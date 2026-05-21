Panamá

Incendio obliga a cerrar parte de la Terminal 1 del aeropuerto de Tocumen en Panamá

Las operaciones aéreas fueron reubicadas en otras áreas después de que un fuego en un restaurante generó una fuerte acumulación de humo, lo que exigió la intervención de los equipos de emergencia para preservar la actividad aeroportuaria

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El incendio en el Aeropuerto Internacional de Tocumen inició en la cocina del restaurante Mr. Rooster de la Terminal 1. (Cortesía: Panamá Prestige)
El incendio en el Aeropuerto Internacional de Tocumen inició en la cocina del restaurante Mr. Rooster de la Terminal 1. (Cortesía: Panamá Prestige)

Un incendio en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, originado en el restaurante Mr. Rooster del área de comidas de la Terminal 1, obligó a clausurar el área central y a trasladar operaciones y vuelos hacia la Terminal 2 y zonas habilitadas del muelle, mientras las autoridades mantenían activos los protocolos de seguridad para sostener la operación del principal aeropuerto de Panamá. El siniestro fue controlado por el Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios del aeropuerto, de acuerdo con el Aeropuerto Internacional de Tocumen y con el capitán Rogelio Leslie del SSEI de Tocumen.

La emergencia se produjo en la cocina del restaurante, donde el fuego “se propagó muy rápido”, dijo Leslie. El capitán explicó que se trató de un incendio con grasa dentro del terminal, en la zona libre, y que por esa ubicación la concentración de humo fue alta.

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El humo se concentró en el área central de la Terminal 1

Como medida inmediata, el personal de respuesta cerró el área central, que fue la zona con mayor acumulación de humo, dijo Leslie. El capitán añadió que la operación se mantuvo en el muelle norte y en la Terminal 2, porque en esas áreas no hubo afectación por humo.

Para ventilar el edificio, los equipos colocaron ventiladores en ambas zonas y abrieron puertas del terminal, además de intentar evacuar el humo por los puentes de abordaje del área central y por el lado tierra, explicó Leslie. También indicó que había oficinas llenas de humo y que las unidades trabajaban para despejarlas.

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Las imágenes capturan un incendio en el interior de un local comercial con el rótulo 'Mr. Rooster'. El evento ocurre en un edificio de gran tamaño con fachada de vidrio, donde se aprecian personas en la parte inferior. Dentro del establecimiento se observa un brillo de color naranja-amarillo. Este video es una cobertura de evento.

El Aeropuerto Internacional de Tocumen informó que “las operaciones y vuelos han sido trasladados hacia la Terminal 2 y áreas habilitadas del muelle”. La administración aeroportuaria recomendó a los pasajeros con vuelos programados en la Terminal 1 dirigirse directamente a la Terminal 2 y consultar con sus aerolíneas el estado actualizado de sus itinerarios.

La investigación sobre la causa quedó a cargo de la Oficina de Seguridad

Leslie señaló que todavía no tenía “el detalle a ciencia cierta” sobre el origen exacto del incidente y que esperaban el resultado de la Oficina de Seguridad del Aeropuerto de Panamá. Esa revisión definirá qué ocurrió en la cocina de Mr. Rooster y cómo comenzó la propagación del fuego.

Sobre las personas afectadas, la versión del capitán y la del aeropuerto no coincidieron por completo. Leslie dijo que le reportaron el traslado de un trabajador del aeropuerto a la clínica y que se mantenía en condición estable, aunque aclaró que no podía precisar si la afectación obedeció al humo o al pánico porque la persona “pedía auxilio” cuando fue vista.

Un hombre vestido con uniforme, compuesto por camisa blanca y pantalón oscuro, es entrevistado por un medio de comunicación. Sostiene un micrófono con el logo de TVN. La escena transcurre en el interior de una terminal aérea, con escaleras mecánicas y señalética de aeropuerto visibles al fondo. Una mano de reportero sostiene el micrófono. El video documenta una entrevista.

El Aeropuerto Internacional de Tocumen sostuvo en sus comunicados que “no se reportan personas heridas ni afectadas por inhalación de humo” y que “la situación se encuentra bajo control”. La entidad agregó que mantiene activados los protocolos de seguridad y coordinación operativa para garantizar la continuidad de las operaciones.

La extinción del fuego se logró con la intervención de los bomberos del aeropuerto en conjunto con los bomberos de Panamento, según Leslie. El capitán afirmó que esa acción permitió sofocar el incendio de manera oportuna pese a la rápida propagación inicial.

En su comunicación oficial, el aeropuerto reiteró que el fuego en el food court de la Terminal 1 “fue controlado con éxito” por las unidades del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios. También indicó que seguirá difundiendo información por sus canales oficiales mientras continúan las adecuaciones operativas dentro del terminal.

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