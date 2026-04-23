Ezequiel Ortigoza, el Maradona de la Pizza: acrobacias de fuego, masa gigante y medalla de plata en el Mundial

Ezequiel Ortigoza obtuvo la medalla de plata en la categoría Freestyle durante la 33° edición del Campeonato Mundial de la Pizza en Parma, Italia, compitiendo con más de 700 participantes de 51 países

Como un malabarista en el circo de la pizza mundial, Ezequiel Ortigoza desafía la gravedad con fuego y masa. El arte argentino alcanza lo más alto en sus manos. Su acto cautiva al público y transforma la competencia en una celebración de riesgo y creatividad, donde la pasión sale del horno lista para sorprender.

En Parma, durante la 33° edición del Campeonato Mundial de la Pizza, el argentino Ortigoza obtuvo la medalla de plata en la categoría Freestyle, reafirmando su posición como una de las figuras más innovadoras y reconocidas del circuito internacional.

Este resultado, conseguido en la meca de la gastronomía italiana y en una competencia que reunió a más de setecientos participantes de cincuenta y un países, consolida el protagonismo de Argentina en un certamen donde la técnica y la creatividad definen la excelencia.

En la final, Ortigoza logró una puntuación de 484 puntos, quedando a solo un punto del campeón Nicola Matarazzo, tras ejecutar una rutina con fuego y una masa de más de seis kilos y un metro y medio de diámetro (Captura de video)

Ortigoza, quien ya había alcanzado la misma ubicación en 2025, sigue sumando preseas para la delegación nacional, reforzando un proceso de crecimiento destacado por tres años consecutivos en el podio.

En la final de Parma, Ortigoza, copropietario de la pizzería Furore en el microcentro porteño y primer latinoamericano en trece décadas en alcanzar el podio del Mundial en categoría técnica, desplegó una rutina que combinó destreza, innovación y riesgo.

Su espectáculo incluyó acrobacias con fuego y el giro de una masa de más de seis kilos y un diámetro superior a metro y medio sobre su cabeza, una maniobra de alta dificultad que impresionó a jueces y público.

“Esto yo lo descubrí en el 2015, lo que era la pizza acrobática, mirando videos de YouTube. Vi un video de un italiano y ahí fue que me gustó. Dije: “Guau, quiero aprender a hacer esto”. Y ahí empecé a incursionar en el mundo de la pizza acrobática, empecé a entrenar y a practicar. Y bueno, en en su momento también yo era alumno de APYCE, vieron que tenía potencial para ir a competir. En el 2016 fue la primera vez que pude competir en el campeonato mundial, hace 10 años atrás”, contó Ezequiel a Infobae.

Ortigoza en una competición anterior

La actuación le mereció una puntuación de 484 puntos, quedando a tan solo un punto del campeón Nicola Matarazzo, quien obtuvo 485 según precisan los resultados oficiales.

Además de la presea plateada en Freestyle, Ortigoza obtuvo el sexto lugar en la prueba de mayor longitud de pizza, con una medida de 107 centímetros, el décimo tercer puesto en velocidad, y el décimo octavo en pizza a dúo junto a Damián Mármol, una polivalencia que subraya su trayectoria dentro del equipo argentino.

Ezequiel Ortigoza, conocido como el 'Maradona de la Pizza', junto a otros campeones internacionales, posa con sus prestigiosos galardones en el escenario de la competición mundial de pizza.

Sus comienzos

Su camino en la alta competencia comenzó hace más de una década. Ortigoza inició su formación técnica a los quince años en pizzerías tradicionales de Buenos Aires, como El Cuartito y Güerrín, y posteriormente perfeccionó su técnica de acrobacia incursionando en aeróbico y coreografía.

Sus estudios en esta disciplina comenzaron en 2014, cuando trabajaba diez horas diarias y viajaba dos horas para regresar a su hogar. Por ello, entrenaba durante las madrugadas y apostó a complementar la práctica con una preparación física específica.

Equilibrando la masa gigante: Ezequiel Ortigoza dejó impresionado al jurado

Pero, ¿cuál es el secreto para una pizza perfecto según este malabarista gastronómico? “Siempre decimos que primero y principal es la materia prima, que sea de buena calidad. Y bueno, después el otro secreto es la técnica que aplica cada cada uno. La formación y el perfeccionamiento siempre es clave lograr una buena pizza”, explica sin develar del todo su arte culinario.

Durante la competencia de Parma, la delegación argentina compuesta por doce profesionales se preparó con jornadas técnicas en el laboratorio del molino Agugiaro & Figna y pruebas en hornos Morettiforni, referentes en tecnología de última generación. La colaboración de la firma Sunmix, que proporcionó amasadoras de élite, fue crucial para ajustar las variables de fermentación y la reacción de la masa en una competencia donde participan más de 700 pizzeros de 51 países.

Ezequiel Ortigoza y el equipo argentino de pizzeros posan con orgullo sosteniendo la bandera de su país durante una competición internacional.

En 2024, Argentina logró el segundo lugar en la categoría Napolitana STG, resultado seguido por la plata de Ortigoza en Freestyle en 2025 y por el reciente segundo puesto en 2026.

La delegación nacional sumó también la destacada actuación de Luciano Grigolato, argentino residente en España, quien obtuvo el décimo puesto en la Pizza Clásica con 785 puntos y el décimo sexto en la modalidad de Pizza Romana. Grigolato gestiona su emprendimiento propio y su desempeño permitió que Argentina figurara en el Top 10 de la prueba más competitiva, enfrentando a más de 350 concursantes en esa categoría.