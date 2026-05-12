Política

El Congreso Judío Mundial celebró su 90 aniversario con un llamado urgente contra el odio y el extremismo

Ronald Lauder advirtió que las comunidades judías enfrentan “un creciente odio, extremismo y una profunda incertidumbre” durante la asamblea, donde Buenos Aires tuvo presencia oficial por primera vez en la historia

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Fulvio Pompeo junto a Ronald Lauder, quien encabezó la reunión y advirtió sobre el crecimiento del odio y el extremismo que enfrentan las comunidades judías en el mundo
Fulvio Pompeo junto a Ronald Lauder, quien encabezó la reunión y advirtió sobre el crecimiento del odio y el extremismo que enfrentan las comunidades judías en el mundo

Por primera vez en la historia, Buenos Aires tuvo representación oficial en la Reunión Internacional de Enviados Especiales y Coordinadores para Combatir el Antisemitismo (SECCA), un foro que reúne a gobiernos y comunidades judías de todo el mundo para coordinar estrategias frente al avance del odio antisemita a escala global. El encuentro se desarrolló en Ginebra entre el 10 y el 12 de mayo, en paralelo a la Asamblea del Congreso Judío Mundial (WJC), que conmemoró su 90º aniversario en la misma ciudad donde fue fundado en 1936.

La delegación porteña estuvo encabezada por Fulvio Pompeo, Secretario General y de Relaciones Internacionales del gobierno de la Ciudad, quien fue designado por el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, para coordinar el trabajo en materia de antisemitismo a nivel local. La participación de Buenos Aires en este tipo de foros multilaterales marca un paso en la agenda internacional de la Ciudad sobre la materia.

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La reunión fue liderada por el presidente del Congreso Judío Mundial, Ronald Lauder, quien advirtió sobre el crecimiento del odio y el extremismo. “Noventa años después de la fundación del Congreso Judío Mundial en esta ciudad, las comunidades judías se enfrentan una vez más a un creciente odio, extremismo y una profunda incertidumbre”, afirmó Lauder. “La responsabilidad de esta organización —unir, defender y abogar por el pueblo judío en el ámbito internacional— sigue siendo tan vital hoy como lo fue en 1936”, agregó.

La gala inaugural del 90º aniversario del WJC contó con la apertura del presidente suizo, Guy Parmelin, quien destacó el rol histórico de Suiza como centro de diplomacia y cooperación internacional, y dio la bienvenida al retorno de la organización a Ginebra. La presentación estuvo a cargo del vicepresidente del WJC y presidente de la Federación Suiza de Comunidades Judías (SIG), Ralph Friedländer.

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La delegación argentina en Ginebra incluyó representantes de la AMIA, la embajadora Fabiana Loguzzo y funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires
La delegación argentina en Ginebra incluyó representantes de la AMIA, la embajadora Fabiana Loguzzo y funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires

En el marco de la asamblea, Ronald Lauder, junto a Chella Safra —quien asumió su primera reunión como presidenta de la Junta Directiva del WJC— y Sylvan Adams, presidente de la Región de Israel del WJC, entregaron el Premio a la Resiliencia de Israel a la familia de Ran Gvili, el último rehén en Gaza tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, cuyo cuerpo fue recuperado y devuelto a Israel el 26 de enero de 2026.

Entre los participantes del encuentro figuraron las autoridades del Congreso Judío Latinoamericano: el secretario ejecutivo Claudio Epelman y el secretario general Jorge Knoblovits. También estuvo presente Miguel Ángel Moratinos, Alto Representante de la Alianza de Civilizaciones y enviado especial de la ONU para combatir la islamofobia. Por parte de Argentina, además de la representación porteña, participaron delegados de la AMIA y la embajadora Fabiana Loguzzo, Representante Especial para la Lucha contra el Antisemitismo.

Desde el plano local, la Ciudad de Buenos Aires lleva adelante diversas políticas orientadas a combatir el antisemitismo. Entre ellas se encuentran el estudio del Holocausto, la reflexión sobre discursos de odio, el acompañamiento a escuelas judías y la colaboración con organizaciones de la sociedad civil. En ese marco, Buenos Aires será sede, en junio y noviembre de este año, de dos reuniones plenarias de la IHRA (Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto), luego de que Argentina asumiera recientemente la presidencia de ese organismo.

“Desde Buenos Aires seguimos impulsando políticas públicas concretas para acompañar a la comunidad judía, combatir los discursos de odio y mantener viva la memoria. Alzar la voz contra el antisemitismo y condenar el terrorismo sin excepción son responsabilidades ineludibles de cualquier liderazgo, incluido el de las ciudades. Porque si bien el problema es global, la solución debe ser local“, afirmó Pompeo, quien agregó que desde las instituciones, las aulas y los programas públicos la Ciudad continuará con acciones para prevenir todas las formas de discriminación y violencia.

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