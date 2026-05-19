¿Pensar más tiempo garantiza mejores resultados? Un estudio con grandes maestros del ajedrez contradice la creencia

El estudio de la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich confirma que las decisiones rápidas elevan la calidad en partidas de ajedrez profesional - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el ajedrez profesional, un estudio internacional publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences por la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich (LMU) concluye que las decisiones tomadas con mayor rapidez tienden a tener una calidad superior, incluso en situaciones estratégicamente complejas. Esta investigación, encabezada por Uwe Sunde, acompañado por Dainis Zegners (Erasmus University Rotterdam) y Anthony Strittmatter (UniDistance Suisse), desafía la creencia de que pensar durante más tiempo garantiza mejores resultados.

Las decisiones más rápidas en el ajedrez profesional suelen ser de mayor calidad porque reflejan una comprensión clara de la situación o una intuición eficiente para reconocer la mejor jugada. El estudio señala que, si la complejidad objetiva de la posición se mantiene constante, dedicar más tiempo suele asociarse con elecciones de menor calidad, ya que la prolongación de la reflexión indica que el jugador enfrenta mayor dificultad o incertidumbre.

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¿Por qué las decisiones rápidas en el ajedrez profesional suelen ser de mayor calidad? Porque los jugadores expertos, enfrentados a situaciones de igual dificultad, logran identificar rápidamente la mejor jugada gracias a su intuición y experiencia. Reflexionar más tiempo, por el contrario, suele ser señal de dudas o de que el problema parece subjetivamente más complejo, lo que, según la evidencia, reduce la probabilidad de acertar.

Este trabajo se apoyó en el análisis de más de 215.000 jugadas de 3.600 partidas en las que participaron grandes maestros y profesionales con ELO superior a 2.500. Los datos comprenden partidas de ajedrez clásico desarrolladas entre 2014 y 2017, y partidas rápidas y blitz entre 2015 y 2016. Según los autores en PNAS, la relación entre velocidad y calidad de las decisiones se consideraba antes ambigua; se pensaba que reflexionar más podía mejorar el resultado, pero también podía deberse a mayor dificultad percibida. El estudio aporta datos de campo precisos, obtenidos en torneos reales, fuera de laboratorios.

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Los ajedrecistas con mayor intuición y experiencia identifican jugadas óptimas en menos tiempo, demostrando el poder de los patrones aprendidos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Metodología: cómo se midió la calidad y la velocidad de las jugadas

El equipo evaluó la calidad de cada decisión comparando las jugadas realizadas por los profesionales con las recomendaciones de un motor de ajedrez de inteligencia artificial, concretamente Stockfish 17, capaz de calcular la mejor jugada en cada posición. El análisis consideró sólo movimientos posteriores a las primeras quince jugadas de cada partida, descartando las aperturas preestablecidas.

El motor estableció una referencia objetiva al medir si el jugador ejecutó la mejor opción disponible, valorando cada movimiento con respecto a la solución óptima computacional. Además, se utilizaron métodos alternativos como el motor Maia, entrenado para replicar patrones de decisiones humanas, lo que permitió contrastar el cálculo artificial con la intuición de los jugadores. El empleo de ambos criterios demostró que la asociación entre decisión rápida y mayor calidad permanecía robusta más allá de la herramienta empleada para medir el rendimiento.

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Se incorporaron otros factores como la cantidad de tiempo restante (indicador de presión de tiempo), la complejidad computacional —determinada por la cantidad de nodos que el motor analiza antes de determinar la mejor jugada— y la distancia de evaluación entre la mejor y la segunda mejor opción. En todas las modalidades estudiadas —clásico, rápido, blitz— se confirmó la misma tendencia: decidir más rápido aumentó la probabilidad de ejecutar la jugada óptima.

La presión de tiempo y la complejidad computacional se asociaron a decisiones de menor calidad, aunque controlar estos factores mantuvo la tendencia detectada - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Factores que afectan la relación entre velocidad y calidad: complejidad, presión de tiempo e intuición

Los investigadores de la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich subrayan que la presión de tiempo, una mayor complejidad computacional y una menor diferencia entre alternativas se asociaron con decisiones de menor calidad y un tiempo de reflexión más largo. Sin embargo, al controlar estadísticamente estos factores, la relación entre mayor tiempo dedicado y peor calidad persistió sistemáticamente.

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El equipo explica que, al mantener constante la dificultad objetiva, quien tarda más suele percibir la situación como subjetivamente más compleja y es menos preciso al seleccionar su jugada. Por el contrario, las decisiones rápidas evidencian, en muchos casos, lo que los autores denominan intuición: la capacidad de detectar de manera ágil los patrones más relevantes y elegir así la mejor opción.

“Si se mantiene constante la dificultad objetiva de la decisión, alguien que piensa más tiempo suele tomar peores decisiones”, señaló Sunde en PNAS. También sostuvo que “una decisión tomada rápidamente puede indicar una fuerte intuición”. Para Sunde, lo que distingue a los humanos de las máquinas es la aptitud para identificar lo adecuado a partir del contexto, mientras que prolongar el análisis puede deberse a inseguridad o sobrecarga cognitiva.

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Estos patrones fueron consistentes en las tres modalidades principales de ajedrez estudiadas. Las partidas rápidas y blitz, donde el tiempo es más limitado, mostraron una relación negativa aún más acentuada entre duración de la reflexión y calidad de la jugada, confirmando la importancia de la primera impresión basada en experiencia y entrenamiento.

Los investigadores destacan que, en múltiples áreas como la economía y la gestión empresarial, la intuición podría mejorar la toma de decisiones bajo presión - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Discusión: interpretaciones y proyecciones más allá del ajedrez

Este hallazgo tiene implicaciones que trascienden el tablero de ajedrez. Los autores sugieren que este fenómeno podría trasladarse a otros ámbitos donde se toman decisiones complejas bajo presión, como la gestión empresarial, la economía o la resolución de problemas en entornos de alta exigencia. El aspecto clave, de acuerdo con los investigadores de LMU, radica en la complejidad subjetiva que experimenta el individuo, más allá de la dificultad objetiva de la situación.

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En su marco teórico, los investigadores argumentan que los modelos tradicionales, que vinculan la reflexión prolongada con mejores decisiones, no explican completamente el comportamiento documentado en este estudio. Sus resultados respaldan la idea de que la calidad depende de la alineación entre procesos de razonamiento intuitivo y deliberativo. Así, el tiempo extra invertido sólo aporta valor si efectivamente ayuda a reducir la incertidumbre real y no es simplemente un reflejo de desconcierto.

El análisis del ajedrez profesional, gracias a la combinación de alto nivel competitivo y registros exhaustivos, se presenta como un modelo de referencia para investigar la relación entre toma de decisiones, velocidad, calidad e intuición. La consistencia de los resultados a través de múltiples controles y variables refuerza el potencial de estos hallazgos para inspirar estudios en otras áreas estratégicas.

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Aunque a veces se atribuye mayor valor a la reflexión prolongada, la evidencia de este estudio indica que quienes pueden reconocer rápidamente la mejor opción suelen ser los más acertados. Así, el desequilibrio entre intuición y deliberación emerge como un factor crucial en las decisiones de alta precisión, tanto en el ajedrez como en otros campos donde el tiempo y la exactitud son determinantes.