La elegancia clásica de Leonardo Sbaraglia y el sello visual de Pedro Almodóvar se impusieron en Cannes

Leonardo Sbaraglia y Pedro Almodovar se adueñaron de la atención en la alfombra roja de Cannes 2026 (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

El Festival Internacional de Cine de Cannes 2026 experimentó uno de sus momentos más fotografiados durante la jornada del martes 19 de mayo, cuando Leonardo Sbaraglia y Pedro Almodóvar se adueñaron de la atención en la alfombra roja.

El actor argentino, fiel a la elegancia clásica, lució un esmoquin negro de corte tradicional, mientras el director español apostó por el contraste y la audacia con una camisa y corbata en amarillo neón, combinadas con un traje negro de doble abotonadura.

PUBLICIDAD

Sbaraglia lució un esmoquin negro de corte tradicional, mientras Almodóvar apostó por el contraste y la audacia 8REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Junto al equipo de “Amarga Navidad”, ambos ingresaron entre flashes y miradas curiosas a la presentación oficial de la película, consolidando la expectativa en torno a la producción.

El manifiesto visual de Pedro Almodóvar

La presencia de Almodóvar en la alfombra roja no pasó inadvertida. El director eligió un conjunto que desafió los códigos tradicionales: camisa y corbata en amarillo neón, acompañadas de un traje negro de doble abotonadura con corte relajado y hombros bien definidos. Este color, históricamente vinculado a la mala suerte en el teatro y el cine hispanos, adquirió un nuevo sentido en el contexto del festival. Almodóvar se apropió del amarillo como un gesto de rebeldía y autenticidad.

PUBLICIDAD

El director eligió un conjunto que desafió los códigos tradicionales (Reuters)

El negro del traje actuó como marco neutral para la explosión cromática del amarillo, permitiendo que la “V” del pecho y los detalles en los puños se conviertan en el foco visual. La elección cromática remitió a la estética de la filmografía de Almodóvar, donde los colores primarios y saturados ocupan un lugar central. El director trasladó así su universo visual de la pantalla a su propia silueta, consolidando su imagen como autor.

A los detalles de vestuario se sumaron sus gafas de sol oscuras y su peinado blanco texturizado. Ambos elementos reforzaron la personalidad inconfundible del realizador, quien elige proyectar una identidad visual tan definida como su lenguaje cinematográfico. El resultado es un estilismo que se reconoce al instante y que se destaca entre las propuestas más tradicionales del festival.

PUBLICIDAD

Leonardo Sbaraglia: elegancia clásica y presencia internacional

Mientras Almodóvar apostó al color y la provocación, Sbaraglia optó por la sobriedad de un esmoquin negro impecable. Su atuendo, de corte tradicional y solapas de satén, se completó con camisa blanca y pajarita negra. Esta elección, lejos de ser previsible, funcionó como el contrapunto ideal al riesgo visual del director. El actor argentino encarnó la vigencia del galán cinematográfico y aportó equilibrio al conjunto.

La imagen de Sbaraglia junto a la de Almodóvar resaltó la diversidad de enfoques dentro de la moda masculina contemporánea (REUTERS/Marko Djurica)

Su imagen junto a la de Almodóvar resaltó la diversidad de enfoques dentro de la moda masculina contemporánea. La combinación de clasicismo y audacia sintetizó la pluralidad de estilos que conviven en la Croisette.

PUBLICIDAD

El contraste entre Almodóvar y Sbaraglia se instaló como uno de los puntos altos de la gala. La apuesta por el color y el riesgo encontró su equilibrio en la sobriedad clásica, generando una narrativa estética que enriquece el panorama de la moda masculina contemporánea.

Variedad y sofisticación: así vistió el resto del elenco

Pedro Almodovar y parte del elenco: Barbara Lennie, Leonardo Sbaraglia, Aitana Sanchez-Gijon, Victoria Luengo, Patrick Criado, Milena Smit, Quim Gutiérrez y Rossy de Palma (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

El resto del elenco de la nueva película de Almodóvar también se destacó por sus elecciones de vestuario, aportando variedad y sofisticación a la presentación grupal:

PUBLICIDAD

Nieves Álvarez lució un espectacular vestido largo de lentejuelas oscuras, con escote en “V” pronunciada y aberturas laterales. El brillo sutil del tejido y el corte sirena estilizaron su figura, sumando glamour clásico a la escena.

Rossy de Palma se inclinó por la subversión del código de etiqueta femenino, eligiendo una chaqueta americana oversize a modo de minivestido. Combinó su look con medias oscuras, zapatos de salón y su característico recogido tirante, proyectando audacia y vanguardia.

PUBLICIDAD

El elenco de “Amarga Navidad” desfiló en la alfombra roja con propuestas de moda diversas y sofisticadas, reflejando la pluralidad de estilos y la fuerza colectiva de una de las películas más esperadas del certamen (REUTERS/Marko Djurica)

Aitana Sánchez-Gijón apostó por un vestido de gala de tul en rojo encendido, con escote palabra de honor y una falda voluminosa de corte princesa. El “Rojo Almodóvar” convirtió a la actriz en un foco de atención, aportando dramatismo y romanticismo cinematográfico.

Bárbara Lennie eligió un conjunto de dos piezas compuesto por un cuerpo de cuello alto ricamente bordado en pedrería plateada, y una falda fluida con sutiles detalles de plumas o volantes, reflejando sofisticación artística y un estilo maduro.

PUBLICIDAD

Milena Smit optó por un vestido largo negro de estética gótica-glam, con escote pronunciado, tirantes trabajados y un impactante cuello tipo choker rígido y ancho. El maquillaje y los labios oscuros completaron un look de vanguardia y rebeldía.

El “Rojo Almodóvar”convirtió a Aitana Sánchez-Gijón en un foco de atención, aportando dramatismo y romanticismo cinematográfico (REUTERS/Marko Djurica)

Vicky Luengo se destacó con un vestido lencero de satén blanco o marfil, de líneas limpias y tirantes finos. Su minimalismo chic sobresalió entre los volúmenes y brillos de la alfombra roja.

PUBLICIDAD

Patrick Criado sorprendió con una chaqueta torera cropped, combinada con camisa blanca de cuello subido y fajín ancho, reinterpretando el esmoquin masculino en clave moderna y juvenil.

Quim Gutiérrez lució un esmoquin clásico de corte impecable con un giro cromático sutil: camisa azul claro o lavanda, pajarita a juego y pañuelo blanco en la solapa, logrando un efecto fresco y elegante.