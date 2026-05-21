El Grupo de Danza de Las Guacamayas recibe homenaje especial en Guatemala tras triunfo en Nueva York

La ceremonia en el Palacio Legislativo puso en el centro a una agrupación con más de setenta años de historia. Un galardón inédito, el respaldo institucional y voces que resaltan la memoria de los pueblos (Foto cortesía Organismo Legislativo)

La Comisión de Turismo del Congreso de Guatemala entregó este 20 de mayo un reconocimiento especial al Grupo de Danza de Las Guacamayas, originario de Santa Cruz Verapaz, Alta Verapaz, tras haber sido galardonado recientemente con el premio Latin Alternative Theater Awards (LATA) en Nueva York, Estados Unidos. La distinción internacional marcó la primera ocasión en que una expresión artística guatemalteca recibe este galardón, según informó el Congreso.

Durante el acto solemne, realizado en el Salón de Pasos Perdidos del Palacio Legislativo, participaron los integrantes de la Comisión de Turismo, entre ellos los diputados Kevyn Escobar, vocal de la Comisión Permanente, así como Luis Rodríguez, Héctor Aldana y Herman Echeverría. Los legisladores resaltaron el papel del grupo como representante de Guatemala y promotor de las tradiciones ancestrales en escenarios internacionales. Al destacar la función del arte y la cultura como pilares para fortalecer la identidad nacional, el diputado Echeverría afirmó: “El trabajo de la agrupación mantiene vivas las raíces y herencias ancestrales que forman parte de la memoria histórica de los pueblos”.

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El presidente de la Comisión, Alberto de León, remarcó la importancia de apoyar a quienes conservan las tradiciones guatemaltecas. “Estas expresiones culturales representan el alma de nuestro país y merecen todo el respaldo”, expresó al entregar el reconocimiento. El homenaje incluyó una mención especial a Ana María Chow Terrash, quien ha liderado el grupo desde la década de 1950 y, a sus 94 años, asistió a la ceremonia.

La danza de las guacamayas, conocida como danza Maamó, fue declarada Patrimonio Cultural Intangible de la Nación en 2023 por el Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala. Esta expresión, de origen precolombino del pueblo poqomchi’, narra mediante música, máscaras y coreografías una leyenda tradicional que ha traspasado generaciones y fronteras. Las presentaciones del grupo han llegado a escenarios como el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York y universidades como Harvard y Yale.

En representación del grupo, Juan Alejandro Rax agradeció a la Comisión de Turismo y dedicó el homenaje a las generaciones pasadas y presentes de Santa Cruz Verapaz. “Esto va dedicado a nuestros abuelos y a todos quienes han formado parte de esta agrupación. Este reconocimiento nos da fuerza para seguir adelante, sin dejar morir nuestras tradiciones y herencias”, manifestó.

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La danza de las guacamayas, conocida como danza Maamó, fue declarada Patrimonio Cultural Intangible de la Nación en 2023 por el Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala. Esta expresión, de origen precolombino del pueblo poqomchi’, narra mediante música, máscaras y coreografías una leyenda tradicional que ha traspasado generaciones y fronteras. Las presentaciones del grupo han llegado a escenarios como el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York y universidades como Harvard y Yale.

Un reconocimiento especial pone en valor décadas de trabajo y pasión artística. Líderes, autoridades y la comunidad celebran el rol de embajadores culturales ante el mundo (Foto cortesía Organismo Legislativo)

Durante la ceremonia, el salón se transformó en un espacio de color y música tradicional, donde los asistentes presenciaron una muestra de la danza. El reconocimiento entregado al grupo resaltó su labor como guardianes del patrimonio cultural, promotores del turismo y custodios de la identidad poqomchi’. El acto concluyó con la entrega de menciones individuales a los integrantes y una placa general, así como el compromiso de la Comisión de Turismo de seguir impulsando y preservando las expresiones culturales que distinguen a Guatemala.

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El Latin Alternative Theater Awards, creado por el periodista y productor puertorriqueño Héctor Luis Rivera, celebra la excelencia de las artes teatrales en español y de temática latina. En la edición de 2026, el grupo guatemalteco recibió el premio especial por distinción y mérito, en una ceremonia que contó con la presencia del cónsul general de Guatemala en Nueva York.

Entre máscaras y música tradicional, la historia de un grupo que preserva el legado poqomchi’ se convierte en ejemplo de identidad cultural. Un homenaje que une pasado y presente en una misma celebración (Foto cortesía Organismo Legislativo)

Los líderes del grupo, Juan Alejandro Raj Jul y Waykan Raj Jul, asistieron para recibir el galardón y presentaron una muestra artística en el Talia Spanish Theatre, en Queens. El jurado valoró la preservación y difusión de la cultura maya prehispánica en el extranjero.

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