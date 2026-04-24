Cuál es el truco científico que promete papas fritas más saludables sin resignar placer

Investigadores de la Universidad de Illinois desarrollan una técnica innovadora para freír papas con menos aceite, manteniendo sabor y textura (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desarrollo de una nueva técnica para freír papas con menos aceite ha captado la atención de la comunidad científica y de la industria alimentaria. Un grupo de investigadores de la Universidad de Illinois, institución líder en ingeniería alimentaria, ha logrado avances que podrían transformar la forma en que se preparan las papas fritas, uno de los alimentos más consumidos a nivel mundial. El objetivo central de este trabajo es reducir la cantidad de aceite absorbido durante la fritura sin sacrificar el sabor ni la textura.

Según informa la revista de tecnología Wired, el equipo ha diseñado un método que modifica el proceso tradicional mediante la incorporación de microondas, logrando una disminución significativa en el contenido de grasa de las papas fritas.

Esta innovación ofrece una alternativa para los consumidores que buscan productos de menor contenido graso sin cambiar su experiencia sensorial ni modificar el perfil culinario apreciado globalmente. El estudio abre nuevas posibilidades para la industria alimentaria, que enfrenta el reto de equilibrar sabor, textura y salud en productos de alto consumo.

La nueva técnica responde a la demanda de alimentos más saludables sin sacrificar la experiencia sensorial de las papas fritas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Problemas de salud asociados al consumo de papas fritas tradicionales. El consumo de alimentos fritos es ampliamente popular, pero su elevado contenido de grasa se asocia a varias enfermedades, como la obesidad y la hipertensión.

De acuerdo con Pawan Singh Takhar, uno de los autores citados por Wired, "los consumidores quieren alimentos saludables, pero en el momento de la compra suelen prevalecer los antojos“. El alto contenido de aceite en las papas fritas contribuye tanto al sabor como al aumento calórico.

Frente a este escenario, la investigación propone opciones que permitan a los consumidores mantener sus preferencias alimentarias sin sentirse privados de sus comidas favoritas. El desafío es lograr una reducción del contenido graso y mantener inalterados el sabor y la textura fundamentales de las papas fritas.

Una técnica pionera de Illinois combina microondas y fritura tradicional, ofreciendo papas fritas con significativamente menos grasa sin comprometer su sabor ni textura crujiente para la industria alimentaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dificultades técnicas y dinámica de absorción de aceite

Uno de los principales obstáculos en la fritura de papas radica en limitar la penetración excesiva de aceite. Al inicio del proceso, los poros están llenos de agua, lo que impide la entrada de aceite. Sin embargo, cuando la cocción avanza, el agua se evapora y surgen espacios vacíos que facilitan la absorción de aceite debido a la presión negativa.

Gran parte del proceso de fritura ocurre bajo presión negativa, favoreciendo que el aceite penetre en la papa. Este fenómeno explica el elevado contenido graso en las papas fritas preparadas por los métodos convencionales.

Las microondas calientan desde el interior de la papa, generando vapor y dificultando que el aceite penetre el alimento (Crédito: Prensa McCain)

Aplicación de microondas y reducción de absorción de aceite

En el estudio más reciente, los investigadores buscaron prolongar el tiempo en que la papa se encuentra bajo presión positiva y acortar el periodo de presión negativa. Según explicó Takhar, mientras el calentamiento en un horno tradicional transfiere calor del exterior al interior, las microondas calientan el alimento desde el interior hacia afuera.

Las microondas provocan oscilaciones en las moléculas de agua, incrementando la formación de vapor y modificando la presión interna hacia valores positivos. Este cambio en el patrón de presión dificulta la absorción de aceite. Sin embargo, utilizar únicamente microondas genera una textura blanda no deseada, por lo que combinar fritura tradicional y microondas permite reducir el aceite absorbido y conservar la crocancia característica.

El equipo de la Universidad de Illinois diseñó un dispositivo que controla temperatura, presión y humedad para optimizar fritura y reducción de grasa (Foto: Pixabay)

Resultados experimentales y propuesta del equipo investigador

Para validar la técnica, los investigadores diseñaron un dispositivo especial que integra fritura y microondas, controlando variables como temperatura, presión, volumen, textura, humedad y contenido de aceite. La propuesta consiste en emplear ambos métodos en un solo equipo; el calentamiento tradicional conserva la crocancia y la acción de las microondas disminuye la absorción de aceite.

El equipo concluye que este enfoque puede ofrecer una alternativa viable para la producción industrial de papas fritas con menos grasa, manteniendo las características sensoriales esperadas por los consumidores.