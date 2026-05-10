Una misión de la NASA sobrevolará Marte para llegar a un asteroide similar al núcleo terrestre

El 15 de mayo la nave de la NASA se acercará a Marte para ajustar su velocidad y trayectoria, probando instrumentos científicos en una maniobra poco frecuente (NASA)

La misión Psyche de la NASA se prepara para un momento clave en su travesía hacia el estudio de uno de los asteroides más singulares del sistema solar. El 15 de mayo, la nave espacial aprovechará un encuentro cercano con Marte para ajustar su velocidad y trayectoria, un desafío técnico que pocos proyectos espaciales intentaron hasta la fecha. Este episodio representa no solo una maniobra de navegación, sino una oportunidad inigualable para probar y calibrar sus instrumentos científicos.

Psyche es un asteroide localizado en el cinturón principal entre Marte y Júpiter, notable por su alta proporción de metal en comparación con otros asteroides compuestos principalmente de roca o hielo. Se cree que podría ser el núcleo expuesto de un planetesimal, es decir, uno de los bloques de construcción iniciales de los planetas rocosos.

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La nave, lanzada en octubre de 2023, busca arrojar luz sobre la composición y el origen de este cuerpo metálico, considerado un vestigio de los procesos que formaron mundos similares a la Tierra.

Un laboratorio natural para entender la formación de planetas

La composición de Psyche se estima en un 30 a 60% de metal, su forma es irregular y su diámetro máximo alcanza los 280 kilómetros, según la NASA ((LPL) de la Universidad de Arizona)

El principal objetivo de la misión es el estudio del asteroide Psyche. La NASA explica que se trata de la primera misión destinada a analizar un asteroide compuesto principalmente de metal, en lugar de roca o hielo. El arribo de la nave está previsto para julio de 2029, momento en el cual la gravedad del asteroide capturará la sonda y dará inicio a la fase científica principal.

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El interés en Psyche radica en la hipótesis de que podría tratarse del núcleo expuesto de un planetesimal, una de las estructuras primordiales que dieron origen a los planetas rocosos. Según la NASA, el asteroide tiene una forma irregular, con un diámetro máximo de 280 kilómetros y una composición estimada de entre un 30% y un 60% de metal.

El estudio de este objeto podría ofrecer una visión inédita sobre los procesos de formación y diferenciación interna de los planetas terrestres, ya que en la Tierra el núcleo metálico permanece inaccesible bajo miles de kilómetros de roca y manto, lo que impide su observación directa.

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La nave utiliza un sistema de propulsión solar-eléctrica y cuenta con instrumentos de última generación para obtener imágenes, analizar la composición y medir el campo magnético del asteroide. Desde la NASA señalan que “visitar Psyche podría proporcionar una ventana única hacia la historia de colisiones y acumulación de materia que formó planetas como el nuestro”.

El papel de Marte en el recorrido hacia Psyche

La maniobra de asistencia gravitacional sobre Marte permitirá ahorrar propulsante, optimizando la ruta hacia el asteroide y ensayando procedimientos clave (NASA/JPL-Caltech/ASU)

La sonda Psyche pasará a solo 4.500 kilómetros de la superficie de Marte a una velocidad aproximada de 19.848 kilómetros por hora. La maniobra, conocida como “asistencia gravitacional”, consiste en utilizar la gravedad del planeta para modificar la velocidad y la dirección de la nave, lo que reduce el consumo de combustible y optimiza la ruta hacia su destino final, el asteroide. Según la NASA, esta técnica permite ahorrar propulsante y ensayar procedimientos que serán fundamentales en la fase de aproximación al asteroide.

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El equipo de operaciones de la NASA realizó una corrección de trayectoria el 23 de febrero de 2026. Durante doce horas, los propulsores de la nave funcionaron para ajustar la aproximación a Marte, dejando a la nave exactamente en la trayectoria deseada para el sobrevuelo. Sarah Bairstow, planificadora principal de la misión, indicó que el equipo ya preparó todas las instrucciones para el mes de mayo, programando el computador de vuelo para ejecutar cada paso del procedimiento durante el acercamiento al planeta rojo.

La travesía de la sonda incluye un seguimiento permanente a través de la Red de Espacio Profundo de la NASA, que utiliza grandes antenas para comunicarse con la nave. El equipo podrá saber si la maniobra cerca de Marte fue exitosa al observar cómo cambia la frecuencia de la señal de radio que envía la nave, un efecto similar al cambio de tono que se escucha cuando una ambulancia pasa cerca, llamado efecto Doppler. Esta variación permite calcular con precisión la velocidad y la trayectoria de la nave después del encuentro con el planeta rojo.

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Herramientas a bordo para descifrar el universo cercano

El encuentro con Marte será la primera vez que la nave utilice su cámara especial, llamada imaginador multiespectral, para tomar imágenes detalladas de un planeta grande. Permite captar diferentes tipos de longitudes de onda, desde luz visible hasta radiación infrarroja o ultravioleta, lo que ayuda a estudiar tanto la superficie como la atmósfera marciana en mayor profundidad.

El imaginador multiespectral de la nave capta longitudes de onda desde luz visible hasta radiación infrarroja y ultravioleta para estudiar Marte en detalle (NASA)

El equipo de la misión planea tomar miles de fotos durante el acercamiento para ajustar y verificar el funcionamiento de las cámaras. De acuerdo con la NASA, ya existen imágenes iniciales en las que Marte aparece como un pequeño punto brillante entre las estrellas.

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La nave también cuenta con un magnetómetro, que medirá el campo magnético de Marte y cómo este escudo natural desvía partículas cargadas que llegan desde el Sol. Otro instrumento, el espectrómetro de rayos gamma y neutrones, permitirá observar cómo cambia la cantidad de partículas muy energéticas, llamadas rayos cósmicos, cerca del planeta. Toda esta información servirá como práctica y preparación para cuando la nave llegue a su verdadero objetivo: el asteroide Psyche.

Además de los datos que recopile la nave Psyche, otras misiones que orbitan o exploran la superficie de Marte (como Mars Reconnaissance Orbiter, Mars Odyssey, los robots Curiosity y Perseverance y sondas de la Agencia Espacial Europea) también aportarán imágenes y mediciones en el mismo periodo. Comparar los resultados de todos estos instrumentos permitirá a los científicos asegurarse de que las mediciones de la sonda sean correctas y puedan interpretarse mejor.

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Cada etapa de este viaje aporta conocimiento sobre los orígenes del sistema solar. El sobrevuelo de Marte representa un paso clave, ya que acerca a la comunidad científica a respuestas sobre cómo se formaron y evolucionaron los planetas rocosos, como la Tierra.