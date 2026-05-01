Receta de coliflor gratinada con salsa blanca al horno, rápida y fácil

Un aroma irresistible invade la cocina apenas el queso comienza a dorarse. Es ese instante en que la coliflor gratinada con salsa blanca al horno se convierte en el centro de atención, prometiendo una comida reconfortante y familiar.
Este plato, sencillo y rendidor, es un clásico de las mesas argentinas, ideal para aprovechar la coliflor de estación y transformar un vegetal humilde en algo delicioso. Se suele preparar como acompañamiento o como principal en almuerzos y cenas, especialmente cuando se busca una opción vegetariana o una guarnición distinta y sabrosa.
Receta de coliflor gratinada con salsa blanca al horno
La coliflor gratinada con salsa blanca al horno consiste en ramitos de coliflor previamente hervidos, cubiertos con una suave salsa blanca y abundante queso rallado. Todo va al horno hasta lograr ese dorado crocante y tentador en la superficie. Es una receta rápida, ideal para resolver comidas en poco tiempo, utilizando ingredientes básicos que siempre hay en casa.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 35 minutos
- Preparación: 15 minutos
- Cocción: 20 minutos
Ingredientes
- 1 coliflor grande (aprox. 1 kg)
- 1 litro de agua y sal para hervir la coliflor
- 2 cucharadas de manteca
- 2 cucharadas colmadas de harina común
- 500 cc de leche
- Sal, pimienta y nuez moscada a gusto
- 100 gr de queso rallado (tipo reggianito o sardo)
- 1 cucharada de pan rallado (opcional, para el gratinado)
Cómo hacer coliflor gratinada con salsa blanca al horno, paso a paso
- Separar la coliflor en ramitos y lavar bien bajo el chorro de agua.
- Hervir la coliflor en abundante agua con sal por 8 a 10 minutos. Debe quedar tierna pero firme. Escurrir y reservar.
- En una olla, derretir la manteca a fuego medio. Agregar la harina y mezclar rápidamente hasta formar una pasta.
- Incorporar la leche poco a poco, batiendo constantemente para evitar grumos. Cocinar hasta que la salsa espese y quede cremosa.
- Condimentar la salsa blanca con sal, pimienta y nuez moscada a gusto.
- Enmantecar una fuente para horno y acomodar los ramitos de coliflor.
- Cubrir la coliflor con toda la salsa blanca, procurando que se distribuya bien.
- Espolvorear por encima el queso rallado y, si se desea, el pan rallado para un gratinado más crocante.
- Llevar a horno precalentado a 200 °C (fuerte) durante 15 a 20 minutos, o hasta que la superficie esté bien dorada.
- Servir caliente, recién gratinada, para disfrutar el queso fundido y la salsa cremosa.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 4 porciones como plato principal, o 6 como guarnición.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 230 kcal
- Grasas: 13 gr
- Carbohidratos: 17 gr
- Proteínas: 10 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En la heladera, dura hasta 3 días en recipiente hermético. Puede freezarse por 1 mes. Para recalentar, conviene usar horno para mantener el gratinado.
