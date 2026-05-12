De perseguir a un reo a la cárcel: Cuatro policías dominicanos bajo investigación por muerte de oficial en retiro

El teniente coronel retirado Carmelo Polanco, cuya muerte en el sector La Ciénaga ha consternado a la institución policial dominicana (Cortesía @cdn37).

En un hecho que ha consternado tanto a la sociedad civil como a las filas de los cuerpos castrenses, la Policía Nacional formalizó el día de ayer 11 de junio, el envío ante el Ministerio Público del Distrito Nacional de cuatro agentes vinculados al confuso incidente ocurrido la noche del pasado domingo en el sector de La Ciénaga.

En dicho evento, resultó herido de bala y posteriormente falleció el teniente coronel retirado Carmelo Polanco, un oficial que gozaba de respeto dentro de la institución por sus años de servicio.

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La información fue suministrada de manera oficial por el vocero de la uniformada, el coronel Diego Pesqueira, quien detalló que la decisión de entregar a los miembros actuantes forma parte del protocolo de transparencia institucional ante eventos donde hay pérdida de vidas humanas.

Según el reporte, uno de los agentes ha sido remitido en calidad de detenido, mientras que los otros tres permanecen bajo una investigación técnica y administrativa rigurosa para establecer el nivel de participación y responsabilidad de cada uno en la escena.

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De acuerdo con las declaraciones preliminares recogidas por los investigadores y los testimonios de los propios agentes involucrados, la patrulla se encontraba en el sector La Ciénaga realizando labores de inteligencia y seguimiento táctico.

El objetivo de la operación era la captura de Melvin Junior Santos Ortiz (también identificado en algunos reportes como Marvin Junior), quien es señalado como un reconocido delincuente con múltiples órdenes de arresto por delitos graves.

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La Policía Nacional informa sobre el fallecimiento del Coronel y un operativo relacionado con el conocido delincuente Melvin Junior Santos. Se detallan los avances de la investigación y las acciones tomadas por el Ministerio Público.

El incidente se produjo en un entorno geográfico complejo, caracterizado por calles estrechas y alta densidad poblacional, lo que suele dificultar las operaciones policiales nocturnas.

Según el relato de los agentes, en medio del intento por interceptar al sospechoso, se produjo una situación de alta tensión que culminó con la detonación de un arma de fuego.

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El proyectil impactó al coronel retirado Carmelo Polanco, quien se encontraba en las proximidades del lugar. A pesar de los esfuerzos por salvarle la vida en un centro asistencial, el oficial falleció poco después.

Investigación conjunta y peritaje balístico

El proceso investigativo ha pasado ahora a una fase crítica liderada por el Ministerio Público. El coronel Pesqueira enfatizó que la Policía Nacional está brindando toda la colaboración necesaria, incluyendo el acceso a las armas de reglamento de los agentes para las pruebas de balística forense.

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Estas pruebas serán determinantes para confirmar de cuál arma salió el disparo que segó la vida de Polanco y si se respetaron los protocolos de uso proporcional de la fuerza.

La muerte de Carmelo Polanco no es vista como un caso más de “daño colateral” en un operativo. Al tratarse de un oficial superior en condición de retiro, el hecho ha generado una presión interna significativa dentro de la Policía.

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Polanco era descrito por sus allegados como un hombre de familia y un profesional que, incluso tras su jubilación, mantenía vínculos de respeto con sus antiguos compañeros.

Una celebración familiar por el cumpleaños 94 de una madre terminó en tragedia en el sector La Ciénaga, cuando el teniente coronel retirado Carmelo Polanco fue abatido por un disparo de un agente policial. Sus familiares denuncian el hecho y claman por justicia.

La institución, a través de sus canales oficiales, expresó su más profunda solidaridad con los familiares de Polanco. Sin embargo, más allá de las condolencias, existe una demanda social y familiar por el esclarecimiento total de los hechos. Se busca determinar si hubo una falta de pericia, una negligencia en el manejo de la situación de crisis o si el disparo fue una respuesta accidental ante una amenaza percibida.

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Este suceso ocurre en un momento donde la República Dominicana se encuentra inmersa en un proceso de reforma policial que busca, precisamente, evitar tragedias de esta índole mediante una mejor formación en el uso de armas de fuego y tácticas de arresto en zonas civiles.