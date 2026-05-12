Colombia

Esta es la receta definitiva para hacer albóndigas clásicas perfectas en casa

El secreto de esta preparación esta en hacer un buen sellado y doble cocción para que la preparación no pierda forma

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Primer plano de un plato de barro con albóndigas humeantes en salsa de tomate, adornadas con perejil, junto a una barra de pan y una copa de vino tinto.
La receta tradicional combina carne molida, pan, huevo y especias - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las albóndigas forman parte de la gastronomía cotidiana en varios países, con variantes en su preparación y acompañamientos. Su historia refleja un proceso de intercambio cultural que transformó un plato sencillo en un clásico internacional.

Este plato, tan tradicional en los hogares de Colombia y el mundo, tiene mil variantes, pero la versión clásica sigue conquistando paladares por su textura jugosa y salsa irresistible.

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Las albóndigas han viajado desde la cocina europea hasta la colombiana, adaptándose a nuestros ingredientes y costumbres, convirtiéndose en un clásico de la región Andina y en especial de la mesa bogotana ya que son el acompañante perfecto de muchas preparaciones.

Receta de albóndigas clásicas

Las albóndigas clásicas combinan carne molida con pan, huevo y especias, formando bolitas que se doran y luego se sumergen en una salsa de tomate casera. La técnica principal es el amasado manual y la cocción doble: primero fritura o sellado, luego cocción lenta en salsa, para lograr una textura tierna y sabores intensos.

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Múltiples tazones pequeños sobre encimera oscura en cocina. Contienen carne molida, pan rallado, huevo, leche, verduras picadas, ajo, especias, aceite y caldo.
El plato rinde cuatro porciones generosas, ideales para compartir en familia - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 1 hora y 20 minutos
  • Preparación: 20 minutos
  • Cocción: 1 hora (incluye dorado y salsa)

Ingredientes

  1. 500g de carne molida de res (puedes combinar con cerdo)
  2. 1 huevo grande
  3. 1/2 taza de miga de pan o pan rallado
  4. 1/4 taza de leche
  5. 1 cebolla cabezona pequeña, finamente picada
  6. 2 dientes de ajo, triturados
  7. 1/2 taza de cilantro fresco, picado (opcional)
  8. 1/2 cucharadita de comino molido
  9. Sal y pimienta al gusto
  10. 2 cucharadas de aceite vegetal
  11. 3 tomates maduros grandes, pelados y picados
  12. 1/2 pimentón rojo, picado
  13. 1 zanahoria pequeña, rallada (opcional)
  14. 1 hoja de laurel
  15. 1 taza de caldo de res o agua

Cómo hacer albóndigas clásicas, paso a paso

  1. Remoja el pan: Mezcla el pan rallado con la leche y deja reposar 5 minutos para que se suavice.
  2. Prepara la mezcla: En un bol grande, une la carne molida, el huevo, el pan remojado, cebolla, ajo, cilantro, comino, sal y pimienta. Amasa con las manos hasta integrar bien todos los ingredientes.
  3. Forma las albóndigas: Toma porciones de la mezcla y arma bolitas medianas, todas del mismo tamaño para que se cocinen parejo.
  4. Sella las albóndigas: Calienta el aceite en una sartén grande. Dora las albóndigas por todos los lados, sin cocinarlas totalmente (solo sellar). Retira y reserva.
  5. Haz la salsa: En la misma sartén, sofríe la cebolla y el ajo restantes con el pimentón y la zanahoria. Cuando estén blandos, agrega el tomate, laurel, sal y pimienta. Cocina a fuego bajo 10 minutos, revolviendo.
  6. Agrega líquido: Incorpora el caldo, mezcla y deja que la salsa hierva suavemente.
  7. Cocina las albóndigas en la salsa: Devuelve las albóndigas selladas a la sartén, tapa y cocina a fuego bajo por 35-40 minutos. La salsa debe reducirse y espesar.
  8. Consejo técnico: Evita que la salsa se seque, añade un poco más de caldo si es necesario.
  9. Sirve: Retira la hoja de laurel y sirve las albóndigas con arroz blanco, puré o papas al vapor.
Primer plano de manos mezclando carne molida con huevo, pan, cebolla morada picada, ajo picado, cilantro, comino, sal y pimienta en un bol blanco.
La clave está en sellar las albóndigas antes de la cocción lenta en salsa - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos clave:

  • No sobre-mezcles la carne para evitar que las albóndigas queden duras.
  • Usa tomate natural para una salsa más sabrosa.
  • Sella bien las albóndigas antes de sumergirlas en la salsa para mantener su forma.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones generosas (aproximadamente 16 albóndigas medianas).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 320 kcal
  • Proteínas: 22g
  • Grasas: 16g
  • Carbohidratos: 18g
  • Fibra: 2g
Primer plano de albóndigas crudas hirviendo en una salsa de tomate roja en una olla de hierro, con vapor y burbujas visibles, y una cuchara de madera.
Las albóndigas pueden conservarse hasta tres días en la nevera o tres meses en congelador - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda las albóndigas en un recipiente hermético en la nevera por hasta 3 días. En congelador, duran hasta 3 meses. Recalienta en sartén o microondas, añadiendo un poco de agua si la salsa se ha espesado mucho.

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