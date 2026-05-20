Tendencias

La elegancia clásica de Leonardo Sbaraglia y el sello visual de Pedro Almodóvar se impusieron en Cannes

La película “Amarga Navidad” llevó a la alfombra roja del festival al actor argentino y al director español, que sorprendió con una camisa y corbata en amarillo neón

Guardar
Google icon
Leonardo Sbaraglia y Pedro Almodovar se adueñaron de la atención en la alfombra roja de Cannes 2026 (REUTERS/Gonzalo Fuentes)
Leonardo Sbaraglia y Pedro Almodovar se adueñaron de la atención en la alfombra roja de Cannes 2026 (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

El Festival Internacional de Cine de Cannes 2026 experimentó uno de sus momentos más fotografiados durante la jornada del martes 19 de mayo, cuando Leonardo Sbaraglia y Pedro Almodóvar se adueñaron de la atención en la alfombra roja.

El actor argentino, fiel a la elegancia clásica, lució un esmoquin negro de corte tradicional, mientras el director español apostó por el contraste y la audacia con una camisa y corbata en amarillo neón, combinadas con un traje negro de doble abotonadura.

PUBLICIDAD

Sbaraglia lució un esmoquin negro de corte tradicional, mientras Almodóvar apostó por el contraste y la audacia 8REUTERS/Sarah Meyssonnier)
Sbaraglia lució un esmoquin negro de corte tradicional, mientras Almodóvar apostó por el contraste y la audacia 8REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Junto al equipo de “Amarga Navidad”, ambos ingresaron entre flashes y miradas curiosas a la presentación oficial de la película, consolidando la expectativa en torno a la producción.

El manifiesto visual de Pedro Almodóvar

La presencia de Almodóvar en la alfombra roja no pasó inadvertida. El director eligió un conjunto que desafió los códigos tradicionales: camisa y corbata en amarillo neón, acompañadas de un traje negro de doble abotonadura con corte relajado y hombros bien definidos. Este color, históricamente vinculado a la mala suerte en el teatro y el cine hispanos, adquirió un nuevo sentido en el contexto del festival. Almodóvar se apropió del amarillo como un gesto de rebeldía y autenticidad.

PUBLICIDAD

El director eligió un conjunto que desafió los códigos tradicionales (Reuters)
El director eligió un conjunto que desafió los códigos tradicionales (Reuters)

El negro del traje actuó como marco neutral para la explosión cromática del amarillo, permitiendo que la “V” del pecho y los detalles en los puños se conviertan en el foco visual. La elección cromática remitió a la estética de la filmografía de Almodóvar, donde los colores primarios y saturados ocupan un lugar central. El director trasladó así su universo visual de la pantalla a su propia silueta, consolidando su imagen como autor.

A los detalles de vestuario se sumaron sus gafas de sol oscuras y su peinado blanco texturizado. Ambos elementos reforzaron la personalidad inconfundible del realizador, quien elige proyectar una identidad visual tan definida como su lenguaje cinematográfico. El resultado es un estilismo que se reconoce al instante y que se destaca entre las propuestas más tradicionales del festival.

Leonardo Sbaraglia: elegancia clásica y presencia internacional

Mientras Almodóvar apostó al color y la provocación, Sbaraglia optó por la sobriedad de un esmoquin negro impecable. Su atuendo, de corte tradicional y solapas de satén, se completó con camisa blanca y pajarita negra. Esta elección, lejos de ser previsible, funcionó como el contrapunto ideal al riesgo visual del director. El actor argentino encarnó la vigencia del galán cinematográfico y aportó equilibrio al conjunto.

La imagen de Sbaraglia junto a la de Almodóvar resaltó la diversidad de enfoques dentro de la moda masculina contemporánea (REUTERS/Marko Djurica)
La imagen de Sbaraglia junto a la de Almodóvar resaltó la diversidad de enfoques dentro de la moda masculina contemporánea (REUTERS/Marko Djurica)

Su imagen junto a la de Almodóvar resaltó la diversidad de enfoques dentro de la moda masculina contemporánea. La combinación de clasicismo y audacia sintetizó la pluralidad de estilos que conviven en la Croisette.

El contraste entre Almodóvar y Sbaraglia se instaló como uno de los puntos altos de la gala. La apuesta por el color y el riesgo encontró su equilibrio en la sobriedad clásica, generando una narrativa estética que enriquece el panorama de la moda masculina contemporánea.

Variedad y sofisticación: así vistió el resto del elenco

Pedro Almodovar y parte del elenco: Barbara Lennie, Leonardo Sbaraglia, Aitana Sanchez-Gijon, Victoria Luengo, Patrick Criado, Milena Smit, Quim Gutiérrez y Rossy de Palma (REUTERS/Gonzalo Fuentes)
Pedro Almodovar y parte del elenco: Barbara Lennie, Leonardo Sbaraglia, Aitana Sanchez-Gijon, Victoria Luengo, Patrick Criado, Milena Smit, Quim Gutiérrez y Rossy de Palma (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

El resto del elenco de la nueva película de Almodóvar también se destacó por sus elecciones de vestuario, aportando variedad y sofisticación a la presentación grupal:

Nieves Álvarez lució un espectacular vestido largo de lentejuelas oscuras, con escote en “V” pronunciada y aberturas laterales. El brillo sutil del tejido y el corte sirena estilizaron su figura, sumando glamour clásico a la escena.

Rossy de Palma se inclinó por la subversión del código de etiqueta femenino, eligiendo una chaqueta americana oversize a modo de minivestido. Combinó su look con medias oscuras, zapatos de salón y su característico recogido tirante, proyectando audacia y vanguardia.

El elenco de “Amarga Navidad” desfiló en la alfombra roja con propuestas de moda diversas y sofisticadas, reflejando la pluralidad de estilos y la fuerza colectiva de una de las películas más esperadas del certamen (REUTERS/Marko Djurica)
El elenco de “Amarga Navidad” desfiló en la alfombra roja con propuestas de moda diversas y sofisticadas, reflejando la pluralidad de estilos y la fuerza colectiva de una de las películas más esperadas del certamen (REUTERS/Marko Djurica)

Aitana Sánchez-Gijón apostó por un vestido de gala de tul en rojo encendido, con escote palabra de honor y una falda voluminosa de corte princesa. El “Rojo Almodóvar” convirtió a la actriz en un foco de atención, aportando dramatismo y romanticismo cinematográfico.

Bárbara Lennie eligió un conjunto de dos piezas compuesto por un cuerpo de cuello alto ricamente bordado en pedrería plateada, y una falda fluida con sutiles detalles de plumas o volantes, reflejando sofisticación artística y un estilo maduro.

Milena Smit optó por un vestido largo negro de estética gótica-glam, con escote pronunciado, tirantes trabajados y un impactante cuello tipo choker rígido y ancho. El maquillaje y los labios oscuros completaron un look de vanguardia y rebeldía.

El “Rojo Almodóvar”convirtió a Aitana Sánchez-Gijón en un foco de atención, aportando dramatismo y romanticismo cinematográfico (REUTERS/Marko Djurica)
El “Rojo Almodóvar”convirtió a Aitana Sánchez-Gijón en un foco de atención, aportando dramatismo y romanticismo cinematográfico (REUTERS/Marko Djurica)

Vicky Luengo se destacó con un vestido lencero de satén blanco o marfil, de líneas limpias y tirantes finos. Su minimalismo chic sobresalió entre los volúmenes y brillos de la alfombra roja.

Patrick Criado sorprendió con una chaqueta torera cropped, combinada con camisa blanca de cuello subido y fajín ancho, reinterpretando el esmoquin masculino en clave moderna y juvenil.

Quim Gutiérrez lució un esmoquin clásico de corte impecable con un giro cromático sutil: camisa azul claro o lavanda, pajarita a juego y pañuelo blanco en la solapa, logrando un efecto fresco y elegante.

Temas Relacionados

Cannes 2026CannesFestival de CannesModaPedro AlmodóvarLeonardo Sbaraglia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El cruce inesperado entre Homo erectus y denisovanos dejó huellas en el ADN de poblaciones actuales

Una investigación internacional identificó en dientes fósiles hallados en China pistas genéticas de un antiguo cruce entre dos especies humanas que compartieron territorio en Asia Oriental hace 400.000 años

El cruce inesperado entre Homo erectus y denisovanos dejó huellas en el ADN de poblaciones actuales

Lectura digital y comprensión: por qué los expertos advierten que no todos los dispositivos son iguales

Investigadores de la Universidad Macquarie analizaron los movimientos oculares durante esta actividad y concluyeron que las distracciones y los formatos inadecuados afectan de forma más profunda los procesos cerebrales

Lectura digital y comprensión: por qué los expertos advierten que no todos los dispositivos son iguales

Duchas frías y chalecos de hielo: estudian su posible efecto en la grasa corporal y el peso

Un nuevo estudio internacional analizó la exposición al frío en adultos con sobrepeso u obesidad y registró cambios promedio en la composición corporal tras seis semanas

Duchas frías y chalecos de hielo: estudian su posible efecto en la grasa corporal y el peso

¿Pensar más tiempo garantiza mejores resultados? Un estudio con grandes maestros del ajedrez contradice la creencia

Investigadores de la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich examinaron más de 215.000 jugadas de grandes maestros con ranking superior a 2.500 puntos de Elo y encontraron patrones que podrían replicarse en la gestión empresarial y la economía

¿Pensar más tiempo garantiza mejores resultados? Un estudio con grandes maestros del ajedrez contradice la creencia

Receta de empanadas de pernil, rápida y fácil

Cómo aprovechar el cerdo desmenuzado ya cocido para simplificar la preparación, sin perder jugosidad ni intensidad

Receta de empanadas de pernil, rápida y fácil

DEPORTES

Boca empató 1-1 ante Cruzeiro y se jugará su clasificación a octavos de la Copa Libertadores en la última fecha

Boca empató 1-1 ante Cruzeiro y se jugará su clasificación a octavos de la Copa Libertadores en la última fecha

La sugestiva respuesta de Guardiola cuando le preguntaron si se irá del Manchester City

La patada “Kung Fu” de Merentiel con la que Boca Juniors abrió el marcador ante Cruzeiro: el gol de antología que le “robó” a Paredes

Aparición de lujo en La Bombonera: la figura internacional que sueña con jugar en Boca y fue a ver el partido ante Cruzeiro

El reconocimiento de Guardiola al argentino Marcos Senesi tras el empate del City ante el Bournemouth

TELESHOW

Zaira Nara sorprendió al revelar un llamativo aspecto de su personalidad: “No soy tan sociable”

Zaira Nara sorprendió al revelar un llamativo aspecto de su personalidad: “No soy tan sociable”

El enojo de Georgina Barbarossa por el Martín Fierro que ganó Wanda Nara: “No voy a ir más, me parece una falta de respeto”

Rodrigo Lussich, conmovido por el recuerdo a Mercedes Portillo en el Martín Fierro: “Así estoy yo sin tí”

Darío Barassi sorprendió al contar el adorno que no puede faltarle para decorar su casa: “Tengo TOCs”

El filoso encuentro de Vero Lozano con Wanda Nara en los Martín Fierro: “¿Podés ser generosa una vez en tu vida?”

INFOBAE AMÉRICA

Randall Zúñiga rompe el silencio tras ser destituido del OIJ: “El juicio legal cede ante la presión mediática”

Randall Zúñiga rompe el silencio tras ser destituido del OIJ: “El juicio legal cede ante la presión mediática”

República Dominicana: Proponen reducir de 25 a 15 años el requisito para acceder a una pensión mínima garantizada

Ironman 70.3 Panamá Latin American TriClub Championship generó ingresos por $5 millones

El gobierno de Panamá reitera respaldo a la institucionalidad en Bolivia

Presidente de la Cámara de Diputados destaca que el Congreso dominicano respondió a feminicidios con penas de hasta 40 años de prisión