El hotel en Caracas que se convirtió en centro de poder tras la caída de Maduro donde se reúnen diplomáticos de Estados Unidos

El edificio del hotel Marriott de Caracas (The New York Times)

El hotel J.W. Marriott de Caracas se convirtió en el principal punto de operaciones políticas, diplomáticas y económicas tras la captura del narcodictador Nicolás Maduro y el desembarco de delegaciones extranjeras interesadas en el futuro del país.

En sus instalaciones se concentran funcionarios estadounidenses, inversores y analistas que participan de la reconfiguración de Venezuela, en un contexto marcado por el fin del aislamiento y el inicio de negociaciones clave.

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Ubicado en una zona financiera que perdió dinamismo en los últimos años, el edificio de 17 pisos alberga ahora una actividad inusual. En su interior, ejecutivos del sector energético, financistas y diplomáticos mantienen reuniones constantes, mientras equipos vinculados al gobierno de Estados Unidos operan desde allí. Según describe The New York Times, el hotel se transformó en un espacio donde “es evidente que no es un hotel cualquiera”, debido a la presencia de grupos de estadounidenses que supervisan los movimientos en el lugar.

La transformación del Marriott responde, en parte, a que el último piso funciona como sede provisoria de la embajada estadounidense.

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En la terraza del hotel Marriott de Caracas, se puede oír a petroleros tejanos hablando en voz baja sobre posibles acuerdos mientras beben whisky. (The New York Times)

El complejo diplomático oficial, ubicado a pocos kilómetros, permanece en proceso de reacondicionamiento tras haber sido abandonado en 2019 cuando Caracas rompió relaciones con Washington. Mientras tanto, el personal diplomático trabaja en oficinas improvisadas dentro del hotel.

En ese nivel, restringido al público, se instalaron espacios de trabajo para funcionarios y salas de reuniones adaptadas. De acuerdo con The New York Times, allí “el Departamento de Estado ha instalado su embajada provisional en varias suites”, donde los empleados operan en condiciones limitadas mientras avanzan las gestiones políticas y económicas.

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Entre los funcionarios instalados en el edificio se encuentra John Barrett, quien encabeza la misión diplomática en esta etapa inicial. Desde espacios adaptados dentro del hotel, el enviado mantiene reuniones con empresarios y representantes internacionales en un salón acondicionado como sala de conferencias, en medio de los esfuerzos por restablecer la presencia formal de Washington en el país.

La presencia estadounidense no se limita a lo institucional. Empresarios, especialmente del sector petrolero, comenzaron a llegar a Caracas para evaluar oportunidades tras el cambio de escenario.

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La embajada de Estados Unidos en Caracas está en obras de reparación. (The New York Times)

Conversaciones sobre activos energéticos, deuda y posibles inversiones se repiten en distintos espacios del hotel. En ese entorno, las negociaciones se desarrollan de forma discreta.

“Es sin duda donde está la acción”, afirmó el empresario venezolano Ricardo Cusanno, quien participó en reuniones con delegaciones extranjeras, en declaraciones a The New York Times.

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La concentración de actividad en el hotel también es reflejo de las limitaciones operativas actuales. El personal diplomático tiene restricciones para desplazarse fuera de la zona inmediata. Según el reporte, esto implica que intentan comprender la realidad de un país extenso con movimientos limitados dentro de la capital.

En el exterior del edificio, vehículos destinados al uso de la delegación estadounidense permanecen disponibles para traslados puntuales. Mientras tanto, dentro del hotel, decenas de funcionarios y asesores se alojan de forma temporal, a la espera de establecer una presencia permanente en la ciudad.

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El flujo constante de visitantes incluye también analistas de riesgo, operadores financieros y representantes de distintos sectores económicos. Las conversaciones abarcan desde el valor de bonos en default hasta la reactivación de industrias clave.

La planta superior del hotel Marriott sirve como sede de facto de la Embajada de Estados Unidos en Caracas (The New York Times)

En paralelo, funcionarios buscan definir el marco institucional que regirá la transición.

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Sin embargo, el protagonismo del Marriott contrasta con la situación general del país. El acceso a este tipo de espacios sigue siendo limitado para la mayoría de la población, que aún no percibe cambios concretos en su vida cotidiana. La reactivación económica se encuentra en una etapa inicial y depende de acuerdos en desarrollo.

Jorge Barragán, asesor en riesgo político, sintetizó ese contraste al señalar que “gran parte de la transformación esperada se está guiando desde el Marriott”, según consignó The New York Times. La frase refleja cómo, en esta etapa, las decisiones clave se concentran en un entorno reducido mientras el país atraviesa la crisis de los servicios básicos.

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El edificio, que antes funcionaba como un hotel corporativo más, pasó a ser un nodo central en la redefinición del poder en Venezuela. Allí convergen intereses diplomáticos, económicos y estratégicos en un momento en que el país busca reinsertarse en el escenario internacional tras años de aislamiento.