Golpe a la mafia china: detuvieron a cuatro extorsionadores de dueños de supermercados

Los cuatro detenidos, tres de nacionalidad china y un argentino.

Cuatro integrantes de la organización criminal conocida como “Mafia Pixiu” fueron detenidos por personal de la Policía Bonaerense tras una serie de allanamientos realizados en los partidos de San Martín, Tres de Febrero y CABA, al estar acusados de atacar a tiros y amenazar a un comerciante de origen chino con el objetivo de forzarlo a vender su supermercado a un precio muy por debajo del valor de mercado. Además de concretar las detenciones, los efectivos hallaron un arsenal con el que los miembros de la banda amenazaban a sus víctimas.

Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que el caso comenzó el 18 de diciembre de 2025, cuando la UFI N° 8 del Departamento Judicial San Martín, a cargo de la fiscal Andrea Verónica Andoniades, y bajo supervisión del juez Mauro Gastón Capasso, titular del Juzgado de Garantías N° 1 departamental, recibió una denuncia que señalaba a un hombre de nacionalidad china, dueño de un supermercado situado en la localidad de Caseros, como víctima de amenazas y ataques violentos por parte de un grupo vinculado a la mafia china.

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En este sentido, la víctima denunció que sufrió heridas de arma de fuego durante un episodio violento en el marco de una maniobra extorsiva. Según pudieron reconstruir los investigadores de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado, dependiente de la Dirección Enlace Interpol de la Policía Bonaerense, los agresores buscaban obligar al comerciante a desprenderse de su local, al aprovechar su condición de propietario de otros negocios en la zona para intentar consolidar el dominio territorial.

Parte del arsenal incautado en los allanamientos.

Ante la negativa del comerciante, los acusados habrían ejecutado el ataque armado con la participación de un ciudadano argentino como autor material.

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Las tareas investigativas incluyeron análisis de registros fílmicos, relevamientos testimoniales y acciones de inteligencia criminal, cuyos resultados permitieron identificar a Wang Haitao (40 años), Weng Jianwu (31), Cheng Yanping (36) y Leandro Hernán Burgos Pagani (40), quienes fueron detenidos tras cuatro allanamientos simultáneos.

Asimismo, en el operativo se incautaron ocho teléfonos celulares, varias armas de fuego —incluidas pistolas Glock, Taurus, Bersa y Beretta—, dos escopetas, municiones de diferentes calibres, gas pimienta, prendas de vestir presuntamente utilizadas durante el ataque y dos vehículos, una camioneta Volkswagen Amarok y un Chevrolet Prisma.

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La Volkswagen Amarok en la que se movía la banda.

Todas las personas detenidas permanecen a disposición de la justicia, que continúa con la instrucción de la causa por “extorsión y robo agravado por el uso de arma apta para el disparo”.

La organización criminal “Mafia Pixiu” fue señalada como responsable de intimidaciones sistemáticas a comerciantes de la comunidad china en el conurbano bonaerense, con el propósito de tomar el control de los negocios y fijar condiciones en el mercado local.

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