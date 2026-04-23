Receta de risotto de calabaza, rápida y fácil

Pocos aromas despiertan tantos recuerdos en la cocina argentina como un risotto de calabaza humeante. Su color intenso y cremosidad invitan a la mesa, evocando el abrazo de la abuela y la calidez de la olla en la hornalla.
El risotto de calabaza se disfruta en reuniones familiares, cenas cotidianas o cuando queremos agasajarnos sin pasar horas cocinando. Es una opción que une lo práctico con lo sabroso, ideal para aprovechar la temporada de calabaza y lucirla con ingredientes básicos de cualquier hogar.
Receta de risotto de calabaza
Se trata de un arroz cremoso, cocido lentamente con caldo y calabaza en cubos, perfumado con hierbas y coronado con queso rallado. La técnica consiste en agregar el caldo de a poco para lograr esa textura húmeda y envolvente tan característica.
Tiempo de preparación
- Total: 40 minutos
- Preparación: 10 minutos
- Cocción: 30 minutos
Ingredientes
- 200 gr de arroz (ideal carnaroli o doble carolina, pero puede usarse grano largo)
- 350 gr de calabaza, pelada y cortada en cubos chicos
- 1 cebolla mediana, finamente picada
- 2 dientes de ajo picados
- 450 cc de caldo de verduras o pollo
- 1 chorrito de vino blanco seco (opcional)
- 2 cucharaditas de albahaca seca (o fresca a gusto)
- 1 cucharada de aceite de oliva
- 50 gr de queso parmesano recién rallado
- ½ bolsa de hojas de espinaca (opcional para servir)
- Sal y pimienta a gusto
Cómo hacer risotto de calabaza, paso a paso
- Calentar el aceite de oliva en una sartén o cacerola ancha.
- Sumar la cebolla y cocinar a fuego medio 5 a 8 minutos hasta que quede transparente, sin dorar.
- Agregar el ajo y la calabaza en cubos. Añadir el vino blanco si se usa. Tapar y cocinar 2 a 3 minutos hasta que evapore el alcohol.
- Incorporar el arroz y revolver bien para que se impregne con el sabor. Cocinar 2 minutos, controlando que no se pegue (si hace falta, agregar un poco de caldo).
- Añadir la albahaca, sal y pimienta.
- Agregar el caldo caliente de a cucharones, revolviendo suavemente y esperando que se absorba antes de sumar más. Repetir hasta que el arroz esté cremoso y al dente (aprox. 30 minutos).
- Apagar el fuego, sumar el queso rallado y mezclar bien. Dejar reposar 2 minutos.
- Servir caliente, acompañando con espinaca fresca si se desea y más queso rallado por encima.
Consejos técnicos importantes: El caldo debe estar caliente para no cortar la cocción; revolver seguido ayuda a lograr la cremosidad; controlar el punto del arroz antes de apagar el fuego.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 2 porciones abundantes.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 380 kcal
- Grasas: 9 g
- Carbohidratos: 65 g
- Proteínas: 10 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera: hasta 3 días en recipiente hermético. En freezer: hasta 1 mes (la textura pierde cremosidad, pero el sabor se mantiene).