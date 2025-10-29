Cinco recetas de risotto fáciles y deliciosas para preparar en casa

Uno de los secretos para obtener un risotto perfecto reside en añadir caldo caliente de a poco y mezclar el arroz durante toda la cocción (Imagen Ilustrativa Infobae)

El risotto es un plato que invita a experimentar con ingredientes diversos y a disfrutar de la cocina en cada movimiento.

Su textura suave y su base de arroz permiten combinarlo con verduras, carnes, mariscos o quesos. Esto permite pensar opciones para todos los gustos. A continuación, cinco recetas prácticas y sabrosas para lucirse en casa.

1- Risotto alla milanese (al azafrán)

El risotto alla milanese se destaca por su color amarillo intenso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

350 g de arroz para risotto (Arborio, Carnaroli o similar) 1 cebolla pequeña picada 1 L de caldo de carne 100 ml de vino blanco seco 40 g de manteca 1 pizca generosa de hebras de azafrán 50 g de queso parmesano rallado Sal y pimienta a gusto

Cómo hacer risotto alla milanese, paso a paso

Calentar el caldo y mantenerlo a fuego suave. Derretir 20 g de manteca en una cacerola y añadir la cebolla picada. Cocinar hasta que esté transparente, sin que tome color. Agregar el arroz y mezclar bien durante 1 o 2 minutos para nacarar los granos. Verter el vino blanco y remover hasta que se evapore el alcohol. Incorporar el azafrán disuelto en un poco de caldo caliente. Añadir el caldo bien caliente de a poco, un cucharón por vez, removiendo constantemente hasta que el arroz esté cremoso y al dente (unos 18 minutos). Apagar el fuego, sumar la manteca restante y el queso rallado. Mezclar enérgicamente y dejar reposar tapado 2 minutos antes de servir. Corregir sal y pimienta, servir enseguida.

2- Risotto de champiñones

Los champiñones frescos agregan un sabor terroso y aromas intensos al risotto (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

350 g de arroz para risotto 300 g de champiñones frescos 1 cebolla pequeña picada 2 dientes de ajo picados 1 L de caldo de verduras 100 ml de vino blanco 40 g de manteca 50 g de queso parmesano rallado Aceite de oliva, sal y pimienta

Cómo hacer risotto de champiñones, paso a paso

Limpiar y cortar los champiñones en láminas. Calentar un poco de aceite de oliva y 20 g de manteca en una cacerola. Añadir la cebolla y el ajo, cocinar hasta que estén tiernos. Incorporar los champiñones y saltear hasta que estén dorados. Agregar el arroz y mezclar durante 2 minutos. Verter el vino blanco y esperar hasta que se evapore por completo. Añadir el caldo caliente, de a poco y removiendo siempre, hasta que el arroz esté cremoso y al dente (aprox. 18 minutos). Fuera del fuego, incorporar el resto de la manteca y el parmesano, mezclando bien. Ajustar sal y pimienta, servir de inmediato.

3- Risotto de espárragos y limón

Incluir espárragos y limón en un risotto mejora la frescura del plato (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

350 g de arroz para risotto 1 manojo de espárragos verdes 1 cebolla picada 1 L de caldo de verduras 100 ml de vino blanco Ralladura y jugo de 1 limón 40 g de manteca 50 g de queso parmesano rallado Aceite de oliva, sal y pimienta

Cómo hacer risotto de espárragos y limón, paso a paso

Lavar los espárragos, cortar la parte más fibrosa y picar el resto en trozos pequeños. Reservar las puntas. Saltear la cebolla con aceite y 20 g de manteca hasta que esté tierna. Añadir los espárragos (menos las puntas) y cocinar 2 minutos. Incorporar el arroz y mezclar hasta que se torne nacarado. Agregar el vino y, una vez haya evaporado, comenzar a agregar el caldo caliente de a poco, removiendo. A mitad de cocción, incorporar la ralladura y el jugo de limón. Añadir también las puntas de espárrago. Cuando el arroz esté al dente y cremoso, retirar del fuego y agregar la manteca restante y el parmesano. Mezclar bien. Ajustar sal y pimienta, servir enseguida.

4- Risotto de mariscos

La mezcla de mariscos como camarones, calamares y mejillones, junto al caldo de pescado y el parmesano, ofrece un risotto con aromas marinos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

350 g de arroz para risotto 400 g de mix de mariscos (camarones, calamares, mejillones) 2 dientes de ajo picados 1 cebolla picada 1 L de caldo de pescado 100 ml de vino blanco 40 g de manteca 50 g de queso parmesano rallado Aceite de oliva, sal, pimienta y perejil fresco

Cómo hacer risotto de mariscos, paso a paso

Calentar aceite y 20 g de manteca en una cacerola. Añadir la cebolla y el ajo, rehogar hasta que estén transparentes. Incorporar los mariscos y saltear hasta que apenas cambien de color. Retirar y reservar. Añadir el arroz y cocinar unos minutos, mezclando bien. Verter el vino blanco, dejar evaporar y comenzar a incorporar el caldo caliente, de a poco y removiendo. A mitad de cocción, reincorporar los mariscos al arroz y continuar hidratando con caldo. Cuando el arroz esté al dente y cremoso, retirar del fuego y agregar la manteca restante y el parmesano. Mezclar y espolvorear perejil antes de servir.

5- Risotto de calabaza y salvia

El risotto de calabaza y salvia conjuga dulzor y notas herbales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

350 g de arroz para risotto 300 g de calabaza pelada y en cubos pequeños 1 cebolla picada 1 L de caldo de verduras 100 ml de vino blanco 8-10 hojas de salvia fresca 40 g de manteca 50 g de queso parmesano rallado Aceite de oliva, sal y pimienta

Cómo hacer risotto de calabaza y salvia, paso a paso

Calentar aceite y 20 g de manteca en una cacerola. Añadir la cebolla y la mitad de la salvia. Cocinar hasta que la cebolla esté tierna. Agregar la calabaza y saltear 2-3 minutos. Sumar el arroz y mezclar bien hasta que los granos estén nacarados. Verter el vino blanco, dejar evaporar y empezar a añadir el caldo caliente, de a poco y removiendo siempre. Continuar agregando caldo y removiendo, hasta que la calabaza esté tierna y el arroz cremoso y al dente. Incorporar el resto de la manteca y el parmesano fuera del fuego. Mezclar bien. Decorar con el resto de la salvia antes de servir.