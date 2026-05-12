Esta es la receta definitiva para hacer albóndigas clásicas perfectas en casa

La receta tradicional combina carne molida, pan, huevo y especias - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las albóndigas forman parte de la gastronomía cotidiana en varios países, con variantes en su preparación y acompañamientos. Su historia refleja un proceso de intercambio cultural que transformó un plato sencillo en un clásico internacional.

Este plato, tan tradicional en los hogares de Colombia y el mundo, tiene mil variantes, pero la versión clásica sigue conquistando paladares por su textura jugosa y salsa irresistible.

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Las albóndigas han viajado desde la cocina europea hasta la colombiana, adaptándose a nuestros ingredientes y costumbres, convirtiéndose en un clásico de la región Andina y en especial de la mesa bogotana ya que son el acompañante perfecto de muchas preparaciones.

Receta de albóndigas clásicas

Las albóndigas clásicas combinan carne molida con pan, huevo y especias, formando bolitas que se doran y luego se sumergen en una salsa de tomate casera. La técnica principal es el amasado manual y la cocción doble: primero fritura o sellado, luego cocción lenta en salsa, para lograr una textura tierna y sabores intensos.

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El plato rinde cuatro porciones generosas, ideales para compartir en familia - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

Tiempo total: 1 hora y 20 minutos

Preparación: 20 minutos

Cocción: 1 hora (incluye dorado y salsa)

Ingredientes

500g de carne molida de res (puedes combinar con cerdo) 1 huevo grande 1/2 taza de miga de pan o pan rallado 1/4 taza de leche 1 cebolla cabezona pequeña, finamente picada 2 dientes de ajo, triturados 1/2 taza de cilantro fresco, picado (opcional) 1/2 cucharadita de comino molido Sal y pimienta al gusto 2 cucharadas de aceite vegetal 3 tomates maduros grandes, pelados y picados 1/2 pimentón rojo, picado 1 zanahoria pequeña, rallada (opcional) 1 hoja de laurel 1 taza de caldo de res o agua

Cómo hacer albóndigas clásicas, paso a paso

Remoja el pan: Mezcla el pan rallado con la leche y deja reposar 5 minutos para que se suavice. Prepara la mezcla: En un bol grande, une la carne molida, el huevo, el pan remojado, cebolla, ajo, cilantro, comino, sal y pimienta. Amasa con las manos hasta integrar bien todos los ingredientes. Forma las albóndigas: Toma porciones de la mezcla y arma bolitas medianas, todas del mismo tamaño para que se cocinen parejo. Sella las albóndigas: Calienta el aceite en una sartén grande. Dora las albóndigas por todos los lados, sin cocinarlas totalmente (solo sellar). Retira y reserva. Haz la salsa: En la misma sartén, sofríe la cebolla y el ajo restantes con el pimentón y la zanahoria. Cuando estén blandos, agrega el tomate, laurel, sal y pimienta. Cocina a fuego bajo 10 minutos, revolviendo. Agrega líquido: Incorpora el caldo, mezcla y deja que la salsa hierva suavemente. Cocina las albóndigas en la salsa: Devuelve las albóndigas selladas a la sartén, tapa y cocina a fuego bajo por 35-40 minutos. La salsa debe reducirse y espesar. Consejo técnico: Evita que la salsa se seque, añade un poco más de caldo si es necesario. Sirve: Retira la hoja de laurel y sirve las albóndigas con arroz blanco, puré o papas al vapor.

La clave está en sellar las albóndigas antes de la cocción lenta en salsa - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos clave:

No sobre-mezcles la carne para evitar que las albóndigas queden duras.

Usa tomate natural para una salsa más sabrosa.

Sella bien las albóndigas antes de sumergirlas en la salsa para mantener su forma.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones generosas (aproximadamente 16 albóndigas medianas).

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¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 320 kcal

Proteínas: 22g

Grasas: 16g

Carbohidratos: 18g

Fibra: 2g

Las albóndigas pueden conservarse hasta tres días en la nevera o tres meses en congelador - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda las albóndigas en un recipiente hermético en la nevera por hasta 3 días. En congelador, duran hasta 3 meses. Recalienta en sartén o microondas, añadiendo un poco de agua si la salsa se ha espesado mucho.

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