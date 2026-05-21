Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este jueves 21 de mayo

¿A cuánto se paga el dólar en bancos?
El dólar al público sigue ofrecido a $1420 para la venta por quinto día seguido, según la referencia del Banco Nación. El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.420,88 para la venta y $1.369,41 para la compra.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) acumuló 91 ruedas consecutivas con resultado positivo en el mercado de cambios, gracias a acuerdos realizados con bancos, compañías privadas y entidades estatales. Este miércoles, la autoridad monetaria sumó USD 328 millones, la mayor adquisición del mes, y el total del año superó los 8.700 millones de dólares.
Con un monto operado en el segmento de contado de USD 481,5 millones -unos USD 90 millones o 16% menos que el martes-, el dólar mayorista volvió a exhibir estabilidad, al ceder un peso en el día, a $1.397 para la venta. “En los tres primeros días de esta semana el tipo de cambio mayorista subió 2,50 pesos, lejos de la baja de 6 pesos registrada en idéntico lapso de la semana anterior”, detalló Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.
El dólar blue, a $1.430
El dólar blue restó cinco pesos o 0,4% el miércoles, a $1.430 para la venta, mientras que para la compra las agencias informales tomaron la divisa a $1.410, unos 40 pesos o 2,9% por encima de los $1.370 que pagaron los bancos a sus clientes minoristas.
El BCRA compró USD 328 millones
El Banco Central compró este miércoles USD 328 millones, uno de los montos más importantes del año y el más alto desde el 10 de abril (USD 459 millones). Las reservas internacionales brutas crecieron en USD 393 millones, a USD 46.583 millones, el stock más grande desde el 25 de febrero de este año.