Cinco recetas de risotto fáciles y deliciosas para preparar en casa

Técnicas simples y combinaciones versátiles permiten lograr el resultado ideal

Uno de los secretos para obtener un risotto perfecto reside en añadir caldo caliente de a poco y mezclar el arroz durante toda la cocción (Imagen Ilustrativa Infobae)

El risotto es un plato que invita a experimentar con ingredientes diversos y a disfrutar de la cocina en cada movimiento.

Su textura suave y su base de arroz permiten combinarlo con verduras, carnes, mariscos o quesos. Esto permite pensar opciones para todos los gustos. A continuación, cinco recetas prácticas y sabrosas para lucirse en casa.

1- Risotto alla milanese (al azafrán)

El risotto alla milanese se destaca por su color amarillo intenso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

  1. 350 g de arroz para risotto (Arborio, Carnaroli o similar)
  2. 1 cebolla pequeña picada
  3. 1 L de caldo de carne
  4. 100 ml de vino blanco seco
  5. 40 g de manteca
  6. 1 pizca generosa de hebras de azafrán
  7. 50 g de queso parmesano rallado
  8. Sal y pimienta a gusto

Cómo hacer risotto alla milanese, paso a paso

  1. Calentar el caldo y mantenerlo a fuego suave.
  2. Derretir 20 g de manteca en una cacerola y añadir la cebolla picada. Cocinar hasta que esté transparente, sin que tome color.
  3. Agregar el arroz y mezclar bien durante 1 o 2 minutos para nacarar los granos.
  4. Verter el vino blanco y remover hasta que se evapore el alcohol.
  5. Incorporar el azafrán disuelto en un poco de caldo caliente.
  6. Añadir el caldo bien caliente de a poco, un cucharón por vez, removiendo constantemente hasta que el arroz esté cremoso y al dente (unos 18 minutos).
  7. Apagar el fuego, sumar la manteca restante y el queso rallado. Mezclar enérgicamente y dejar reposar tapado 2 minutos antes de servir.
  8. Corregir sal y pimienta, servir enseguida.

2- Risotto de champiñones

Los champiñones frescos agregan un sabor terroso y aromas intensos al risotto (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

  1. 350 g de arroz para risotto
  2. 300 g de champiñones frescos
  3. 1 cebolla pequeña picada
  4. 2 dientes de ajo picados
  5. 1 L de caldo de verduras
  6. 100 ml de vino blanco
  7. 40 g de manteca
  8. 50 g de queso parmesano rallado
  9. Aceite de oliva, sal y pimienta

Cómo hacer risotto de champiñones, paso a paso

  1. Limpiar y cortar los champiñones en láminas.
  2. Calentar un poco de aceite de oliva y 20 g de manteca en una cacerola.
  3. Añadir la cebolla y el ajo, cocinar hasta que estén tiernos.
  4. Incorporar los champiñones y saltear hasta que estén dorados.
  5. Agregar el arroz y mezclar durante 2 minutos.
  6. Verter el vino blanco y esperar hasta que se evapore por completo.
  7. Añadir el caldo caliente, de a poco y removiendo siempre, hasta que el arroz esté cremoso y al dente (aprox. 18 minutos).
  8. Fuera del fuego, incorporar el resto de la manteca y el parmesano, mezclando bien.
  9. Ajustar sal y pimienta, servir de inmediato.

3- Risotto de espárragos y limón

Incluir espárragos y limón en un risotto mejora la frescura del plato (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

  1. 350 g de arroz para risotto
  2. 1 manojo de espárragos verdes
  3. 1 cebolla picada
  4. 1 L de caldo de verduras
  5. 100 ml de vino blanco
  6. Ralladura y jugo de 1 limón
  7. 40 g de manteca
  8. 50 g de queso parmesano rallado
  9. Aceite de oliva, sal y pimienta

Cómo hacer risotto de espárragos y limón, paso a paso

  1. Lavar los espárragos, cortar la parte más fibrosa y picar el resto en trozos pequeños. Reservar las puntas.
  2. Saltear la cebolla con aceite y 20 g de manteca hasta que esté tierna.
  3. Añadir los espárragos (menos las puntas) y cocinar 2 minutos.
  4. Incorporar el arroz y mezclar hasta que se torne nacarado.
  5. Agregar el vino y, una vez haya evaporado, comenzar a agregar el caldo caliente de a poco, removiendo.
  6. A mitad de cocción, incorporar la ralladura y el jugo de limón. Añadir también las puntas de espárrago.
  7. Cuando el arroz esté al dente y cremoso, retirar del fuego y agregar la manteca restante y el parmesano. Mezclar bien.
  8. Ajustar sal y pimienta, servir enseguida.

4- Risotto de mariscos

La mezcla de mariscos como camarones, calamares y mejillones, junto al caldo de pescado y el parmesano, ofrece un risotto con aromas marinos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

  1. 350 g de arroz para risotto
  2. 400 g de mix de mariscos (camarones, calamares, mejillones)
  3. 2 dientes de ajo picados
  4. 1 cebolla picada
  5. 1 L de caldo de pescado
  6. 100 ml de vino blanco
  7. 40 g de manteca
  8. 50 g de queso parmesano rallado
  9. Aceite de oliva, sal, pimienta y perejil fresco

Cómo hacer risotto de mariscos, paso a paso

  1. Calentar aceite y 20 g de manteca en una cacerola. Añadir la cebolla y el ajo, rehogar hasta que estén transparentes.
  2. Incorporar los mariscos y saltear hasta que apenas cambien de color. Retirar y reservar.
  3. Añadir el arroz y cocinar unos minutos, mezclando bien.
  4. Verter el vino blanco, dejar evaporar y comenzar a incorporar el caldo caliente, de a poco y removiendo.
  5. A mitad de cocción, reincorporar los mariscos al arroz y continuar hidratando con caldo.
  6. Cuando el arroz esté al dente y cremoso, retirar del fuego y agregar la manteca restante y el parmesano.
  7. Mezclar y espolvorear perejil antes de servir.

5- Risotto de calabaza y salvia

El risotto de calabaza y salvia conjuga dulzor y notas herbales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

  1. 350 g de arroz para risotto
  2. 300 g de calabaza pelada y en cubos pequeños
  3. 1 cebolla picada
  4. 1 L de caldo de verduras
  5. 100 ml de vino blanco
  6. 8-10 hojas de salvia fresca
  7. 40 g de manteca
  8. 50 g de queso parmesano rallado
  9. Aceite de oliva, sal y pimienta

Cómo hacer risotto de calabaza y salvia, paso a paso

  1. Calentar aceite y 20 g de manteca en una cacerola. Añadir la cebolla y la mitad de la salvia. Cocinar hasta que la cebolla esté tierna.
  2. Agregar la calabaza y saltear 2-3 minutos.
  3. Sumar el arroz y mezclar bien hasta que los granos estén nacarados.
  4. Verter el vino blanco, dejar evaporar y empezar a añadir el caldo caliente, de a poco y removiendo siempre.
  5. Continuar agregando caldo y removiendo, hasta que la calabaza esté tierna y el arroz cremoso y al dente.
  6. Incorporar el resto de la manteca y el parmesano fuera del fuego. Mezclar bien.
  7. Decorar con el resto de la salvia antes de servir.

