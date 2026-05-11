Damián Arabia: “Patricia Bullrich va a estar donde el proyecto de país la requiera”

Damián Arabia insta a dejar atrás la discusión sobre Adorni para enfocar el debate parlamentario en reformas estructurales clave para la Argentina

En diálogo con Infobae a la Tarde, Damián Arabia, diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires, planteó cerrar el capítulo Adorni y avanzar con las reformas estructurales, mientras detalló la dinámica parlamentaria entre La Libertad Avanza y el PRO.

En una charla con el equipo integrado por Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin, Damián Arabia abordó la reconfiguración interna de La Libertad Avanza tras las intervenciones públicas de Patricia Bullrich y el debate abierto por el caso de Manuel Adorni.

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Arabia sostuvo: “Yo fui electo diputado por la lista de Patricia (Bullrich), así que eso ordena. Dicho eso, pertenezco al bloque de La Libertad Avanza”. Aclaró la convivencia entre las distintas identidades y remarcó: “Cuando uno representa determinadas ideas y es candidato por esas ideas, tiene que seguir representándolas”.

La convivencia entre La Libertad Avanza y el PRO muestra una alianza parlamentaria robusta que impulsa el avance de la agenda legislativa nacional

Damián Arabia pidió “salir de la conversación sobre Adorni” y avanzar con la agenda parlamentaria

Para Arabia, la discusión sobre el vocero presidencial Manuel Adorni se transformó en un eje que desvía el debate de los grandes temas: “Patricia (Bullrich) lo que planteó es: ‘Che, tratemos de salir de esta conversación lo antes posible, porque entonces vamos a poder hablar de todos los otros temas, las cosas buenas que están pasando, que son muchas, y aquellas cosas que por ahí tardan un poco más de tiempo y que también se entiende que hay que escucharlas’”.

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El diputado hizo foco en la agenda de reformas y en los recientes avances en el Congreso: “Tenemos miles de temas. Hay cantidad de cosas que están pasando en la Argentina: la reforma laboral que finalmente empieza a estar en aplicación después de que la frenaran en la justicia, se instrumentó el RILF, el acuerdo de Unión Europea-Mercosur, empezamos a exportar las primeras exportaciones y es como que estamos trabados en una conversación monotemática”.

Consultado sobre el pedido de explicaciones a Adorni y la posición de Bullrich, Arabia remarcó la autenticidad de la ministra: “Patricia te dice lo que piensa y lo ha hecho toda su vida. Me parece que tiene la capacidad de poder decirlo y la voz para que la escuchen. Podés tener otra mirada, pero no podés dudar de la buena fe con la que te lo dicen”. Sobre su propia postura, fue directo: “Todos lo que queremos es resolver el problema lo antes posible”.

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Arabia destaca el inicio de la reforma laboral y la implementación del RILF como pasos concretos en la agenda de cambios económicos (Infobae en Vivo)

La entrevista también abordó la diferencia entre el frente judicial y el político-comunicacional: “La investigación judicial que corra por el lado judicial. Después tenés otro problema, que es el problema más político-comunicacional. Independientemente de lo que pienses, el tema es que estamos trabados en esto”.

Arabia y el futuro de Bullrich: bloque consolidado y enfoque en el rumbo político

El diputado consideró que la fortaleza parlamentaria se basa en la homogeneidad del bloque: “Nosotros lo que hicimos fue consolidar un bloque porque creíamos que el oficialismo, teniendo un bloque más homogéneo, trabajando en conjunto, tenía una fuerza parlamentaria mucho más importante”.

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Ante las especulaciones sobre el regreso de Bullrich al PRO, Arabia fue tajante: “No creo que se trate de volver o no volver a PRO. Patricia está donde está y está parada donde está. Todos los que opinamos que el rumbo del país tiene que ser uno sabemos que si tendemos a dividirnos, beneficiamos a los muchachos de enfrente”.

Sobre la convivencia parlamentaria con el PRO, enfatizó: “Con los diputados del PRO votamos todos juntos todos los días. No votamos distinto. El día que empecemos a votar distinto es el fin del mundo”.

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Patricia Bullrich mantiene una posición clave en La Libertad Avanza y descarta un inminente regreso al PRO, según Damián Arabia (REUTERS/Agustin Marcarian)

Consultado sobre la posibilidad de que Bullrich sea candidata a jefa de Gobierno porteño, Arabia se mostró elogioso pero prudente: “Creo que sería una gran candidata, pero no sé si es el lugar que le va a tocar. Patricia va a estar donde el proyecto de país la requiera. Puede ser una gran jefa de Gobierno, puede estar en otro lugar”.

El impacto de las reformas y la crisis económica: Arabia defendió el rumbo y reconoció dificultades

Arabia abordó la situación económica y social que atraviesa el país, reconociendo el impacto desigual de las reformas: “Los cambios estructurales tienen resultados en términos circunstanciales distintos o a distintas velocidades. El cambio es heterogéneo. Sería estúpido de mi parte negar, por ejemplo, la fábrica de Fate o los trabajadores de Fate. Ahora, la pregunta es otra. ¿No abro determinado sector de la economía y hago que los 47 millones de argentinos paguen las ruedas tres veces más caras para mantener una fábrica? Esa es la pregunta”.

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El diputado admitió la complejidad del proceso de adaptación: “El cambio conlleva crisis, porque hay un tiempo que te tenés que adaptar. En el mientras tanto, la situación es compleja. Cerraron más empresas que en pandemia, más de 22 mil, 23 mil. No creo que haya que negarlo”.

Arabia reconoce el impacto heterogéneo de las modificaciones económicas y subraya la necesidad de adaptación social frente a los cambios (Infobae en Vivo)

Sobre el rol del Gobierno, Arabia defendió la orientación general pero reconoció que “hay gente que le cuesta más adaptarse a ese cambio o le lleva más tiempo. Los cambios estructurales muchas veces conllevan mediciones estructurales”.

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En cuanto al vínculo con el PRO y el reciente manifiesto partidario, Arabia fue cauto: “Eso hay que preguntárselo a los dirigentes del PRO. Lo que puedo decir es lo que veo en el Congreso. Hasta hoy hemos votado todos juntos en todas las votaciones. Es medio raro plantear alternativas distintas”.

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