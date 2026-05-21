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Israel deporta a todos los activistas de la flotilla que iba rumbo a Gaza y fue abordada en el Mediterráneo

Albares asegura que Israel se dispone a deportar hoy mismo a través de Turquía a los españoles detenidos

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Fuerzas navales israelíes llevan una embarcación confiscada de la flotilla que se dirigía a Gaza al puerto israelí de Ashdod tras interceptarla en el mar Mediterráneo, el 19 de mayo de 2026. (AP Foto/Ariel Schalit)
Fuerzas navales israelíes llevan una embarcación confiscada de la flotilla que se dirigía a Gaza al puerto israelí de Ashdod tras interceptarla en el mar Mediterráneo, el 19 de mayo de 2026. (AP Foto/Ariel Schalit)

Las autoridades de Israel han liberado este jueves a todos los activistas de la flotilla abordada por la Armada israelí en aguas internacionales en el mar Mediterráneo de cara a su deportación, según ha confirmado el grupo de abogados Adalah, que ha indicado que todos ellos han salido ya del centro de detención de Ktziot.

“Adalah ha recibido confirmación oficial del Servicio de Prisiones de Israel (IPS) y funcionarios estatales de que todos los activistas detenidos de la Global Sumud Flotilla y la Freedom Flotilla Coalition han sido liberados del centro de detención de Ktziot y están ya en ruta para su deportación”, ha señalado la organización.

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Así, ha subrayado a través de un comunicado que “la mayoría” de los activistas “están siendo trasladados al aeropuerto de Ramon para salir del país por vía aérea”. “El equipo legal de Adalah está supervisando activamente el proceso de tránsito para garantizar que todos los activistas están a salvo y son deportados sin más demora”, ha agregado.

Por último, Adalah ha reiterado que “toda la operación, desde la interceptación ilegal en aguas internacionales hasta la tortura sistemática, la humillación y la detención arbitraria de activistas pacíficos, constituye una flagrante violación del Derecho Internacional”,

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Apenas unos minutos antes, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Albares, había indicado que “todo apunta” a que Israel se dispone a deportar en las próximas horas a través de Turquía a los activistas de la flotilla a Gaza detenidos tras el abordaje de sus embarcaciones, entre los que habría decenas de italianos, franceses y españoles, así como argentinos.

En declaraciones en ‘La 1’, recogidas por Europa Press, explicó que el cónsul español le había informado de que los españoles detenidos, de los que sigue sin haber una cifra oficial aunque estiman que serían 44, estarían siendo trasladados ya al aeropuerto de Ramon, junto al resto de activistas para, “como todo apunta, ser deportados vía Turquía a las 15:00 horas”.

En este sentido, una portavoz de la Flotilla de la Libertad, una de las organizaciones que ha promovido la iniciativa, ha remarcado que el cónsul español les ha trasladado que “van a ser deportados hoy mismo” hacia Turquía en aviones fletados por el Gobierno turco y que desde ayer los activistas han permanecido recluidos en la cárcel de Ktziot.

Poco después, el ministro de Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, ha confirmado que Ankara “trabaja con todas las instituciones relevantes para garantizar la seguridad y retorno seguro” de los turcos detenidos en la “intervención ilegal” de Israel contra la flotilla.

“Planeamos traer hoy de vuelta a Turquía a nuestros ciudadanos y a los participantes de terceros países a través de vuelos especiales”, ha manifestado en redes sociales. “Seguiremos protegiendo los derechos de nuestros ciudadanos y cumpliendo con nuestra responsabilidad humanitaria hacia los civiles en Gaza”, ha remarcado, antes de incidir en que Ankara “mantendrá su apoyo al pueblo palestino”.

Israel presenta ante un juez a una activista israelí de la flotilla interceptada en el mar Mediterráneo
Israel presenta ante un juez a una activista israelí de la flotilla interceptada en el mar Mediterráneo

Apoyo a activistas

Por otra parte, Albares ha aprovechado para dejar claro tanto a los detenidos como a sus familias que cuentan con todo su apoyo, el del Ministerio, el de la Embajada y el del cónsul, que hasta el momento no ha podido visitarles aunque lo ha solicitado, y que gozan de toda la protección diplomática y consular.

Asimismo, ha señalado que la víspera convocó a la encargada de negocios israelí, Dana Erlich, y se procedió a entregarle “una nota verbal, que es el documento de protesta más formal que hay”, al igual que se ha remitido otra al Ministerio de Exteriores israelí reclamando la liberación inmediata de los detenidos.

“Estos españoles que han sido detenidos ilegalmente en aguas internacionales, donde ningún agente israelí tiene ninguna jurisdicción sobre ningún ciudadano español”, ha recalcado, asegurando que hace “directamente responsables de cualquier cosa que les pueda ocurrir” a las autoridades israelíes.

“Les vamos a proteger frente a cualquier eventualidad y por supuesto también les vamos a proteger frente a cualquier calumnia que les vincule con grupos terroristas”, ha asegurado, insistiendo en que “son ciudadanos pacíficos y lo que están exigiendo es lo que exige cualquier Estado decente como hace España”. “Los gazatíes tienen derecho a la ayuda humanitaria, a la atención médica, a la atención hospitalaria y a la educación, como cualquier ser humano del planeta”, ha rematado.

Albares también se ha referido al vídeo difundido en redes sociales por el ministro ultra israelí Itamar Ben Gvir, en el que increpa a los detenidos a su llegada en el puerto de Ashdod y se les ve arrodillados y con la cara en el suelo.

“Vamos a seguir insistiendo para que el ministro israelí que aparecía ayer en ese vídeo odioso, inhumano, monstruoso, no solamente no pueda entrar a España”, donde ya tiene una prohibición de entrada al igual que el también ministro Bezalel Smotrich, “sino que no puede entrar en toda la Unión Europea”.

(Con información de Europa Press)

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