Tendencias

15 árboles frutales que se pueden plantar en macetas y resisten el frío

Un correcto manejo de especies idóneas facilita que hogares y oficinas dispongan de ejemplares productivos con mantenimiento sencillo

Guardar
Ilustración de un árbol blanco en una maceta, sus ramas con iconos de frutas variadas: manzana, pera, limón, granada, durazno, ciruela. Fondo celeste con líneas de colores.
La resistencia de los árboles frutales a bajas temperaturas permite cultivar especies productivas y ornamentales en climas adversos y en espacios reducidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los árboles que resisten el frío representan una alternativa valiosa para quienes buscan vegetación duradera y adaptable a climas adversos. Estas especies, conocidas por su capacidad de sobrevivir a bajas temperaturas, mantienen su vigor incluso en los meses más rigurosos del invierno, aportando verdor y estructura al paisaje cuando otras plantas pierden su follaje.

Entre sus ventajas se destaca la posibilidad de contar con espacios exteriores atractivos y saludables durante todo el año, ya que estas variedades no solo soportan el frío, sino que también requieren menos cuidados intensivos.

PUBLICIDAD

Además de su resistencia al clima, algunos de estos árboles pueden adaptarse sin dificultad a ambientes interiores. Esta característica los convierte en opciones ideales en el mundo de la jardinería para decorar hogares y oficinas, sumando un toque natural y elegante a los espacios cerrados. Su presencia contribuye a mejorar la calidad del aire y a crear atmósferas agradables en cualquier época, reafirmando su versatilidad y valor ornamental.

15 árboles frutales que se pueden plantar en maceta y resisten al frío

  1. Manzano: uno de los frutales más populares para cultivar en maceta. Aunque su crecimiento es más limitado en contenedor, sigue produciendo frutos de tamaño normal y soporta bajas temperaturas.
  2. Peral: se adapta bien a distintos climas y tolera el frío. Prefiere ambientes húmedos y existen variedades enanas recomendables para maceta.
  3. Limonero: puede crecer en maceta grande y resiste heladas si se cubre en invierno. Necesita mucho sol y protección nocturna ante temperaturas bajas.
  4. Mandarino: frutal resistente al frío, adecuado para macetas de gran tamaño. Soporta cambios de temperatura, aunque requiere protección en heladas intensas.
  5. Granado (variedad enana): tolera climas templados y hay tipos que soportan bajas temperaturas. La poda es fundamental y agradece tierras arcillosas.
  6. Grosellero: arbusto muy fácil de cultivar, resistente a casi todas las condiciones climáticas, incluidos inviernos fríos.
  7. Duraznero: puede plantarse en maceta y resiste el frío, aunque prefiere clima templado y buen riego. Se recomienda acolchar la tierra en invierno.
  8. Albaricoquero (damasco): algunas variedades prosperan bien en maceta y toleran bajas temperaturas, especialmente en zonas de clima templado.
  9. Ciruelo: las variedades enanas se adaptan a macetas, requieren clima cálido pero muchas resisten el frío y la poda ayuda a su desarrollo.
  10. Olivo: árbol mediterráneo que soporta frío moderado, ideal para macetas grandes. Aguanta cambios de temperatura y necesita buena luz.
  11. Coníferas enanas: aunque no son frutales tradicionales, pueden cultivarse en maceta y resisten bien el frío, formando parte de un vergel mixto.
  12. Arce japonés: no da fruta comestible, pero es un árbol decorativo y resistente al frío, muy buscado para complementar huertas en maceta en climas fríos.
  13. Naranjo: aunque no está descrito en profundidad en la fuente, se infiere por la mención de cítricos y su uso común en terrazas frías con protección adecuada.
  14. Manzano (distintas variedades): se recomienda plantar diferentes tipos para favorecer la polinización y asegurar cosechas incluso en climas fríos.
  15. Peral de distintas variedades: al igual que el manzano, el peral puede plantarse en varias variedades en macetas para mayor adaptación y resistencia.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
La poda periódica y la vigilancia temprana ante plagas y enfermedades son clave para mantener árboles frutales productivos y longevos en contenedor (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una guía denominada “Intermountain Commercial Tree Fruit Production” de la Utah State University Extension confirma que manzanos, perales, ciruelos, damascos, durazneros y otras especies resisten temperaturas bajo cero y son aptos para climas fríos. El documento detalla variedades enanas recomendadas para cultivos en macetas y proporciona pautas para el manejo en regiones con heladas, asegurando cosechas viables en ambientes adversos.

PUBLICIDAD

Un ensayo de la University of California Cooperative Extension señala que ciertos cítricos, como el mandarino, el naranjo y el limonero, presentan una mayor tolerancia al frío en comparación con otras variedades. La guía recomienda cultivarlos en macetas para facilitar su traslado o protección ante heladas intensas. Además, sugiere ubicarlos en lugares soleados y resguardarlos durante las noches frías para evitar daños. Así, es posible disfrutar de cítricos en climas fríos siempre que se sigan estas pautas de manejo.

Qué tener en cuenta al plantar un árbol frutal en maceta

Se trata de una alternativa práctica para quienes no cuentan con un gran terreno, pero desean cosechar sus propias frutas. El primer paso es elegir una maceta de tamaño adecuado: lo recomendable es que tenga una capacidad mínima de 30 a 60 litros y cuente con buen drenaje. Los recipientes de plástico resultan ligeros y resistentes, mientras que los de barro o cerámica ofrecen mayor estabilidad térmica, evitando que las raíces se recalienten con el sol.

Un pequeño árbol de manzano con muchas manzanas rojas y hojas verdes en una maceta en un balcón de piedra, con una ciudad difuminada y un cielo gris nublado de fondo.
Una mezcla de sustrato suelto y buen drenaje, con gravilla añadida, previene daños por encharcamiento y optimiza el desarrollo del árbol (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sustrato es fundamental para el éxito del cultivo. Según Infocampo, se debe preparar una mezcla suelta y bien drenada, incorporando materiales como gravilla para evitar encharcamientos, ya que el exceso de humedad puede perjudicar gravemente a la mayoría de los frutales. Además, es importante mantener un equilibrio en el riego: la tierra no debe estar ni seca ni saturada de agua.

La ubicación también es clave. La mayoría requieren muchas horas de luz solar directa para desarrollarse correctamente y dar frutos de calidad. Si la zona es fría o ventosa, conviene proteger las macetas en invierno, cubriéndolas o trasladándolas a un lugar resguardado para evitar daños por heladas.

Otro aspecto a considerar es la poda. Al cultivar en maceta, es necesario el mantenimiento para controlar el tamaño del árbol y asegurar que concentre su energía en la producción de frutas, manteniendo la forma deseada y la salud de la planta. Finalmente, algunas especies pueden necesitar más de un ejemplar cercano para facilitar la polinización y aumentar el rendimiento, por lo que se sugiere consultar en el vivero antes de elegir la variedad.

Cómo cuidar los árboles frutales en maceta para que crezcan sanos y rápido

Para lograr que crezcan sanos y con rapidez, es recomendable fertilizar periódicamente con productos adecuados para cada especie y estación. El uso de abonos orgánicos o fertilizantes líquidos diluidos en el agua favorece un desarrollo vigoroso y una mejor floración. La revista Agriculture demuestra en un documento que el uso de abonos orgánicos, compost y fertilizantes líquidos diluidos mejora la disponibilidad de nutrientes, estimula el desarrollo radicular, incrementa la biomasa y la floración, y optimiza la calidad de los frutos.

Otra estrategia para estimular el crecimiento es emplear acolchados orgánicos en la superficie de la maceta. Esta práctica ayuda a conservar la humedad, proteger las raíces de los cambios bruscos de temperatura y reducir la aparición de malas hierbas, permitiendo que el árbol concentre sus recursos en el desarrollo vegetativo.

Por último, es importante observar frecuentemente el estado general de la planta, revisando hojas, tallos y frutos para detectar signos tempranos de plagas o enfermedades. Actuar con rapidez ante cualquier síntoma permite prevenir daños mayores y sostener el ritmo de crecimiento de los árboles frutales cultivados en maceta.

Un pequeño ciruelo en maceta de terracota con flores rosadas y ciruelas moradas en un alféizar soleado, con un living difuminado de fondo.
La exposición directa al sol es esencial para asegurar una floración abundante y frutos de calidad en especies aptas para interiores y exteriores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuánto tiempo tardan los árboles frutales en dar frutos

El tiempo que tardan en dar frutos puede variar según la especie, la variedad y las condiciones de cultivo. En general, los árboles injertados suelen producir sus primeras cosechas entre dos y cuatro años después de ser plantados, mientras que los que se cultivan desde semilla pueden demorar más, a veces hasta seis o siete años.

Algunas especies, como los cítricos o las variedades enanas de manzano y peral, tienden a dar frutos más pronto cuando se cultivan en contenedor y reciben los cuidados adecuados. El uso de fertilizantes, una poda correcta y el control de plagas contribuyen a acortar los plazos y asegurar una producción constante una vez que el árbol entra en etapa productiva.

La Universidad de Houston confirma que cítricos, manzanos y perales, pueden comenzar a fructificar entre dos y cuatro años después de la plantación, mientras que los cultivados desde semilla requieren más tiempo para producir.

Temas Relacionados

JardineríaHogarÁrbolesNewsroom BUEÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El truco con papel aluminio para proteger el tronco de tu limonero

La envoltura metálica reflectante aplicada durante los primeros inviernos contribuye a evitar la escaldadura solar y reduce el riesgo de grietas o debilitamiento

El truco con papel aluminio para proteger el tronco de tu limonero

Receta de coliflor gratinada con salsa blanca al horno, rápida y fácil

Ideal para los días frescos, esta preparación transforma ingredientes simples en una opción cremosa y dorada, perfecta para compartir

Receta de coliflor gratinada con salsa blanca al horno, rápida y fácil

Receta de chop suey de pollo, rápida y fácil

Una combinación de ingredientes simples que transforma una comida rutinaria en un plato lleno de sabor y frescura para compartir

Receta de chop suey de pollo, rápida y fácil

El novedoso método de científicos canadienses que permite frenar sangrados graves en cinco segundos

Investigadores de la Universidad McGill, de Montreal, lideraron el desarrollo. Qué implican los resultados de los experimentos en animales que fueron publicados en la revista Nature

El novedoso método de científicos canadienses que permite frenar sangrados graves en cinco segundos

Receta de salmón con salsa de espinaca, ajo y limón

Una combinación rápida e ideal con una fusión vegetal, cremosa y herbácea que convierte lo cotidiano en algo memorable

Receta de salmón con salsa de espinaca, ajo y limón
DEPORTES
Antes de la clasificación Sprint, Franco Colapinto afronta la única práctica libre del GP de Miami de la Fórmula 1

Antes de la clasificación Sprint, Franco Colapinto afronta la única práctica libre del GP de Miami de la Fórmula 1

La respuesta de Ollie Bearman a Franco Colapinto en medio de la polémica tras el accidente en Suzuka por la Fórmula 1

Las tablas, los posibles cruces y la agenda de partidos: todo lo que hay que saber antes de la última fecha del Torneo Apertura

Guido Andreozzi y Manuel Guinard se clasificaron a la final en Madrid: van por el trofeo en la Caja Mágica

La reacción de Martín Palermo a una histórica patada que le dio a Guillermo Barros Schelotto en un clásico entre Estudiantes y Gimnasia

TELESHOW
Andrea del Boca vuelve a la casa de Gran Hermano con aval médico y acuerdo récord: regreso inminente

Andrea del Boca vuelve a la casa de Gran Hermano con aval médico y acuerdo récord: regreso inminente

Priscila Crivocapich y el Rifle Varela entre la amistad y el rumor: una salida, un pasado común y muchas preguntas

Así será el homenaje público a Luis Brandoni de la mano de Carlos Rottemberg: “Sentí que debía realizarlo”

Juana Viale reemplazará por tercer fin de semana a Mirtha Legrand: quiénes son los invitados para sus programas

Megadeth se despidió de la Argentina: una guitarra celeste y blanca para el último tango de Dave Mustaine

INFOBAE AMÉRICA

El Día Internacional del Trabajo moviliza a miles en reclamo de derechos laborales en Guatemala

El Día Internacional del Trabajo moviliza a miles en reclamo de derechos laborales en Guatemala

Honduras: Por supuesta pelea de territorio autoridades reportan nueva masacre, tres víctimas mortales y un herido

República Dominicana entrega carta de reconocimiento dirigida a Donald J. Trump durante visita diplomática

Ministro de Gobernación afirma que la coordinación con el Ministerio Público será eje central en la elección del próximo fiscal general de Guatemala

Filtran audios sobre supuesto regreso político de JOH a Honduras; el expresidente denuncia campaña de desinformación