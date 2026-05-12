República Dominicana

El 23.5 % de los dominicanos no respalda a ningún partido y complica una victoria en primera vuelta en 2028

El Partido Revolucionario Moderno encabeza las preferencias con un 30.4 %, lo que anticipa un escenario competitivo y plantea la necesidad de alianzas ante la alta dispersión del voto en la República Dominicana

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Ilustración plana de un votante con papeleta frente a una urna transparente, rodeado de otras personas y símbolos políticos desenfocados.
Una ilustración contemporánea simboliza la autonomía del votante en República Dominicana, donde individuos ejercen su derecho al voto con independencia frente a los partidos políticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El panorama electoral de la República Dominicana para 2028 destaca por la ausencia de un partido con respaldo suficiente para asegurar la presidencia en primera vuelta.

El último sondeo de Gallup-Diario Libre revela que el 23.5 % asegura no simpatizar con ninguna organización política, un dato que supera la simpatía individual de los principales partidos opositores y confirma una tendencia hacia la autonomía del votante.

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Según el informe publicado por Diario Libre, el Partido Revolucionario Moderno (PRM) lidera la intención de voto con 30.4 %, seguido muy de cerca por Fuerza del Pueblo y Partido de la Liberación Dominicana (PLD), con 19.6 % y 19.5 %, respectivamente.

Esta distribución anticipa un proceso electoral competitivo y obliga a los partidos a reconsiderar sus estrategias, en un contexto donde la identificación partidaria tradicional pierde peso ante la valoración de liderazgos individuales y la preferencia por propuestas concretas.

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El escenario se caracteriza por una mayor dispersión de simpatías. La suma del PRM, Fuerza del Pueblo y PLD no alcanza el 70 % del total, mientras que el resto corresponde principalmente a independientes. Este dato subraya la necesidad de alianzas y propuestas dirigidas a quienes no se identifican con las actuales estructuras partidarias.

Liderazgos individuales y reconfiguración interna

El sondeo refleja que las figuras personales adquieren un protagonismo creciente. David Collado, ministro de Turismo, lidera en el PRM con un 61.8 % de preferencias entre sus simpatizantes, mientras que Carolina Mejía se ubica en segundo lugar con 21.1 %. Collado también encabeza la imagen positiva nacional, con un 60.8 % de valoración favorable.

David Collado encabeza las preferencias internas del PRM y ostenta la imagen más positiva a nivel nacional, con 60.8 % de valoración favorable. (Imagen: Diario Libre)
David Collado encabeza las preferencias internas del PRM y ostenta la imagen más positiva a nivel nacional, con 60.8 % de valoración favorable. (Imagen: Diario Libre)

Esta combinación de liderazgo interno y alta aceptación pública lo posiciona como un candidato capaz de atraer apoyos más allá del núcleo tradicional del partido. Para el oficialismo, el reto será administrar la sucesión interna sin fracturas que afecten su competitividad electoral.

Oposición: entre continuidad y renovación

En Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández mantiene el liderazgo con un 64.9 % de respaldo. Su hijo, Omar Fernández, emerge como principal figura renovadora, con un 31.7 % de apoyo interno y una imagen positiva nacional (54.2 %) apenas por encima de la de Leonel Fernández (52.8 %).

La convivencia entre un liderazgo consolidado y una nueva referencia generacional plantea el desafío de gestionar la transición interna, especialmente de cara a los votantes jóvenes y urbanos. Los datos recogidos por Diario Libre sugieren que la administración de esta dualidad será clave para la estrategia opositora en los próximos años.

Leonel Fernández lidera en Fuerza del Pueblo con 64.9 %, mientras Omar Fernández se afianza como figura renovadora entre votantes jóvenes y urbanos. (Imagen: Diario Libre)
Leonel Fernández lidera en Fuerza del Pueblo con 64.9 %, mientras Omar Fernández se afianza como figura renovadora entre votantes jóvenes y urbanos. (Imagen: Diario Libre)

En el PLD, la falta de un liderazgo definido complica su reposicionamiento. Gonzalo Castillo lidera las preferencias internas con 48.3 %, seguido por Abel Martínez con 25.3 %, mientras que otros nombres no superan el 2 %. Además, un 21.8 % de los encuestados no se identifica con ninguno de los postulantes, lo que evidencia un vacío de referencia política.

Partidos minoritarios y electorado exigente

El estudio muestra que los partidos minoritarios tienen escasa incidencia: Ramfis Trujillo lidera ese segmento con un 2 %, seguido de Yadira Marte (1.9 %). La mayoría de los consultados, el 92.4 %, no simpatiza con ninguna de estas agrupaciones, lo que indica que la insatisfacción con las grandes fuerzas no se traduce en mayor apoyo a opciones menores.

El avance del electorado independiente y la caída de las lealtades tradicionales, según Gallup-Diario Libre, imponen a los partidos el reto de revisar su vínculo con una ciudadanía que prioriza trayectorias personales y propuestas concretas.

El desarrollo político nacional dependerá, en gran medida, de la capacidad de los líderes para interpretar estos cambios y ofrecer alternativas que respondan a las expectativas de una sociedad menos apegada a los esquemas previos.

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