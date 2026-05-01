Receta de coliflor gratinada con salsa blanca al horno, rápida y fácil

Ideal para los días frescos, esta preparación transforma ingredientes simples en una opción cremosa y dorada, perfecta para compartir

Primer plano de una fuente de cerámica rectangular con coliflor cubierta de salsa blanca cremosa y burbujeante, con zonas doradas. Una cuchara plateada.
La fuente recién salida del horno, con la cobertura dorada y burbujeante lista para llevar a la mesa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un aroma irresistible invade la cocina apenas el queso comienza a dorarse. Es ese instante en que la coliflor gratinada con salsa blanca al horno se convierte en el centro de atención, prometiendo una comida reconfortante y familiar.

Este plato, sencillo y rendidor, es un clásico de las mesas argentinas, ideal para aprovechar la coliflor de estación y transformar un vegetal humilde en algo delicioso. Se suele preparar como acompañamiento o como principal en almuerzos y cenas, especialmente cuando se busca una opción vegetariana o una guarnición distinta y sabrosa.

Receta de coliflor gratinada con salsa blanca al horno

La coliflor gratinada con salsa blanca al horno consiste en ramitos de coliflor previamente hervidos, cubiertos con una suave salsa blanca y abundante queso rallado. Todo va al horno hasta lograr ese dorado crocante y tentador en la superficie. Es una receta rápida, ideal para resolver comidas en poco tiempo, utilizando ingredientes básicos que siempre hay en casa.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 35 minutos
    • Preparación: 15 minutos
    • Cocción: 20 minutos

Ingredientes

Vista aérea de ingredientes de cocina como coliflor, mantequilla, harina, leche, agua, sal, especias, queso y pan rallado en una mesa de madera.
Un clásico del hogar argentino: dorado por fuera, cremoso por dentro, perfecto para cualquier comida cotidiana. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • 1 coliflor grande (aprox. 1 kg)
  • 1 litro de agua y sal para hervir la coliflor
  • 2 cucharadas de manteca
  • 2 cucharadas colmadas de harina común
  • 500 cc de leche
  • Sal, pimienta y nuez moscada a gusto
  • 100 gr de queso rallado (tipo reggianito o sardo)
  • 1 cucharada de pan rallado (opcional, para el gratinado)

Cómo hacer coliflor gratinada con salsa blanca al horno, paso a paso

  1. Separar la coliflor en ramitos y lavar bien bajo el chorro de agua.
  2. Hervir la coliflor en abundante agua con sal por 8 a 10 minutos. Debe quedar tierna pero firme. Escurrir y reservar.
  3. En una olla, derretir la manteca a fuego medio. Agregar la harina y mezclar rápidamente hasta formar una pasta.
  4. Incorporar la leche poco a poco, batiendo constantemente para evitar grumos. Cocinar hasta que la salsa espese y quede cremosa.
  5. Condimentar la salsa blanca con sal, pimienta y nuez moscada a gusto.
  6. Enmantecar una fuente para horno y acomodar los ramitos de coliflor.
  7. Cubrir la coliflor con toda la salsa blanca, procurando que se distribuya bien.
  8. Espolvorear por encima el queso rallado y, si se desea, el pan rallado para un gratinado más crocante.
  9. Llevar a horno precalentado a 200 °C (fuerte) durante 15 a 20 minutos, o hasta que la superficie esté bien dorada.
  10. Servir caliente, recién gratinada, para disfrutar el queso fundido y la salsa cremosa.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones como plato principal, o 6 como guarnición.

Primer plano de una fuente de coliflor gratinada con salsa blanca y queso derretido, burbujeante y humeante, sobre una mesa de madera con una cuchara y un paño.
Un primer plano que muestra el interior cremoso y los ramitos tiernos, cubiertos de salsa y queso fundido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 230 kcal
  • Grasas: 13 gr
  • Carbohidratos: 17 gr
  • Proteínas: 10 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En la heladera, dura hasta 3 días en recipiente hermético. Puede freezarse por 1 mes. Para recalentar, conviene usar horno para mantener el gratinado.

