Guatemala

El Grupo de Danza de Las Guacamayas recibe homenaje especial en Guatemala tras triunfo en Nueva York

La distinción otorgada por el Latin Alternative Theater Awards evidencia el papel de la danza Maamó como símbolo de herencia poqomchi’, proyectando la riqueza cultural de Guatemala hacia audiencias internacionales y renovando el orgullo nacional

Guardar
Google icon
La ceremonia en el Palacio Legislativo puso en el centro a una agrupación con más de setenta años de historia. Un galardón inédito, el respaldo institucional y voces que resaltan la memoria de los pueblos (Foto cortesía Organismo Legislativo)
La ceremonia en el Palacio Legislativo puso en el centro a una agrupación con más de setenta años de historia. Un galardón inédito, el respaldo institucional y voces que resaltan la memoria de los pueblos (Foto cortesía Organismo Legislativo)

La Comisión de Turismo del Congreso de Guatemala entregó este 20 de mayo un reconocimiento especial al Grupo de Danza de Las Guacamayas, originario de Santa Cruz Verapaz, Alta Verapaz, tras haber sido galardonado recientemente con el premio Latin Alternative Theater Awards (LATA) en Nueva York, Estados Unidos. La distinción internacional marcó la primera ocasión en que una expresión artística guatemalteca recibe este galardón, según informó el Congreso.

Durante el acto solemne, realizado en el Salón de Pasos Perdidos del Palacio Legislativo, participaron los integrantes de la Comisión de Turismo, entre ellos los diputados Kevyn Escobar, vocal de la Comisión Permanente, así como Luis Rodríguez, Héctor Aldana y Herman Echeverría. Los legisladores resaltaron el papel del grupo como representante de Guatemala y promotor de las tradiciones ancestrales en escenarios internacionales. Al destacar la función del arte y la cultura como pilares para fortalecer la identidad nacional, el diputado Echeverría afirmó: “El trabajo de la agrupación mantiene vivas las raíces y herencias ancestrales que forman parte de la memoria histórica de los pueblos”.

PUBLICIDAD

El presidente de la Comisión, Alberto de León, remarcó la importancia de apoyar a quienes conservan las tradiciones guatemaltecas. “Estas expresiones culturales representan el alma de nuestro país y merecen todo el respaldo”, expresó al entregar el reconocimiento. El homenaje incluyó una mención especial a Ana María Chow Terrash, quien ha liderado el grupo desde la década de 1950 y, a sus 94 años, asistió a la ceremonia.

La danza de las guacamayas, conocida como danza Maamó, fue declarada Patrimonio Cultural Intangible de la Nación en 2023 por el Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala. Esta expresión, de origen precolombino del pueblo poqomchi’, narra mediante música, máscaras y coreografías una leyenda tradicional que ha traspasado generaciones y fronteras. Las presentaciones del grupo han llegado a escenarios como el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York y universidades como Harvard y Yale.

En representación del grupo, Juan Alejandro Rax agradeció a la Comisión de Turismo y dedicó el homenaje a las generaciones pasadas y presentes de Santa Cruz Verapaz. “Esto va dedicado a nuestros abuelos y a todos quienes han formado parte de esta agrupación. Este reconocimiento nos da fuerza para seguir adelante, sin dejar morir nuestras tradiciones y herencias”, manifestó.

PUBLICIDAD

La danza de las guacamayas, conocida como danza Maamó, fue declarada Patrimonio Cultural Intangible de la Nación en 2023 por el Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala. Esta expresión, de origen precolombino del pueblo poqomchi’, narra mediante música, máscaras y coreografías una leyenda tradicional que ha traspasado generaciones y fronteras. Las presentaciones del grupo han llegado a escenarios como el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York y universidades como Harvard y Yale.

Un reconocimiento especial pone en valor décadas de trabajo y pasión artística. Líderes, autoridades y la comunidad celebran el rol de embajadores culturales ante el mundo (Foto cortesía Organismo Legislativo)
Un reconocimiento especial pone en valor décadas de trabajo y pasión artística. Líderes, autoridades y la comunidad celebran el rol de embajadores culturales ante el mundo (Foto cortesía Organismo Legislativo)

Durante la ceremonia, el salón se transformó en un espacio de color y música tradicional, donde los asistentes presenciaron una muestra de la danza. El reconocimiento entregado al grupo resaltó su labor como guardianes del patrimonio cultural, promotores del turismo y custodios de la identidad poqomchi’. El acto concluyó con la entrega de menciones individuales a los integrantes y una placa general, así como el compromiso de la Comisión de Turismo de seguir impulsando y preservando las expresiones culturales que distinguen a Guatemala.

El Latin Alternative Theater Awards, creado por el periodista y productor puertorriqueño Héctor Luis Rivera, celebra la excelencia de las artes teatrales en español y de temática latina. En la edición de 2026, el grupo guatemalteco recibió el premio especial por distinción y mérito, en una ceremonia que contó con la presencia del cónsul general de Guatemala en Nueva York.

Entre máscaras y música tradicional, la historia de un grupo que preserva el legado poqomchi’ se convierte en ejemplo de identidad cultural. Un homenaje que une pasado y presente en una misma celebración (Foto cortesía Organismo Legislativo)
Entre máscaras y música tradicional, la historia de un grupo que preserva el legado poqomchi’ se convierte en ejemplo de identidad cultural. Un homenaje que une pasado y presente en una misma celebración (Foto cortesía Organismo Legislativo)

Los líderes del grupo, Juan Alejandro Raj Jul y Waykan Raj Jul, asistieron para recibir el galardón y presentaron una muestra artística en el Talia Spanish Theatre, en Queens. El jurado valoró la preservación y difusión de la cultura maya prehispánica en el extranjero.

Temas Relacionados

Comisión de Turismo Congreso GuatemalaSanta Cruz VerapazPatrimonio Cultural IntangibleTradiciones AncestralesGuatemalatradiciones vivascultura guatemalteca

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Capturan en Guatemala a presunto líder narco requerido por Estados Unidos

El Ministerio de Gobernación de Guatemala informó sobre la aprehensión de Eddie Waldemar P., solicitado por la justicia estadounidense por delitos de narcotráfico. La detención se realizó durante un operativo de inteligencia

Capturan en Guatemala a presunto líder narco requerido por Estados Unidos

El Salvador reforma su sistema estadístico con apertura a encuestas especiales y exenciones en Ley de Compras Públicas

El texto modificado establece que las adquisiciones destinadas a proyectos estadísticos especiales estarán sujetas a mecanismos internos de contratación y quedarán libres de impuestos y tributos, reforzando la autonomía operativa del Banco Central

El Salvador reforma su sistema estadístico con apertura a encuestas especiales y exenciones en Ley de Compras Públicas

Honduras: comparecen primeros exmiembros de la excomisión permanente del CN ante la fiscalía

Los primeros exdiputados citados por el Ministerio Público acudieron este miércoles a la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública, donde sus defensas presentaron escritos para conocer los motivos de la investigación y solicitar una reprogramación de las declaraciones.

Honduras: comparecen primeros exmiembros de la excomisión permanente del CN ante la fiscalía

Unas 27 toneladas de desechos formaban parte del paisaje de una playa en ciudad de Panamá

Ríos y playas continúan siendo sitios predilectos para arrojar toda clase de desperdicios

Unas 27 toneladas de desechos formaban parte del paisaje de una playa en ciudad de Panamá

Presidente de Honduras descarta tensiones con El Salvador y afirma que incidente fronterizo “quedó arreglado”

Nasry Asfura aseguró que las relaciones diplomáticas con El Salvador continúan siendo sólidas y defendió la actuación de las autoridades fronterizas tras el ingreso de una delegación salvadoreña vinculada a labores humanitarias.

Presidente de Honduras descarta tensiones con El Salvador y afirma que incidente fronterizo “quedó arreglado”

TECNO

Gemini, Claude, GPT y Grok: las IA ya tienen sus propias emisoras de radio, pero ¿cuál es la más exitosa?

Gemini, Claude, GPT y Grok: las IA ya tienen sus propias emisoras de radio, pero ¿cuál es la más exitosa?

Nuevos emojis para WhatsApp llegarían con diseños únicos en la próxima actualización de Android

Elon Musk comprará más generadores contaminantes para centros de datos, a pesar de ser demandado por ello

Los autos de Tesla que se manejan solos se abren paso en Europa y ahora llegan a Lituania

Un problema matemático que parecía tener una sola respuesta cambió gracias a la IA

ENTRETENIMIENTO

Kim Kardashian revela que toma hasta 35 suplementos al día en su rutina de bienestar

Kim Kardashian revela que toma hasta 35 suplementos al día en su rutina de bienestar

La guionista de ‘The Resident’ acusa a la ABC de replicar su idea para el nuevo spin-off de ‘Grey’s Anatomy’

Anne Hathaway revela su intenso método de preparación antes de cada película

Scooby-Doo llega al anime con una nueva serie ambientada en Japón

‘The Testaments’: se confirma una segunda temporada del spin-off de ’El cuento de la criada’

MUNDO

Diez años, 1.800 millones de dólares y trenes sin conductor: así es el tren que quiere transformar Astaná

Diez años, 1.800 millones de dólares y trenes sin conductor: así es el tren que quiere transformar Astaná

Reino Unido alivió las sanciones al petróleo ruso ante el alza de combustible por la guerra en Medio Oriente

Estados Unidos abordó un buque petrolero con bandera iraní en el golfo de Omán

Ucrania reforzará sus defensas en el norte ante posibles ofensivas rusas desde Bielorrusia

El cambio climático podría cuadruplicar las personas sin hogar en Australia en la próxima década