.

Denuncian a un hincha de Belgrano que desplumó y maltrató a una gallina durante los festejos por el campeonato
El ave presentaba dificultad respiratoria, pérdida de plumas, moretones y bajo peso luego de los actos de violencia

Lo que resta es tiempo para su recuperación. “Lo más urgente, en una semana va a estar resuelto”, indicó la veterinaria. “Los moretones sí demoran varios días en irse, como le pasa a cualquiera”, agregó. En tanto, detalló que lo que más tardará en recuperar serán las plumas: “Hasta que vuelva a replumar todo, mínimo un mes”.

Otro punto a favor que detectó la profesional es que no debería sufrir secuelas a pesar de los daños, aunque aseguró que tendrá que seguir controlándola. “Secuelas no creo que queden, porque no tenía síntomas neurológicos ni nada por el estilo. No estaba fracturada tampoco; una patita le dolía mucho y estaba más inflamada, pero con el tiempo va a mejorar. No creo que queden secuelas”.

Denuncian a un hincha de Belgrano que desplumó y maltrató a una gallina durante los festejos por el campeonato
La fundación espera poder realizar la denuncia en las próximas horas

En cuanto a la parte legal, el trabajo lo está realizando Huellitas de Córdoba. Según supo este medio, ya lograron obtener la información necesaria e identificaron al hombre del video, por lo que se encuentran ultimando detalles con las abogadas para realizar la denuncia formalmente. Además, están a la espera del informe veterinario que debe realizar Agus.

Queremos que este hombre responda por lo que hizo. La violencia hacia los animales no es folklore, no es pasión futbolera y no es un chiste: es maltrato animal”, afirmaron desde la fundación a través de las redes sociales.

Y algo más: quien es capaz de disfrutar el sufrimiento de un animal en público no debería volver a tener animales bajo su cuidado jamás. No vamos a soltar este caso. Queremos justicia para Elvira y una condena social clara para quienes creen que torturar animales puede ser parte de una celebración”, cerraron en su comunicado. En los comentarios, varias personas también exigían que desde el club tomen alguna medida.

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