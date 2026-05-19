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Receta de empanadas de pernil, rápida y fácil

Cómo aprovechar el cerdo desmenuzado ya cocido para simplificar la preparación, sin perder jugosidad ni intensidad

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Varias empanadas de pernil doradas sobre una tabla de madera. Una empanada está abierta mostrando el relleno de carne deshebrada y pimientos, con una salsa al lado.
La receta de empanadas de pernil de cerdo asegura una preparación fácil y rápida sin perder sabor ni jugosidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

La empanada de pernil combina dos tradiciones profundamente arraigadas en la gastronomía argentina: la empanada criolla y el pernil de cerdo.

La preparación aprovecha el sabor concentrado del cerdo ya cocido y lo combina con ingredientes simples como cebolla, morrón y especias, lo que reduce los tiempos de elaboración sin resignar profundidad de sabor. La masa, comprada o casera, envuelve ese relleno y se cierra con repulgue antes de entrar al horno.

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Receta de empanadas de pernil

El relleno se elabora con pernil de cerdo desmenuzado, salteado junto con cebolla y morrón picados, condimentado con especias al gusto. Una vez frío, se distribuye sobre los discos de masa, se cierra con repulgue y se hornea hasta dorar. El resultado es una empanada jugosa, con una masa crocante y un interior con presencia clara del cerdo.

La receta admite variaciones: aceitunas, huevo duro o queso pueden incorporarse al relleno según la preferencia de cada cocinero. En su versión más directa, sin embargo, la sencillez de los ingredientes es lo que define el plato. La clave está en la calidad del pernil de base y en el punto de cocción de la masa, que debe quedar dorada sin resecarse.

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Tiempo de preparación

  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción del relleno: 15 minutos
  • Horneado: 20 a 25 minutos

En total, el tiempo de preparación lleva aproximadamente 55 minutos.

Ingredientes

Para el relleno:

  • 500 gr de pernil de cerdo cocido, desmenuzado
  • 1 cebolla mediana, picada fina
  • 1 morrón rojo, picado
  • 2 dientes de ajo, picados
  • 2 cucharadas de aceite
  • 1 cucharadita de pimentón dulce
  • 1 cucharadita de comino molido
  • 1 cucharadita de ají molido
  • Sal y pimienta a gusto
  • 2 huevos duros, picados
  • 50 gr de aceitunas verdes descarozadas, picadas (opcional)

Para armar:

  • 12 tapas de empanadas para horno (tamaño estándar)
  • 1 huevo batido para pintar
Cesta de mimbre con empanadas de pernil doradas sobre madera. Una empanada abierta muestra el relleno de carne de cerdo, acompañada de salsa y limas.
Esta receta rinde 12 empanadas, suficientes para 3 o 4 personas como plato principal o 6 como entrada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer empanadas de pernil, paso a paso

  1. Precalentar el horno a 200℃ y aceitar ligeramente una placa para horno.
  2. Calentar el aceite en una sartén a fuego medio. Agregar la cebolla y el morrón. Cocinar 5 minutos hasta que se ablanden.
  3. Incorporar el ajo picado y cocinar 1 minuto más.
  4. Agregar el pernil desmenuzado y mezclar bien con las verduras. Condimentar con pimentón, comino, ají molido, sal y pimienta.
  5. Cocinar el conjunto 8 a 10 minutos a fuego medio-bajo, revolviendo para integrar los sabores. El relleno no debe quedar seco: si es necesario, agregar un chorrito de caldo o agua caliente.
  6. Apagar el fuego. Incorporar el huevo duro picado y las aceitunas (si se usan). Mezclar y dejar enfriar completamente antes de armar. Este paso es clave: el relleno frío evita que la masa se humedezca y se rompa.
  7. Distribuir las tapas sobre la mesada. Colocar 1 cucharada y media de relleno en el centro de cada una.
  8. Mojar los bordes con agua, doblar la tapa formando una media luna y sellar bien. Hacer el repulgue al gusto o presionar con tenedor.
  9. Colocar las empanadas en la placa y pintarlas con huevo batido.
  10. Hornear 20 a 25 minutos, hasta que la masa esté bien dorada y crocante en los bordes. Retirar y dejar reposar 5 minutos antes de servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 12 empanadas, equivalentes a 3 o 4 porciones como plato principal, o 6 porciones como entrada.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

(Estimado por empanada individual)

  • Calorías: 220 kcal
  • Grasas: 10 gr
  • Carbohidratos: 22 gr
  • Proteínas: 11 gr
  • Sodio: 390 mg (estimado)

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

  • Heladera: Las empanadas ya horneadas se conservan hasta 3 días en un recipiente con tapa. Para regenerarlas, calentar en horno a 180 ℃ durante 8 a 10 minutos; no usar microondas, ya que ablanda la masa.
  • Relleno crudo: El relleno preparado y sin armar se puede guardar hasta 2 días en la heladera en recipiente cerrado.
  • Freezer: Las empanadas crudas (sin hornear) se pueden freezar hasta 3 meses en una sola capa. Hornear directamente desde el freezer a 200℃ por 25 a 30 minutos, sin descongelar.

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