Esta es la receta definitiva para hacer albóndigas clásicas perfectas en casa

Las albóndigas forman parte de la gastronomía cotidiana en varios países, con variantes en su preparación y acompañamientos. Su historia refleja un proceso de intercambio cultural que transformó un plato sencillo en un clásico internacional.
Este plato, tan tradicional en los hogares de Colombia y el mundo, tiene mil variantes, pero la versión clásica sigue conquistando paladares por su textura jugosa y salsa irresistible.
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Las albóndigas han viajado desde la cocina europea hasta la colombiana, adaptándose a nuestros ingredientes y costumbres, convirtiéndose en un clásico de la región Andina y en especial de la mesa bogotana ya que son el acompañante perfecto de muchas preparaciones.
Receta de albóndigas clásicas
Las albóndigas clásicas combinan carne molida con pan, huevo y especias, formando bolitas que se doran y luego se sumergen en una salsa de tomate casera. La técnica principal es el amasado manual y la cocción doble: primero fritura o sellado, luego cocción lenta en salsa, para lograr una textura tierna y sabores intensos.
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Tiempo de preparación
- Tiempo total: 1 hora y 20 minutos
- Preparación: 20 minutos
- Cocción: 1 hora (incluye dorado y salsa)
Ingredientes
- 500g de carne molida de res (puedes combinar con cerdo)
- 1 huevo grande
- 1/2 taza de miga de pan o pan rallado
- 1/4 taza de leche
- 1 cebolla cabezona pequeña, finamente picada
- 2 dientes de ajo, triturados
- 1/2 taza de cilantro fresco, picado (opcional)
- 1/2 cucharadita de comino molido
- Sal y pimienta al gusto
- 2 cucharadas de aceite vegetal
- 3 tomates maduros grandes, pelados y picados
- 1/2 pimentón rojo, picado
- 1 zanahoria pequeña, rallada (opcional)
- 1 hoja de laurel
- 1 taza de caldo de res o agua
Cómo hacer albóndigas clásicas, paso a paso
- Remoja el pan: Mezcla el pan rallado con la leche y deja reposar 5 minutos para que se suavice.
- Prepara la mezcla: En un bol grande, une la carne molida, el huevo, el pan remojado, cebolla, ajo, cilantro, comino, sal y pimienta. Amasa con las manos hasta integrar bien todos los ingredientes.
- Forma las albóndigas: Toma porciones de la mezcla y arma bolitas medianas, todas del mismo tamaño para que se cocinen parejo.
- Sella las albóndigas: Calienta el aceite en una sartén grande. Dora las albóndigas por todos los lados, sin cocinarlas totalmente (solo sellar). Retira y reserva.
- Haz la salsa: En la misma sartén, sofríe la cebolla y el ajo restantes con el pimentón y la zanahoria. Cuando estén blandos, agrega el tomate, laurel, sal y pimienta. Cocina a fuego bajo 10 minutos, revolviendo.
- Agrega líquido: Incorpora el caldo, mezcla y deja que la salsa hierva suavemente.
- Cocina las albóndigas en la salsa: Devuelve las albóndigas selladas a la sartén, tapa y cocina a fuego bajo por 35-40 minutos. La salsa debe reducirse y espesar.
- Consejo técnico: Evita que la salsa se seque, añade un poco más de caldo si es necesario.
- Sirve: Retira la hoja de laurel y sirve las albóndigas con arroz blanco, puré o papas al vapor.
Consejos clave:
- No sobre-mezcles la carne para evitar que las albóndigas queden duras.
- Usa tomate natural para una salsa más sabrosa.
- Sella bien las albóndigas antes de sumergirlas en la salsa para mantener su forma.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 4 porciones generosas (aproximadamente 16 albóndigas medianas).
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¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: 320 kcal
- Proteínas: 22g
- Grasas: 16g
- Carbohidratos: 18g
- Fibra: 2g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Guarda las albóndigas en un recipiente hermético en la nevera por hasta 3 días. En congelador, duran hasta 3 meses. Recalienta en sartén o microondas, añadiendo un poco de agua si la salsa se ha espesado mucho.
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