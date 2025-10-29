Cinco recetas de risotto fáciles y deliciosas para preparar en casa

El risotto es un plato que invita a experimentar con ingredientes diversos y a disfrutar de la cocina en cada movimiento.
Su textura suave y su base de arroz permiten combinarlo con verduras, carnes, mariscos o quesos. Esto permite pensar opciones para todos los gustos. A continuación, cinco recetas prácticas y sabrosas para lucirse en casa.
1- Risotto alla milanese (al azafrán)
Ingredientes
- 350 g de arroz para risotto (Arborio, Carnaroli o similar)
- 1 cebolla pequeña picada
- 1 L de caldo de carne
- 100 ml de vino blanco seco
- 40 g de manteca
- 1 pizca generosa de hebras de azafrán
- 50 g de queso parmesano rallado
- Sal y pimienta a gusto
Cómo hacer risotto alla milanese, paso a paso
- Calentar el caldo y mantenerlo a fuego suave.
- Derretir 20 g de manteca en una cacerola y añadir la cebolla picada. Cocinar hasta que esté transparente, sin que tome color.
- Agregar el arroz y mezclar bien durante 1 o 2 minutos para nacarar los granos.
- Verter el vino blanco y remover hasta que se evapore el alcohol.
- Incorporar el azafrán disuelto en un poco de caldo caliente.
- Añadir el caldo bien caliente de a poco, un cucharón por vez, removiendo constantemente hasta que el arroz esté cremoso y al dente (unos 18 minutos).
- Apagar el fuego, sumar la manteca restante y el queso rallado. Mezclar enérgicamente y dejar reposar tapado 2 minutos antes de servir.
- Corregir sal y pimienta, servir enseguida.
2- Risotto de champiñones
Ingredientes
- 350 g de arroz para risotto
- 300 g de champiñones frescos
- 1 cebolla pequeña picada
- 2 dientes de ajo picados
- 1 L de caldo de verduras
- 100 ml de vino blanco
- 40 g de manteca
- 50 g de queso parmesano rallado
- Aceite de oliva, sal y pimienta
Cómo hacer risotto de champiñones, paso a paso
- Limpiar y cortar los champiñones en láminas.
- Calentar un poco de aceite de oliva y 20 g de manteca en una cacerola.
- Añadir la cebolla y el ajo, cocinar hasta que estén tiernos.
- Incorporar los champiñones y saltear hasta que estén dorados.
- Agregar el arroz y mezclar durante 2 minutos.
- Verter el vino blanco y esperar hasta que se evapore por completo.
- Añadir el caldo caliente, de a poco y removiendo siempre, hasta que el arroz esté cremoso y al dente (aprox. 18 minutos).
- Fuera del fuego, incorporar el resto de la manteca y el parmesano, mezclando bien.
- Ajustar sal y pimienta, servir de inmediato.
3- Risotto de espárragos y limón
Ingredientes
- 350 g de arroz para risotto
- 1 manojo de espárragos verdes
- 1 cebolla picada
- 1 L de caldo de verduras
- 100 ml de vino blanco
- Ralladura y jugo de 1 limón
- 40 g de manteca
- 50 g de queso parmesano rallado
- Aceite de oliva, sal y pimienta
Cómo hacer risotto de espárragos y limón, paso a paso
- Lavar los espárragos, cortar la parte más fibrosa y picar el resto en trozos pequeños. Reservar las puntas.
- Saltear la cebolla con aceite y 20 g de manteca hasta que esté tierna.
- Añadir los espárragos (menos las puntas) y cocinar 2 minutos.
- Incorporar el arroz y mezclar hasta que se torne nacarado.
- Agregar el vino y, una vez haya evaporado, comenzar a agregar el caldo caliente de a poco, removiendo.
- A mitad de cocción, incorporar la ralladura y el jugo de limón. Añadir también las puntas de espárrago.
- Cuando el arroz esté al dente y cremoso, retirar del fuego y agregar la manteca restante y el parmesano. Mezclar bien.
- Ajustar sal y pimienta, servir enseguida.
4- Risotto de mariscos
Ingredientes
- 350 g de arroz para risotto
- 400 g de mix de mariscos (camarones, calamares, mejillones)
- 2 dientes de ajo picados
- 1 cebolla picada
- 1 L de caldo de pescado
- 100 ml de vino blanco
- 40 g de manteca
- 50 g de queso parmesano rallado
- Aceite de oliva, sal, pimienta y perejil fresco
Cómo hacer risotto de mariscos, paso a paso
- Calentar aceite y 20 g de manteca en una cacerola. Añadir la cebolla y el ajo, rehogar hasta que estén transparentes.
- Incorporar los mariscos y saltear hasta que apenas cambien de color. Retirar y reservar.
- Añadir el arroz y cocinar unos minutos, mezclando bien.
- Verter el vino blanco, dejar evaporar y comenzar a incorporar el caldo caliente, de a poco y removiendo.
- A mitad de cocción, reincorporar los mariscos al arroz y continuar hidratando con caldo.
- Cuando el arroz esté al dente y cremoso, retirar del fuego y agregar la manteca restante y el parmesano.
- Mezclar y espolvorear perejil antes de servir.
5- Risotto de calabaza y salvia
Ingredientes
- 350 g de arroz para risotto
- 300 g de calabaza pelada y en cubos pequeños
- 1 cebolla picada
- 1 L de caldo de verduras
- 100 ml de vino blanco
- 8-10 hojas de salvia fresca
- 40 g de manteca
- 50 g de queso parmesano rallado
- Aceite de oliva, sal y pimienta
Cómo hacer risotto de calabaza y salvia, paso a paso
- Calentar aceite y 20 g de manteca en una cacerola. Añadir la cebolla y la mitad de la salvia. Cocinar hasta que la cebolla esté tierna.
- Agregar la calabaza y saltear 2-3 minutos.
- Sumar el arroz y mezclar bien hasta que los granos estén nacarados.
- Verter el vino blanco, dejar evaporar y empezar a añadir el caldo caliente, de a poco y removiendo siempre.
- Continuar agregando caldo y removiendo, hasta que la calabaza esté tierna y el arroz cremoso y al dente.
- Incorporar el resto de la manteca y el parmesano fuera del fuego. Mezclar bien.
- Decorar con el resto de la salvia antes de servir.