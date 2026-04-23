Receta de risotto de calabaza, rápida y fácil

Una preparación cremosa y sencilla se vuelve protagonista en reuniones familiares y cenas cotidianas, ideal para aprovechar la temporada de calabaza y disfrutar un plato clásico en solo 40 minutos

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El risotto de calabaza es un plato tradicional que despierta recuerdos y sensaciones en la cocina argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pocos aromas despiertan tantos recuerdos en la cocina argentina como un risotto de calabaza humeante. Su color intenso y cremosidad invitan a la mesa, evocando el abrazo de la abuela y la calidez de la olla en la hornalla.

El risotto de calabaza se disfruta en reuniones familiares, cenas cotidianas o cuando queremos agasajarnos sin pasar horas cocinando. Es una opción que une lo práctico con lo sabroso, ideal para aprovechar la temporada de calabaza y lucirla con ingredientes básicos de cualquier hogar.

Receta de risotto de calabaza

Se trata de un arroz cremoso, cocido lentamente con caldo y calabaza en cubos, perfumado con hierbas y coronado con queso rallado. La técnica consiste en agregar el caldo de a poco para lograr esa textura húmeda y envolvente tan característica.

Tiempo de preparación

  • Total: 40 minutos
  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 30 minutos

Ingredientes

  • 200 gr de arroz (ideal carnaroli o doble carolina, pero puede usarse grano largo)
  • 350 gr de calabaza, pelada y cortada en cubos chicos
  • 1 cebolla mediana, finamente picada
  • 2 dientes de ajo picados
  • 450 cc de caldo de verduras o pollo
  • 1 chorrito de vino blanco seco (opcional)
  • 2 cucharaditas de albahaca seca (o fresca a gusto)
  • 1 cucharada de aceite de oliva
  • 50 gr de queso parmesano recién rallado
  • ½ bolsa de hojas de espinaca (opcional para servir)
  • Sal y pimienta a gusto
Un paquete transparente de arroz blanco junto a un tazón lleno de cubitos de calabaza naranja brillante sobre una superficie de madera.
Seleccionar la variedad de arroz adecuada es clave para obtener un resultado óptimo en la receta de risotto de calabaza (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer risotto de calabaza, paso a paso

  1. Calentar el aceite de oliva en una sartén o cacerola ancha.
  2. Sumar la cebolla y cocinar a fuego medio 5 a 8 minutos hasta que quede transparente, sin dorar.
  3. Agregar el ajo y la calabaza en cubos. Añadir el vino blanco si se usa. Tapar y cocinar 2 a 3 minutos hasta que evapore el alcohol.
  4. Incorporar el arroz y revolver bien para que se impregne con el sabor. Cocinar 2 minutos, controlando que no se pegue (si hace falta, agregar un poco de caldo).
  5. Añadir la albahaca, sal y pimienta.
  6. Agregar el caldo caliente de a cucharones, revolviendo suavemente y esperando que se absorba antes de sumar más. Repetir hasta que el arroz esté cremoso y al dente (aprox. 30 minutos).
  7. Apagar el fuego, sumar el queso rallado y mezclar bien. Dejar reposar 2 minutos.
  8. Servir caliente, acompañando con espinaca fresca si se desea y más queso rallado por encima.

Consejos técnicos importantes: El caldo debe estar caliente para no cortar la cocción; revolver seguido ayuda a lograr la cremosidad; controlar el punto del arroz antes de apagar el fuego.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 2 porciones abundantes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 380 kcal
  • Grasas: 9 g
  • Carbohidratos: 65 g
  • Proteínas: 10 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera: hasta 3 días en recipiente hermético. En freezer: hasta 1 mes (la textura pierde cremosidad, pero el sabor se mantiene).

