Opinión

Perspectivas para 2026: por qué la “altseason” murió y la convergencia entre cripto y TradFi es definitiva

En los próximos años, la integración total de activos digitales y sectores financieros tradicionales transformará la dinámica de los mercados, donde la separación entre diferentes clases de activos dejará de existir y predominará la interoperabilidad tecnológica

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Los activos ya no se definen por su origen, sino por su liquidez y eficiencia de liquidación
Los activos ya no se definen por su origen, sino por su liquidez y eficiencia de liquidación

A medida que miramos el 2026, la industria de los activos digitales está dejando atrás la era del hype. Un cambio estructural destaca por encima de cualquier ciclo de mercado de corto plazo: el cripto ya no es un sistema “alternativo” paralelo. En su lugar, estamos presenciando una convergencia total, donde “las líneas entre cripto y las Finanzas Tradicionales (TradFi) se difuminan hasta formar un único mercado global unificado”.

Para 2026, esta evolución estará definida por cinco cambios clave en la forma en que fluye el capital, cómo se liquidan los mercados y cómo el “salvaje Oeste” finalmente llega a su fin.

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La gran convergencia: un solo mercado global

La distinción entre los mercados cripto y TradFi desaparecerá en gran medida a nivel de infraestructura. Ya vemos exchanges de cripto expandiéndose hacia acciones, ETFs y materias primas, mientras que los bancos tradicionales adoptan el trading y la custodia de criptoactivos. Esto marca el surgimiento de una estructura unificada de Trading de Activos Digitales (Digital Asset Trading, DAT).

La distinción entre los mercados cripto y TradFi desaparecerá en gran medida a nivel de infraestructura

En este nuevo modelo, los activos ya no se definen por su origen, sino por su liquidez y eficiencia de liquidación. Para 2026, el trading global 24/7 dejará de ser una innovación para convertirse en la expectativa básica de todo inversor, sin importar la clase de activo.

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Stablecoins como rieles globales programables

Más allá de su reputación como simples “dólares digitales”, las stablecoins se están convirtiendo en los rieles programables de liquidación del futuro. Estamos viendo un cambio masivo en los mercados emergentes, donde la banca tradicional es lenta y costosa.

Para 2026, las stablecoins serán la principal infraestructura para remesas, nóminas y tesorería corporativa. Están evolucionando de herramientas especulativas a capas neutrales de liquidación de alta velocidad, que operan de forma independiente de los sistemas bancarios corresponsales tradicionales.

La muerte de la altseason: un cambio estructural

Durante años, los traders han esperado la “tan anticipada altseason”. Creo que nunca llegó realmente —y puede que nunca llegue. La ausencia de una altseason tradicional es estructural, no cíclica. El mercado ha madurado más allá del punto en el que el capital simplemente rota a gran escala hacia cada token en etapa temprana.

La regulación es inevitable mientras existan los Estados-nación

En lugar de ciclos especulativos, estamos entrando en una era de crecimiento estructural, distinta del hype especulativo. La próxima fase estará definida por la utilidad: cómo fluye el capital, cómo se liquidan los mercados y cómo escalan los pagos. Los proyectos ya no sobrevivirán solo de narrativas; deberán demostrar utilidad fundamental para capturar valor en un mercado saturado y profesionalizado.

La regulación es inevitable (y necesaria)

Existe la idea errónea de que el cripto puede permanecer en el “salvaje Oeste”. Creo que la regulación es inevitable mientras existan los Estados-nación. Con reglas globales más claras emergiendo, la era de los exchanges offshore que operan sin supervisión está llegando a su fin.

Las plataformas que eviten el cumplimiento normativo probablemente saldrán del mercado en los próximos tres años. “Sin embargo, esto no es un obstáculo, sino un habilitador”. Los marcos claros sobre custodia y tokenización están reduciendo las barreras para la participación institucional, legitimando los mercados on-chain como una pieza permanente del sistema financiero global.

El futuro de la formación de capital

Aunque la antigua altseason ha muerto, estamos viendo un renacimiento de la formación de capital liderada por las comunidades. Para 2026, espero que las startups descentralizadas favorezcan modelos de tokens más transparentes y respaldados por ingresos, en lugar de estructuras fuertemente dependientes del capital de riesgo.

El “salvaje Oeste” está siendo reemplazado por una estructura financiera sofisticada, sin fronteras e interoperable

Este cambio nos aleja de los ciclos de “pump and dump” y nos acerca a un modelo en el que la participación real de los usuarios y la alineación de ingresos on-chain impulsan el valor. El mercado será el juez final de la sostenibilidad.

Conclusión

El cripto está madurando hacia un ecosistema regulado, integrado y orientado a la utilidad. El “salvaje Oeste” está siendo reemplazado por una estructura financiera sofisticada, sin fronteras e interoperable. Para 2026, la conversación ya no será sobre cuándo llegará el “próximo moon”, sino sobre cómo nuestras infraestructuras digitales están impulsando la economía global.

La autora es CEO de Bitget

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